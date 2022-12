10 jogos aguardados que devem sair em 2023 para ficar de olho

O ano de 2023 está reservando um número interessante de lançamentos de jogos. Isso porque franquias famosas retornarão com sequências, como em Final Fantasy XVI , o próximo título da saga de RPG da Square Enix . Séries já consagradas também expandirão seus horizontes, como as clássicas aventuras de Link, que vão continuar em The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom . Além disso, títulos clássicos, como Silent Hill 2 e Resident Evil 4, receberão remakes para a nova geração de consoles. Tem jogo para todos os gostos e de todos os gêneros.

Os games chegarão ao longo dos meses às bibliotecas de PC, Playstation 4 (PS4), Playstation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch. Tendo isto em mente, o TechTudo reuniu uma lista com 10 dos jogos mais aguardados para 2023. Confira a seguir.

1 de 11 Veja 10 títulos que serão lançados em 2023 e que valem a pena ficar de olho — Foto: Divulgação/Square Enix Veja 10 títulos que serão lançados em 2023 e que valem a pena ficar de olho — Foto: Divulgação/Square Enix

A franquia Resident Evil já recebeu remakes de jogos da trilogia clássica: Resident Evil: Remake (2002), Resident Evil 2 Remake(2019) e Resident Evil 3 Remake(2020). Agora, a Capcom está desenvolvendo o Resident Evil 4 Remake. Trata-se de um dos jogos mais amados da franquia, principalmente para aqueles que o jogaram no Playstation 2.

A mudança da câmera fixa para terceira pessoa, a adição de um pouco mais de ação ao jogo e os retornos de Leon Kennedy e Ada Wong são algumas das características incluídas na versão repaginada do game, que promete ser um dos melhores lançamentos de 2023. Além de standard, o título também contará com versão deluxe e estará disponível para PC (Steam), PS4, PS5 e Xbox Series X e S a partir do dia 23 de março do ano que vem.

2 de 11 Remake de Resident Evil 4 será fiel ao título original, mas parece acrescentar ainda mais detalhes à história — Foto: Reprodução/Resident Evil 4 Remake de Resident Evil 4 será fiel ao título original, mas parece acrescentar ainda mais detalhes à história — Foto: Reprodução/Resident Evil 4

Assim como Resident Evil 4, Silent Hill 2 é um dos jogos que se destacam na enorme biblioteca do Playstation 2. A Konami foi capaz de criar um jogo com uma ambientação assustadora, inimigos ainda mais bizarros e uma história com um excelente desenvolvimento e reviravoltas — como se esperava da sequência do survivor horror. A aventura sombria protagonizada por James Sunderland se limitou ao Playstation 2, Xbox clássico e PC, sendo este o último port lançado em 2003.

Somente em outubro de 2022 que a Konami lembrou de Silent Hill 2, anunciando o remake inicialmente como um exclusivo para o Playstation 5 (PS5). Além dos gráficos potencializados pela Unreal Engine 5, da Epic Games, o remake terá uma mudança na câmera para over the shoulder , como os remakes de Resident Evil. Espera-se o lançamento do game em 2023, mas ainda não há data exata.

3 de 11 James Sunderland retorna em remake completo de Silent Hill 2 — Foto: Divulgação/Konami James Sunderland retorna em remake completo de Silent Hill 2 — Foto: Divulgação/Konami

Exclusivo para Playstation 5 (PS5), Marvel's Spider-Man 2 é o terceiro título do Homem Aranha que conta com a Insomniac Games à frente do desenvolvimento. Marvel's Spider-Man (2018) e Marvel's Spider-Man: Miles Morales (2020) receberam muitos elogios por parte da crítica e dos jogadores, destacando características como a gameplay, o mundo aberto e a narrativa. Por conta disso, Marvel's Spider-Man 2 aparece como um dos jogos mais aguardados para 2023.

