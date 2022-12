10 melhores jogos de 2022 para Nintendo Switch de acordo com o Metacritic

O Nintendo Switch teve um ano forte no que diz respeito a games. Isso porque títulos muito esperados foram finalmente lançados no console da Nintendo em 2022, como Bayonetta 3 , da Platinum Games , e o RPG de peso Xenoblade Chronicles 3, da Monolith Soft . O videogame ainda recebeu jogos indie, que combinam muito com a experiência portátil do aparelho, assim como produções que, apesar de bem recebidas por jogadores, não tiveram boas avaliações da crítica, como Pokémon Scarlet e Violet .

Pensando nisso, o TechTudo separou os 10 melhores jogos para Switch de 2022. O critério utilizado para a seleção da lista teve como base os títulos com as maiores notas no Metacritic, portal que agrega análises da mídia especializada e do público e apresenta uma média ponderada. Ainda, vale dizer que foram considerados para a matéria apenas games inéditos no console, não necessariamente exclusivos, e remakes de clássicos. Veja a lista a seguir.

1. Xenoblade Chronicle 3

A saga de RPG da Monolith Soft ganhou seu terceiro capítulo no Nintendo Switch com a história de Noah e Mio, dois soldados das nações opostas Keves e Agnus, que estão em uma guerra há muitos anos. Ao se encontrarem, eles decidem erguer uma trégua para investigarem os mistérios desse mundo e saber se há alguma opção para seu destino além de lutarem até a morte.

O game é um RPG de ação com grandes mundos abertos para explorar, que impressionam na tela do console. Ainda, o jogo conta com um sistema de combate complexo que inclui fusões de personagens em formas mais poderosas, chamadas Ouroboros. Xenoblade Chronicle 3 recebeu nota 89 no Switch, com 4,5 estrelas de avaliação.

2. Atari 50: The Anniversary Celebration

A coletânea comemorativa de 50 anos da empresa Atari também se classificou para a lista. Isso porque além de trazer títulos antigos, como Asteroids, Centipede e Missile Command, ela inclui games criados especificamente para o aniversário do console. Entre eles, games retrô como Swordquest: Airworld, o quarto game da série Swordquest — que não chegou a ser produzido na época — e reimaginações de jogos clássicos, como Neo Breakout, Yar's Revenge e Haunted House.

O game recebeu nota 89 no Metacritic, com uma avaliação de 4,5 estrelas que reflete, principalmente, a grande quantidade (e qualidade) de conteúdo histórico na coletânea, como documentos e entrevistas.

3. Neon White

Uma das maiores surpresas do ano foi o game independente de tiro Neon White, que dá ênfase a elementos de Speed Run. Nele, jogadores controlam um assassino convocado ao céu junto a outros mercenários para conter uma invasão demoníaca, com uma vaga no paraíso para aquele que conseguir banir as forças do mal.

A jogabilidade consiste em atravessar fases enquanto elimina inimigos pelo caminho o mais rápido possível, sendo que cada arma possui ainda uma função alternativa de locomoção. Dessa forma, o usuário pode sacrificar uma arma em troca de um pulo extra, por exemplo, e, assim, traçar o caminho mais eficiente para terminar a fase. Neon White, desenvolvido pelo estúdio Annapurna Interactive, tem nota 88.

Lançado primeiro nos consoles Xbox e depois para Nintendo Switch e PlayStation 4 (PS4), Tunic é um jogo independente cuja atmosfera remete bastante ao clássico The Legend of Zelda: A Link to the Past, do Super Nintendo. A história segue uma raposinha que explora um mundo repleto de segredos e quebra-cabeças, os quais precisará resolver para recorrer a um livro sagrado, que funciona como um manual de instruções para seguir no game. O título recebeu nota 88 no Metacritic, com avaliação de 4,5 estrelas de 5 totais.

5. Two Point Campus

Dos mesmo criadores de Two Point Hospital, sucessor espiritual da série Theme Hospital, temos Two Point Campus, um simulador de universidades. O game conta com o característico humor das franquias do Two Point Studios como um curso de gastronomia no qual se ensina a cozinhar tortas gigantes ou um curso para se tornar um cavaleiro e disputar justas contra adversários.

