10 melhores jogos de 2022 para Xbox de acordo com o Metacritic

O ano de 2022 foi um excelente período para fãs de videogames. Isso porque diversos títulos de peso foram lançados, como Elden Ring , A Plague Tale: Requiem e Grounded . Nesse sentido, os consoles de mesa da Microsoft , como Xbox One , Xbox Series X e Xbox Series S , tiveram um grande aumento na diversidade e qualidade da biblioteca de jogos, sejam eles exclusivos da empresa ou não. Porém, em meio a tantas boas produções publicadas, o debate sobre quais são as melhores do ano ficou muito acirrado.

Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista dos principais games de 2022 para Xbox com base nas notas atribuídas pelo Metacritic, site que usa tanto opiniões do público quanto da crítica especializada para organizar rankings. Vale destacar que somente títulos inéditos e remakes foram considerados para a matéria. Confira todos eles a seguir.

1 de 11 Confira os 10 melhores jogos de Xbox em 2022, levando em consideração o Metacritic — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand Confira os 10 melhores jogos de Xbox em 2022, levando em consideração o Metacritic — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

👉 PC Gamer ou Xbox Series: qual é melhor? Veja no Fórum do TechTudo

1. Elden Ring

Elden Ring foi lançado no começo de 2022, no dia 25 de fevereiro, sendo tratado antes como um dos mais aguardados jogos do ano. Desenvolvido pela From Software, o game atendeu rapidamente às expectativas, com um design de mundo aberto e aplicação da fórmula já conhecida dos jogos "Soulslike". Por conta disso, o estilo de Elden Ring se assemelha ao de outros sucessos da desenvolvedora, como a série Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, que tem perspectiva em terceira pessoa e foco em combate e exploração.

A soma entre a jogabilidade do game e um enredo bastante rico — que teve a colaboração de George R. R. Martin, o escritor de "As Crônicas de Gelo e Fogo" —, ajudou ainda mais o título a colecionar elogios de jogadores e da crítica, conquistando nota 96 no Metacritic. Além disso, o game garantiu o status de Melhor do Ano ao vencer o The Game Awards 2022. Vale lembrar que, além dos consoles da Microsoft, Elden Ring também ficou disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e PC.

2 de 11 Elden Ring confirmou as expectativas e é um dos melhores jogos de 2022 — Foto: Divulgação/From Software Elden Ring confirmou as expectativas e é um dos melhores jogos de 2022 — Foto: Divulgação/From Software

2. Rogue Legacy 2

A sequência de Rogue Legacy só chegou após quase dez anos de seu lançamento. Isso porque o primeiro título da franquia da Cellar Door Games teve grande importância na introdução de elementos do gênero roguelike, o que dificultou a produção do segundo game no sentido de superação do original.

Disponível desde o dia 28 de abril para Xbox One e Xbox Series X/S, além do PC (Windows), Rogue Legacy 2 seguiu com um estilo semelhante ao seu antecessor: um jogo de plataforma com elementos de metroidvania. No título, o protagonista também é um cavaleiro que precisa encarar um calabouço.

Quando foi lançado, Rogue Legacy 2 não decepcionou. Entre as razões, está a reutilização de características que fizeram do jogo anterior um sucesso em 2013. Vale ressaltar também o trabalho da desenvolvedora em renovar suas ideias com o objetivo de chamar a atenção de novos jogadores. O acerto de Rogue Legacy 2 rendeu nota 90 no Metacritic.

3 de 11 Rogue Legacy 2 honra o legado do antecessor e leva mais uma excelente aventura para os fãs — Foto: Reprodução/Microsoft Store Rogue Legacy 2 honra o legado do antecessor e leva mais uma excelente aventura para os fãs — Foto: Reprodução/Microsoft Store

3. Immortality

Immortality é um filme interativo dirigido por Sam Barlow, mesmo criador de Her Story e Telling Lies, e lançado em agosto de 2022 para Xbox Series X/S. O jogo conta a história de Marissa Marcel, uma atriz fictícia que atuou em três filmes, mas dos quais nenhum foi lançado. O game apresenta clipes desses filmes que a atriz trabalhou e possibilita aos jogadores pausá-los e interagir com as pessoas e itens que desejar.