Vale lembrar que o game foi anunciado na Playstation Showcase em setembro de 2021 com um trailer mostrando Peter Parker e Miles Morales em ação, indicando que deverá ser possível jogar com os dois dessa vez. Há também a confirmação de Venom como um dos principais vilões do jogo. A Insomniac ainda não divulgou o mês de lançamento, apenas confirmou que em algum momento de 2023, Marvel's Spider-Man 2 estará disponível para os jogadores.

4 de 11 Marvel's Spider-Man 2 deverá ter Peter Parker e Miles Morales como personagens jogáveis — Foto: Divulgação/PlayStation Marvel's Spider-Man 2 deverá ter Peter Parker e Miles Morales como personagens jogáveis — Foto: Divulgação/PlayStation

Mais um jogo que vale a pena prestar atenção em 2023 é Dead Island 2. Sequência de Dead Island (2011) e Dead Island: Riptide (2013), o game foi anunciado há bastante tempo, durante a E3 2014. Desde então, a Dambuster Studios e a Deep Silver se mantiveram em um estranho silêncio até a Gamescom 2022, onde desenvolvedora e publicadora mostraram a melhoria gráfica e mais detalhes em relação à gameplay. Também foi lembrado que o game se passará meses após os eventos dos primeiros títulos.

Dead Island 2 demonstra ter evoluído sua fórmula original de ação, mundo aberto e muitos zumbis, o que deve agradar fãs e jogadores de primeira viagem. O jogo tem previsão de lançamento para o dia 28 de abril e ficará disponível para PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

5 de 11 Sequência de Dead Island será finalmente lançada em abril de 2023 — Foto: Divulgação/Deep Silver Sequência de Dead Island será finalmente lançada em abril de 2023 — Foto: Divulgação/Deep Silver

5. Diablo IV

Sequência da franquia de sucesso da Blizzard Entertainment, Diablo IV foi anunciado durante a BlizCon 2019 com um trailer cinemático e a confirmação do retorno de algumas classes da franquia. Porém, poucas novidades foram divulgadas até a BlizCon 2021. No evento, a Blizzard chegou a afirmar que o jogo não chegaria tão cedo, mas não demorou para chegar a notícia de que Diablo IV seria lançado em 2023 para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Diablo IV se passará logo após os acontecimentos de Diablo III: Reaper of Souls. O jogo contará com elementos de mundo aberto, com cinco regiões ao todo para se explorar, e trará sistema de customização de personagens, mudanças nos itens e um novo sistema Paragon. Vale destacar também o cross-play, que possibilitará multiplayer entre Playstation, Xbox e PC.

6 de 11 Popularidade da franquia da Blizzard coloca Diablo IV como um dos títulos mais aguardados de 2023 — Foto: Divulgação/Blizzard Popularidade da franquia da Blizzard coloca Diablo IV como um dos títulos mais aguardados de 2023 — Foto: Divulgação/Blizzard

Dead Space chegou em 2008 com um conto de terror no espaço e uma atmosfera que faz os mais corajosos tremerem. Com gameplay em terceira pessoa, também optando pela câmera "over the shoulder", o jogo obteve sucesso com sua aventura protagonizada por Isaac Clarke e na implementação de interessantes reviravoltas no enredo. Embora o jogo tenha envelhecido muito bem, um remake aparenta ser uma excelente ideia para os fãs da franquia.

Anunciado em 2021, Dead Space Remake promete reimaginar o título de 2008. Entre as melhorias, estarão um motor gráfico superior para garantir um ambiente ainda mais imersivo, desenvolvimento da gameplay, revisões na narrativa e o concedimento de voz a Isaac Clarke, protagonista que até então era silencioso. O título tem lançamento previsto para 27 de janeiro de 2023 no PC, PS5 e Xbox Series X/S.

7 de 11 Dead Space Remake promete levar uma experiência semelhante ao original, mas mais detalhada e assustadora — Foto: Divulgação/EA Dead Space Remake promete levar uma experiência semelhante ao original, mas mais detalhada e assustadora — Foto: Divulgação/EA

Diferentemente de outros jogos da série Harry Potter, Hogwarts Legacy mostrará o universo do bruxo sob uma perspectiva diferente, com eventos que ocorreram 100 anos antes dos livros e dos filmes. Trata-se de um jogo de RPG de mundo aberto que possibilitará ao jogador visitar localizações já conhecidas na franquia. Também será possível criar seu próprio personagem, que assumirá o posto de aluno para evoluir, aprender novas magias e encarar inimigos.

