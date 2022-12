10 melhores jogos de 2022 para PC de acordo com o Metacritic

O ano de 2022 trouxe excelentes lançamentos nos PCs para os jogadores. Com a chegada de games até então exclusivos dos consoles, como Persona 5 Royal e God of War (2018), e aqueles inéditos que colecionaram elogios de jogadores e críticas, como Elden Ring , o PC passou a contar com uma biblioteca ainda maior e melhor. Com isso, cresce o interesse em saber quais destes títulos mais se destacaram durante o ano. Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista de 10 melhores jogos para PC baseado nas notas do portal Metacritic, que combina a opinião da crítica especializada e jogadores.

Vale ressaltar que a lista não irá considerar os conteúdos de DLC, como Cuphead in the Delicious Last Course. Confira, a seguir, os melhores do ano na categoria.

1 de 11 Confira os 10 melhores jogos de PC segundo o portal Metacritic — Foto: Reprodução/Steam Confira os 10 melhores jogos de PC segundo o portal Metacritic — Foto: Reprodução/Steam

👉 Não consigo instalar a Steam, o que eu faço? Veja no Fórum TechTudo

1. Persona 5 Royal

O Persona 5 original foi lançado em 2016 para Playstation 3 (PS3) e Playstation 4 (PS4). Seu sucesso foi colossal na época, sendo considerado como um dos melhores jogos de RPG de todos os tempos graças a detalhes como a profundidade de seu enredo, direção artística e um estilo de gameplay capaz de prender o jogador. Com a recepção tão positiva, a Atlus lançou uma versão aprimorada do game, Persona 5: Royal, em 2019, também exclusivo para o console da Sony. PC, Xbox Series X e Xbox Series S, e Nintendo Switch só vieram a ser agraciados pelo título em outubro de 2022.

Persona 5 Royal possui o conteúdo base e recebeu diversos acréscimos em relação à versão original. O game oferece ajustes na gameplay, adições especiais ao enredo e uma melhoria gráfica em relação ao Persona 5. Sem surpresas, a versão Royal no PC foi muito bem recebida, conquistando a avaliação "Extremamente Positiva" na Steam e liderando o ranking de 2022 do Metacritic com a nota 95.

2 de 11 Persona 5 Royal mistura elementos de simulador de vida com aventuras e batalhas de um RPG tradicional — Foto: Reprodução/Microsoft Store Persona 5 Royal mistura elementos de simulador de vida com aventuras e batalhas de um RPG tradicional — Foto: Reprodução/Microsoft Store

2. Elden Ring

Vencedor no The Game Awards 2022 na categoria "Jogo do Ano", chamada de GOTY, Elden Ring foi lançado pela From Software no dia 25 de fevereiro. Antes, o jogo já era tido como um dos lançamentos mais aguardados de 2022, espera que acabou valendo a pena no final das contas. Carregando consigo a fórmula soulslike, com combates em terceira pessoa semelhante ao de jogos como Sekiro: Shadows Die Twice e Bloodborne, e aplicando com êxito sua ideia de mundo aberto, Elden Ring rapidamente agradou os jogadores.

Outro detalhe a se destacar é a colaboração de George R. R. Martin, o escritor de "As Crônicas de Gelo e Fogo", série de livros que inspirou o seriado Game of Thrones. Seu envolvimento no projeto foi crucial para conceder riqueza ao enredo e agregar ainda mais à experiência em Elden Ring, que alcançou a nota 94 no Metacritic. O jogo também está disponíveel nos consoles Xbox One e Xbox Series X/S.

3 de 11 Elden Ring trouxe o alto nível de desafio dos jogos da From Software para um rico mundo aberto — Foto: Reprodução/PlayStation Elden Ring trouxe o alto nível de desafio dos jogos da From Software para um rico mundo aberto — Foto: Reprodução/PlayStation

3. God of War

Historicamente, a franquia God of War sempre foi exclusiva dos consoles da Sony, desde a época do Playstation 2 (PS2). A situação permaneceu a mesma com o passar das gerações e só veio a mudar alguns anos após o lançamento de God of War (2018) de PS4. Em outubro de 2021, surgiu um anúncio inesperado de que a obra protagonizada por Kratos sairia para o PC, via Steam e Epic Game Store, tornando-se no primeiro jogo principal da franquia a estar disponível em uma plataforma que não fosse uma versão do Playstation.

Vitorioso no The Game Awards 2018, God of War chegou ao PC em janeiro de 2022 e teve uma recepção bastante positiva, como esperado. A aventura de Kratos e Atreus em terras da mitologia nórdica ainda ganhou melhorias visuais e de performance no PC, tornando-se em uma versão com uma experiência melhor do que nos consoles da Sony. Sua nota no Metacritic é de 93.