O objetivo principal envolve o desaparecimento de Marissa Marcel, obrigando o jogador a coletar as pistas nos filmes e resolver o mistério. O destaque de Immortality é, certamente, toda a narrativa criada por Sam Barlow, que conquistou nota 88 no Metacritic.

4 de 11 O gameplay de Immortality permite que usuários investiguem cenas e encontrem objetos que os levam para outros clipes — Foto: Reprodução/Steam O gameplay de Immortality permite que usuários investiguem cenas e encontrem objetos que os levam para outros clipes — Foto: Reprodução/Steam

4. Pentiment

Pentiment é um jogo de RPG e aventura medieval que também tem como foco a sua narrativa. Lançado recentemente, no dia 15 de novembro, para PC, Xbox One e Xbox Series X/S, o título aposta em uma história situada na Bavaria do século XVI e em uma arte que o assemelha a um manuscrito medieval ilustrado. Nele, o jogador assume o papel de Andreas Maler, um artista viajante que busca investigar o assassinato de uma pessoa importante e que tem seu amigo como principal suspeito.

A desenvolvedora Obsidian Entertainment conseguiu criar uma excelente história de mistério, envolvendo outros casos criminosos e conspirações. Contudo, Pentiment também brilha quando o assunto é explorar esse mundo e apresentar o que os personagens do passado deixaram para a era moderna. No Metacritic, a nota do jogo é 86.

5 de 11 Pentiment promete intriga e narrativa com grande foco em tomadas de decisões — Foto: Divulgação/Xbox Game Studios Pentiment promete intriga e narrativa com grande foco em tomadas de decisões — Foto: Divulgação/Xbox Game Studios

5. OlliOlli World

Partindo para uma proposta de jogo de esporte sem preocupações quanto ao realismo, OlliOlli World leva o skate a outro nível. Desenvolvido pela Roll7 e lançado em fevereiro para todas as plataformas atuais, o novo game da franquia OlliOlli coloca o jogador em uma aventura no estilo de plataforma em 2D. Enquanto controla um skatista criado por você, é necessário realizar as mais variadas manobras para aumentar a pontuação. Ainda há a possibilidade de interagir com personagens no mundo de Radlandia e encontrar missões secundárias.

O objetivo principal do game é procurar pelos deuses místicos do skate enquanto busca por Gnarvana. OlliOlli World foi bastante elogiado por dar liberdade ao jogador em utilizar a criatividade e pela adição de elementos de fantasia, dando uma vida nova à franquia. O título conta com a nota 85 no Metacritic.

6 de 11 OlliOlli World mantém a jogabilidade lateral de skate de capítulos anteriores, mas agora com gráficos em 3D e caminhos alternativos — Foto: Reprodução/Steam OlliOlli World mantém a jogabilidade lateral de skate de capítulos anteriores, mas agora com gráficos em 3D e caminhos alternativos — Foto: Reprodução/Steam

6. Citizen Sleeper

Representando o gênero de ficção científica, Citizen Sleeper é um RPG de ação e aventura desenvolvido pela Jump Over the Age e lançado no mês de maio para Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch. Aqui, o objetivo é fugir de uma estação espacial, conhecida como "Eye". Seu personagem é "Sleeper", um humano que teve a mente digitalizada em um robô para ser controlado por uma corporação. Contudo, ele consegue escapar desse controle para ter a oportunidade de lutar por liberdade.

O título conta com a interessante característica dos RPGs de mesa, sendo necessário rolar um dado para executar algumas ações durante a jogatina. A história também se destaca, uma vez que leva o jogador a conhecer diferentes personagens e obter finais baseados nas decisões tomadas até o desfecho. Sua nota no Metacritic é de 95.