No papel do administrador, será preciso erguer construções para os alunos, contratar professores, recrutar empregados para manter o local em funcionamento e sempre ficar atento para que as contas não fechem no vermelho. O jogo recebeu nota 87 no site especializado em críticas, com avaliação de 4 estrelas de 5 totais.

6. Tinykin

Para fãs da franquia Pikmin, da Nintendo, o jogo independente Tinykin traz uma experiência semelhante de estratégia e plataforma. No papel do cientista alienígena Milo, jogadores terão que usar as criaturinhas Tinykins para alcançar seus objetivos, uma vez que elas conseguem interagir com vários objetos do cenário para resolver quebra-cabeças.

A história do game conta sobre a chegada de Milo à Terra e sua surpresa quando descobre que o tempo está parado no ano de 1991 e todos os seres humanos desapareceram do planeta. Tinykin recebeu nota 87 no Metacritic, com 4,5 de 5 estrelas totais na avaliação.

As Tartarugas Ninja também ganharam um novo game, sendo um multiplayer beat'em up inspirado pelos clássicos jogos de fliperama dos anos 90. O jogo conta com os quatro heróis clássicos da série, como Leonardo, Raphael, Donatello e Michelangelo, e, ainda, alguns outros estreantes, como a jornalista April, o mestre Splinter e o insano Casey Jones.

Assim como os clássicos títulos da franquia, é recomendado jogá-lo com amigos, já que há suporte para até 4 pessoas em multiplayer local ou até 6 em partidas online. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge recebeu 87 de nota, com 4,5 estrelas de avaliação.

8. OlliOlli World

A sequência dos games de skate OlliOlli e OlliOlli 2: Welcome to Olliwood trouxe uma grande evolução, com novos visuais em 3D — apesar de não abrir mão da gameplay lateral 2D — e novas fases abertas que permitem ir e voltar livremente. Nele, jogadores controlam um skatista personalizado, com muitas opções para deixá-lo do seu jeito, na terra de Radlândia, habitada por personagens excêntricos que contam com você para as missões.

O game, que tem nota 87 e avaliação de 4,5 estrelas no Metacritic, ficou conhecido por sua jogabilidade acessível focada em timing de botões — que é fácil de aprender, mas difícil de dominar.

9. Bayonetta 3

Após um longo período de espera, a bruxa Bayonetta da Platinum Games chegou ao Nintendo Switch com sua terceira aventura, dessa vez no multiverso. A ameaça da vez está em criaturas chamadas homúnculos, que estão destruindo todos os mundos e eliminando versões de Bayonetta em cada um deles. Então, uma bruxa umbra em treinamento chamada Viola atravessa sua dimensão para alertar a protagonista para que, juntas, possam impedir a ameaça.

O game traz a jogabilidade de ação frenética tradicional da série, mas também inclui novidades, como a possibilidade de invocar demônios para batalhas ou unir-se a eles em novas formas através de uma técnica intitulada "Demon Masquerade". Com críticas divididas do público e da mídia especializada, Bayonetta 3 recebeu nota 86 no Metacritic, com 4,5 estrelas de avaliação.

A turma de Mario e os insanos coelhos Rabbids protagonizaram um dos melhores jogos de estratégia do Nintendo Switch em 2022: a sequência de Mario + Rabbids Kingdom Battle, da Ubisoft. No novo jogo, uma força misteriosa chamada Calamita ameaça o universo, e, para enfrentá-la, Mario precisará se unir a seus amigos, como Luigi, Bowser e Edge.

As bases de estratégia do game anterior foram ampliadas para permitir maior liberdade de movimento durante os turnos e um maior leque de ações para eliminar inimigos, como dar rasteiras e arremessá-los uns nos outros. Durante a jornada, também é possível obter Sparks, criaturinhas que garantem poderes especiais aos personagens que as equiparem. Mario + Rabbids Sparks of Hope tem nota 86 no Metacritic, avaliado em 4,5 estrelas a partir de 116 votos.

