10 filmes românticos emocionantes para maratonar online

Os filmes de romance prometem fazer com que o espectador se identifique com a trama por meio da emoção, sempre inovando no modo de apresentar a narrativa, por ser um gênero extremamente versátil. Títulos como "Antes do Amanhecer" (1995), "Amor, Sublime Amor" (2021) e "Drive My Car" (2021) são alguns bons exemplos de romances que se consagraram entre o público e os críticos de cinema.

Com tantas opções disponíveis online, o TechTudo selecionou 10 filmes de romance com tramas envolventes e com boas avaliações em sites especializados, como o Rotten Tomatoes, IMDb e Metacritic. Eles estão disponíveis em plataformas como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+, MUBI, Telecine e Belas Artes À La Carte. Confira:

Antes do Amanhecer (1995)

Considerado um dos clássicos quando o assunto é romance nas telonas, a trilogia “Antes do Amanhecer” foi dirigido por Richard Linklater e retrata a história de Jesse (Ethan Hawke), um jovem americano e cheio de sonhos, e Celine (Julie Delpy), uma estudante francesa, que começam a conversar durante uma viagem de trem para Paris. O envolvimento dos dois se torna tão grande que eles acabam fazendo uma escala em Viena, e é aí que a paixão entre os protagonistas começa a florescer. Os dois passam a noite passeando pela cidade, enquanto conversam sobre praticamente tudo, entretanto, o destino é inevitável aos apaixonados: eles terão que se separar logo depois do amanhecer e contarão apenas com o acaso para se reencontrarem novamente.

Disponível na HBO Max, o filme se encaixa na categoria minimalista devido à introspecção da trama, o que também vale ao elenco, visto que tirando os protagonistas, todas as outras pessoas que aparecem na história são apenas figurantes. Vale lembrar igualmente que o longa possui excelentes avaliações em sites especializados em críticas de filmes e séries. No Rotten Tomatoes, por exemplo, “Antes do Amanhecer” conquistou 100% de aprovação; já no IMDb, o trabalho de Linklater angariou uma nota de 8.1 de um total de 10 e, por fim, no Metacritic, o projeto cinematográfico obteve 77 de 100.

Me Chame Pelo Seu Nome (2017)

Dirigido por Luca Guadagnino, a trama acompanha o jovem Elio (Timothée Chalamet), um adolescente de 17 anos que, além de ser filho único de uma família abastada americana com ascendência italiana e francesa, acaba passando suas férias de verão no norte da Itália, em 1983. No entanto, tudo passa a mudar quando Oliver (Armie Hammer), um estagiário de 24 anos do pai de Elio, é convidado a passar algumas semanas no casarão da família. Ambos são judeus e é por meio deste vínculo que eles começam a estreitar uma relação que, por conta do convívio constante, acaba desencadeando uma paixão que nenhum deles esperava.

Baseado no livro homônimo de André Aciman, “Me Chame Pelo Seu Nome” está disponível na Amazon Prime Video e tem em seu elenco nomes como Michael Stuhlbarg, Dakota Johnson, Esther Garrel e James Ivory. Além disso, o longa-metragem também possui críticas positivas, visto que foi indicado a quatro categorias do Oscar e ganhando pelo Melhor Roteiro Adaptado. No Rotten Tomatoes, o projeto tem 94% de aprovação, enquanto que no IMDB ele angariou uma nota 7.8 de 10. Por fim, no Metacritic, a avaliação foi excelente, com 93%.

Shiva Baby (2020)

Apesar da premissa do filme ser comédia, muito romance ronda a história da universitária Danielle (Rachel Sennott). A jovem se encontra em apuros constrangedores quando comparece com sua família a uma shivá, um período de luto no judaísmo no qual a comunidade judaica vai até a casa da pessoa enlutada confortá-la. Contudo, o que Danielle não esperava ao chegar lá seria encontrar sua ex-namorada e seu sugar daddy secreto com a família no mesmo lugar.

Dirigido por Emma Seligman e disponível na MUBI, “Shiva Baby” é estrelado por Rachel Sennott, Molly Gordon, Dianna Agron e Danny Deferrari. O filme possui altas avaliações, tendo como exemplo o site Rotten Tomatoes, que concedeu ao longa 96% de aprovação. Já o IMDb deu uma nota 7.1 de 10, enquanto que o Metacritic 79.

CODA - No Ritmo do Coração (2021)

Vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2022, “CODA - No Ritmo do Coração” conta a história de Ruby (Emilia Jones), uma adolescente de 17 anos que é a única que escuta em uma família com deficiência auditiva. O dia a dia da protagonista consiste em ajudar os pais e o irmão no negócio de pesca deles, conversando e resolvendo problemas com outras pessoas do ramo. Certo dia, então, ela decide se inscrever no coral da escola, onde descobre que cantar é sua verdadeira vocação e se apaixona por um garoto. No entanto, a jovem terá que escolher entre treinar para ser aceita em Berklee, considerada uma das melhores faculdades de música do mundo, ou continuar ajudando a sua família.

Com direção de Siân Heder e disponível na Amazon Prime Video, o elenco do longa sobre amor é composto por nomes como Daniel Durant, Troy Kotsur, Marlee Matlin e Eugenio Derbez. Já no quesito de avaliações, o filme tem boas críticas. No Rotten Tomatoes conseguiu 94% de aprovação e no IMDb uma nota 8 de 10. Por fim, no Metacritic, o filme conseguiu 74.