Hogwarts Legacy ainda terá uma Collector's Edition, com itens como artes, uma varinha flutuante em tamanho real com base nos livros, e conteúdos para serem utilizados dentro do game. O jogo está previsto para ser lançado no dia 10 de fevereiro de 2023 para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

8 de 11 Hogwarts Legacy levará o jogador para anos antes dos eventos de Harry Potter, permitindo conhecer mais detalhes sobre o universo — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games Hogwarts Legacy levará o jogador para anos antes dos eventos de Harry Potter, permitindo conhecer mais detalhes sobre o universo — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

8. Avatar: Frontiers of Pandora

Baseado nos filmes Avatar, de James Cameron, Avatar Frontiers of Pandora ainda conta com poucas informações. O que se sabe até o momento é que Frontiers of Pandora será uma história diferente daquela vista nos filmes, mas não há confirmações se os eventos se passam antes ou depois deles. Os trailers também mostraram que o jogador assumirá o controle de um Na'Vi e irá encarar uma aventura em mundo aberto na perspectiva em primeira pessoa.

Dada a fama dos filmes, o game desenvolvido pela Massive Entertainment está entre os mais aguardados de 2023, embora ainda haja chance de haver atrasos e o lançamento ocorrer somente em 2024. A princípio, o jogo estará disponível para PC, PS5 e Xbox Series X/S.

9 de 11 Avatar: Frontiers of Pandora conta com poucas informações no momento, mas é provável que esteja disponível em 2023 — Foto: Divulgação/Ubisoft Avatar: Frontiers of Pandora conta com poucas informações no momento, mas é provável que esteja disponível em 2023 — Foto: Divulgação/Ubisoft

9. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Após o estrondoso sucesso de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que venceu como Jogo do Ano em 2017 no The Game Awards, os fãs da franquia aguardavam pelo lançamento de uma sequência. Inicialmente conhecido como The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, graças ao primeiro trailer divulgado em 2019, o segundo jogo foi tomando forma em cada anúncio realizado pela desenvolvedora japonesa, até confirmar, em setembro de 2022, seu verdadeiro nome: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

A sequência deverá seguir a mesma fórmula do antecessor, com um imenso mundo aberto para explorar e um belo trabalho em level design. Exclusivo de Nintendo Switch, Tears of the Kingdom tem previsão de lançamento para maio de 2023.

10 de 11 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom terá a difícil tarefa de superar a obra prima que foi seu antecessor — Foto: Divulgação/Nintendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom terá a difícil tarefa de superar a obra prima que foi seu antecessor — Foto: Divulgação/Nintendo

10. Final Fantasy XVI

A franquia de RPG Final Fantasy também dispensa apresentações. Na ativa desde a década de 80, a série da Square Enix coleciona diversos títulos, desde aqueles na linha principal até os considerados spin-offs. Um novo Final Fantasy sempre chama a atenção, mesmo para aqueles que não se consideram fãs, e isso não deve mudar tão cedo. Final Fantasy XVI foi revelado com um trailer em 2020 e, desde então, novidades do game são sempre aguardadas nos maiores eventos de jogos do mundo.

Vale ressaltar que Final Fantasy XVI não atrai a atenção somente pelo seu nome. O grupo que está trabalhando no jogo é o mesmo responsável pelo Final Fantasy XIV, MMO que, graças aos acertos em expansões, se tornou um dos melhores da história. Com a liderança de Naoki Yoshida, espera-se que o game acerte na fórmula e leve um RPG à altura de uma franquia tão consagrada. A previsão é que o jogo seja lançado em algum momento entre os meses de abril e setembro de 2023 como exclusivo para PS5.