4 de 11 Versão de PC do God of War (2018) levou uma experiência ainda melhor do que aquela vista no console da Sony — Foto: Reprodução/Steam Versão de PC do God of War (2018) levou uma experiência ainda melhor do que aquela vista no console da Sony — Foto: Reprodução/Steam

4. The Stanley Parable: Ultra Deluxe

The Stanley Parable é um título indie lançado em 2013 pela Galactic Cafe. Originalmente, era uma modificação do jogo Half-Life 2 feita por um fã, mas que recebeu essa versão reformulada. A proposta do jogo é bastante curiosa e até mesmo um pouco confusa. A princípio, trata-se de um game simples de exploração em primeira pessoa. O protagonista da história é Stanley, mas o jogador joga e não joga com ele. O enredo, as decisões, tudo é recheado de contradições que fazem pensar, se estressar e rir ao mesmo tempo.

O jogo de 2013 foi aclamado pela crítica e chegou a receber premiações. Então, uma nova versão, The Stanley Parable: Ultra Deluxe, foi lançada em abril de 2022 com melhorias gráficas, mais conteúdo, novas escolhas, segredos inéditos a serem descobertos e um labirinto ainda maior. O sucesso se repetiu, e a versão Ultra Deluxe conseguiu a nota 90 no Metacritic. Para além dos PCs, o jogo também está disponível no PS4, PS5, Xbox One, Series X/S e Nintendo Switch.

5 de 11 The Stanley Parable: Ultra Deluxe é uma versão ainda melhor do sucesso de 2013 — Foto: Reprodução/Steam The Stanley Parable: Ultra Deluxe é uma versão ainda melhor do sucesso de 2013 — Foto: Reprodução/Steam

5. Neon White

Neon White é um jogo bastante interessante de plataforma com a visão em primeira pessoa. Desenvolvido pela Angel Matrix e lançado no dia 16 de junho de 2022 para PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, o jogo foi muito elogiado pelo seu estilo de ação bastante acelerada e sua narrativa, lembrando bastante romances visuais com a arte inspirada em animes japoneses. Falando na história, Neon White coloca o jogador na pele de um assassino das profundezas do inferno que precisa encarar outros assassinos com o objetivo de conquistar seu lugar no paraíso.

Sua proposta rendeu indicações no The Game Awards 2022 nas categorias "Melhor Jogo de Ação", "Melhor Jogo Independente" e "Melhor Estreia Indie". Esse ritmo de alta velocidade do Neon White chamou a atenção também dos speedrunners, aqueles que buscam finalizar um jogo com o menor tempo possível. Porém, o game também foi de grande agrado para os jogadores mais casuais. Neon White possui avaliações "Extremamente Positivas" na Steam e chegou à nota 90 no Metacritic.

6 de 11 Neon White teve várias indicações no The Game Awards 2022, confirmando sua qualidade e as críticas positivas que recebeu — Foto: Reprodução/Steam Neon White teve várias indicações no The Game Awards 2022, confirmando sua qualidade e as críticas positivas que recebeu — Foto: Reprodução/Steam

6. The Legends of Heroes: Trails From Zero

The Legends of Heroes: Trails From Zero traz o começo da história do universo da franquia "Trails", desenvolvida pela Nihom Falcom. Originalmente, essa versão foi lançada no Japão em 2010, sendo chamada de Zero no Kiseki. O jogo veio a ganhar uma tradução em inglês feita por fãs somente em 2020, que, curiosamente, foi utilizada pela NIS America, responsável pela publicação do jogo no ocidente, como base para a versão lançada para PC, PS4 e Nintendo Switch em setembro de 2022.

Embora o jogo de 2010 tenha recebido suas atualizações desde o seu lançamento, The Legends of Heroes: Trails From Zero de 2022 é tido como a versão definitiva do título. É um jogo que é bem-vindo tanto para aqueles que desejam começar a jogar a série Trails quanto para quem deseja somente jogar um excelente RPG com ótimos personagens e uma gameplay envolvente. No Metacritic, o game leva anota 90.