Amor, Sublime Amor (2021)

Disponível no Disney+ e dirigido por Steven Spielberg, “Amor, Sublime Amor” é um remake do filme de 1961, baseado no musical da Broadway de 1957. A trama acompanha a história de amor à primeira vista entre Tony (Ansel Elgort) e Maria (Rachel Zegler), durante um baile do ensino médio, em Nova York, na década de 1957. O romance proibido dos dois, entretanto, causará ainda mais raiva entre as duas gangues rivais da cidade: os porto-riquenhos Sharks e os americanos Jets, dos quais Maria e Tony participam, respectivamente.

O longa-metragem tem em seu time de atores nomes como Rita Moreno, Ariana DeBose, Mike Faist e David Alvarez. Além disso, a obra cinematográfica também foi indicada em várias categorias do Oscar 2022, incluindo a de Melhor Filme. Outro ponto de destaque do filme são as boas notas que ele carrega. No Rotten Tomatoes, por exemplo, o trabalho de Spielberg conquistou 91% de aprovação, enquanto que no IMDb a nota foi 7.2 de 10 e, por último, no Metacritic, 85.

Drive My Car (2021)

Vencedor do Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional, o romance dirigido pelo japonês Ryusuke Hamaguchi aborda a história de Yusuke (Hidetoshi Nishijima), um ator viúvo que está em busca de um novo motorista para levá-lo todo dia ao seu novo trabalho em uma peça de teatro. Mas seus novos colegas acabam indicando uma jovem, chamada Misaki (Tôko Miura), para o cargo. Com muita desconfiança, o protagonista resolve aceitar a moça, e o que era para ser uma mera relação de serviço prestado, acaba se tornando em algo muito especial para os dois.

Disponível na MUBI e com Reika Kirishima, Sonia Yuan, Masaki Okada e Park Yu-ri no elenco, o longa-metragem premiado obteve aprovação de 97% no Rotten Tomatoes, uma nota 7.6 de 10 no IMDb e 91 no Metacritic.

Garota do Século 20 (2022)

Escrito e dirigido por Bang Woo-ri, esse romance dramático, que se passa em 1999, acompanha de perto a trama da jovem adolescente Na Bo-ra (Kim Yoo-jung) enquanto ela vigia um garoto pelo qual a melhor amiga está apaixonada. As coisas parecem estar indo como planejado pela estudante, até que um outro romance surge na história para complicar ainda mais as coisas para ela.

O longa encontra-se disponível na Netflix e é estrelado por Byeon Woo-seok, Park Jung-woo e Roh Yoon-seo. Já em relação às avaliações, o filme sul-coreano conquistou 100% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma nota 7.3 de 10 no IMDb.

Roda do Destino (2022)

Mais uma obra de Ryusuke Hamaguchi nesta lista, “Roda do Destino” encontra-se disponível, com exclusividade, no Belas Artes À La Carte e o filme é dividido em três histórias de mulheres diferentes, com todas as narrativas relacionadas ao amor e as consequências deste sentimento. A primeira trama foca em uma mulher que se apaixona pelo ex-namorado de sua melhor amiga sem saber disso; na segunda, uma jovem tenta seduzir seu professor de faculdade como parte de um plano de vingança por ele ter reprovado seu namorado e; na terceira, duas mulheres se encontram no trem e acabam se reconhecendo, revelando, assim, sentimentos que ambas tiveram secretamente por muito tempo.

Kotone Furukawa, Katsuki Mori, Ayumu Nakajima e Aoba Kawai integram o elenco da produção japonesa. Com excelentes críticas, o longa-metragem conquistou 99% de aprovação no Rotten Tomatoes, 7.5 de 10 no IMDb e 86 no Metacritic.

Cha Cha Real Smooth (2022)

Escrito e dirigido por Cooper Raiff, o longa-metragem de romance dramático acompanha a história de Andrew (Raiff), um jovem recém-formado de 22 anos, que percebe que o curso que escolheu na faculdade não combina exatamente com o que ele quer fazer no presente e futuro. Após voltar para a casa de seus pais e sem perspectiva nenhuma do que fazer da vida, o protagonista acaba tendo uma ideia: ser animador de festas de bar e bat-mitvzá dos colegas de turma do irmão mais novo. É em uma dessas celebrações que Andrew conhece Domino (Dakota Johnson), mãe de uma garota autista, por quem ele cria uma amizade e acaba se apaixonando.

Estrelado por Dakota Johnson, Cooper Raiff, Vanessa Burghardt, Leslie Mann e Odeya Rush, “Cha Cha Real Smooth” está disponível na Apple TV+ e obteve 86% de aprovação no Rotten Tomatoes. Já no IMDb, ele conquistou uma nota 7.3 de 10, enquanto que no Metacritic, 69.

Retrato de Uma Jovem em Chamas (2019)

A produção francesa dirigida por Céline Sciamma se passa na França do século XVIII e retrata a história da jovem pintora Marienne (Noémie Merlant), que tenta a todo custo fazer um retrato de Héloïse (Adèle Haenel), uma moça de família abastada. No entanto, a tarefa da artista concentra-se em realizar a pintura da jovem sem que ela saiba, pois este será um presente para o seu casamento, fato que ela ainda desconhece que irá acontecer. Com o passar dos dias, as duas protagonistas se aproximam e passam a desfrutar de um romance proibido.

Disponível no Telecine, através do Globoplay, "Retrato de Uma Jovem em Chama" traz em seu elenco nomes renomados do cinema francês, tendo como exemplo Luàna Bajrami, Valeria Golino, Armande Boulanger e Cécile Morel. Com boas avaliações, o Rotten Tomatoes concedeu 97% de aprovação ao longa. Por outro lado, o IMDb deu a nota de 8.1 e o Metacritic, 95.