7 de 11 The Legend of Heroes: Trails from Zero apresenta um clássico RPG remasterizado para novas plataformas — Foto: Reprodução/Steam The Legend of Heroes: Trails from Zero apresenta um clássico RPG remasterizado para novas plataformas — Foto: Reprodução/Steam

7. NORCO

O gênero point 'n click (apontar e clicar) nos jogos foi um gigantesco sucesso nas décadas de 80 e 90, mas perderam espaço com o passar das gerações de games. Contudo, ainda há um bom número de jogos modernos que buscam resgatar essa experiência e trazer para hoje em dia, e um deles é NORCO. Lançado pela desenvolvedora independente Geography of Robot em março para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, o título conta com uma temática gótica e uma história que envolve a procura do irmão do protagonista em subúrbios devastados e pântanos industriais.

O belo gráfico 'estilo' pixel art, a narrativa de qualidade combinada ao cenário gótico que a Geography of Robot se propôs a criar, e a coleção de fascinantes quebra-cabeças colocaram NORCO em um patamar alto entre os jogos de PC e entre os indicados no The Game Awards 2022 na categoria "Melhor Estreia Indie". Tanto que foi capaz de alcançar a nota 89 no Metacritic.

8 de 11 Norco é um jogo de aventura no estilo clássico de apontar e clicar com uma história em Louisiana, nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/Steam Norco é um jogo de aventura no estilo clássico de apontar e clicar com uma história em Louisiana, nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/Steam

8. I Was a Teenage Exocolonist

Indicado na categoria "Games for Impact (jogos com impacto social)" no The Game Awards 2022, I Was a Teenage Exocolonist é um título que coloca o jogador para viver a adolescência em uma colônia localizada em um planeta alienígena. Com o estilo de RPG, foco em sua narrativa e até elementos de batalhas de cartas, o jogo da Northway Games tem o objetivo de crescer nessa colônia, realizar explorações e se relacionar com outros personagens.

I Was a Teenage Exocolonist também se destaca por colocar um enorme peso em suas decisões e nas habilidades que você evolui ao longo de 10 anos, visto que elas podem definir o futuro da colônia nesse período. O jogo está disponível para PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, e recebeu a nota 89 no Metacritic entre os games para PC.

9 de 11 I Was a Teenage Exocolonist é mais um jogo de história interessante e que coloca um peso enorme em suas decisões — Foto: Divulgação/Steam I Was a Teenage Exocolonist é mais um jogo de história interessante e que coloca um peso enorme em suas decisões — Foto: Divulgação/Steam

9. Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man: Miles Morales foi lançado originalmente para PS4 e PS5 em novembro de 2020 pela Insomniac Games. O jogo é uma espécie de expansão do jogo anterior do Homem-Aranha, Marvel's Spider-Man (2018), e leva ao jogador a luta de Miles Morales para conciliar sua vida comum com a vida de um herói que precisa salvar a cidade. O estilo de jogo é muito semelhante ao do título de 2018, com a visão em terceira pessoa e o mundo aberto, possibilitando a exploração da cidade.

Nos consoles da Sony, Marvel's Spider-Man: Miles Morales já havia colocado a franquia do Homem-Aranha nos games em outro patamar. Porém, a versão para PC foi ainda mais superior, principalmente graças ao suporte a diversas configurações extras para melhorar a experiência. Sua nota no Metacritic é 89.

10 de 11 Spider-Man: Miles Morales foi um sucesso ainda maior nos PCs e ficou entre os principais lançamentos na plataforma em 2022 — Foto: Reprodução/Steam Spider-Man: Miles Morales foi um sucesso ainda maior nos PCs e ficou entre os principais lançamentos na plataforma em 2022 — Foto: Reprodução/Steam

10. AI: The Somnium Files: nirvanA Initiative

AI: The Somnium Files: nirvanA Initiative, lançado em junho de 2022, é a sequência direta do bastante elogiado AI: THE SOMNIUM FILES, de 2016. Desenvolvido pela Spike Chunsoft Co., Ltd, o jogo conta a história dos agentes especiais Mizuki e Ryuki que, ao lado dos parceiros de AI Aiba e Tama, precisam resolver casos de assassinatos bizarros na trama. Por sinal, esse é o ponto forte do game, um roteiro bem escrito e personagens cativantes que são capazes de prendera atenção dos jogadores sem maiores dificuldades.

Mesmo com gráficos inferiores comparando aos de outros jogos da mesma época, AI: The Somnium Files: nirvanA Initiative acerta naquilo que se propõe a fazer com o estilo de romance visual e entrega uma ótima experiência tanto para PC como no PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Sua nota no Metacritic é de 88.

11 de 11 AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative é uma ótima opção para aqueles sedentos por roteiros escritos com excelência — Foto: Divulgação/Playstation Store AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative é uma ótima opção para aqueles sedentos por roteiros escritos com excelência — Foto: Divulgação/Playstation Store