7 de 11 Citizen Sleeper traz cenários sci-fi e uma história interessante que pode ser alterada com base em suas decisões — Foto: Divulgação/Microsoft Store Citizen Sleeper traz cenários sci-fi e uma história interessante que pode ser alterada com base em suas decisões — Foto: Divulgação/Microsoft Store

7. A Plague Tale: Requiem

Assim como Elden Ring, A Plague Tale: Requiem é um dos maiores lançamentos de 2022. Desenvolvido pela Asobo Studios e disponível desde o dia 18 de outubro, a sequência de A Plague Tale: Innocence segue com características semelhantes às do antecessor, destacando o gênero de ação e aventura e sendo jogado na perspectiva em terceira pessoa. Porém, Requiem evolui em aspectos como a ambientação, muito mais ampla do que em Innocence, no sistema de combate e nos momentos em que a furtividade é necessária.

O segundo jogo da franquia se passa seis meses após o final de Innocence, em que os protagonistas Amicia e Hugo viajam para novas regiões. O enredo apresenta uma Amicia mais habilidosa no combate, que busca ajudar seu irmão Hugo a controlar os poderes e encontrar uma cura durante a jornada, que conta com vários inimigos. A Plague Tale: Requiem leva a nota de 85 no Metacritic.

8 de 11 A Plague Tale: Requiem é um dos grandes sucessos dos games em 2022 — Foto: Reprodução/Microsoft Store A Plague Tale: Requiem é um dos grandes sucessos dos games em 2022 — Foto: Reprodução/Microsoft Store

8. Tunic

Tunic é um jogo de ação e aventura com visão isométrica. Ele foi lançado em março para PC, Xbox One e Xbox Series X/S, mas ficou disponível para outras plataformas em setembro. Nele, o jogador controla uma pequena raposa armada com espada e escudo, o que lembra bastante os jogos mais clássicos da franquia The Legend of Zelda, da Nintendo. A inspiração nas aventuras de Link é vista também na forma de progressão de Tunic, que obriga o jogador a encontrar habilidades ou itens específicos para avançar de área.

O curioso do título é que ele se trata de um jogo colorido e com um protagonista que muitos podem considerar como "fofo". No entanto, seu enredo é triste e, de certa forma, sombrio, contando sobre como o personagem encontrou a alma aprisionada de um herói lendário e descobriu uma terrível verdade sobre o mundo. O objetivo de toda a jornada é libertar essa alma, mas é bom lembrar que ela conta com dois finais: o ruim e o verdadeiro. No Metacritic, Tunic ficou com 85 de nota.

9 de 11 Tunic é um charmoso game de aventura no qual uma raposinha consulta o manual de instruções do jogo para tentar avançar em sua jornada — Foto: Reprodução/Steam Tunic é um charmoso game de aventura no qual uma raposinha consulta o manual de instruções do jogo para tentar avançar em sua jornada — Foto: Reprodução/Steam

9. Two Point Campus

A Two Point Studios ficou conhecida pelo Two Point Hospital, um jogo de simulação de hospital lançado em 2018. Em 2022, no entanto, a empresa optou por mudar seu foco das simulações para algo diferente e lançou, no mês de agosto, Two Point Campus, um simulador de universidades. Disponível para todas as plataformas mais modernas, o game convoca o jogador a construir e administrar um campus universitário que conta com os mais peculiares cursos.

As atividades no game envolvem contratar funcionários e construir locais como salas de aula e bibliotecas. Além disso, é preciso cuidar do bem-estar dos alunos e até organizar eventos culturais. Há uma boa quantidade de conteúdo e muito humor para se aproveitar em Two Point Campus, que apresenta nota 84 no Metacritic.

10 de 11 Two Point Campus permite administrar o seu próprio campus de universidade com o mesmo nível de loucura e humor dos criadores de Two Point Hospital — Foto: Reprodução/Steam Two Point Campus permite administrar o seu próprio campus de universidade com o mesmo nível de loucura e humor dos criadores de Two Point Hospital — Foto: Reprodução/Steam

10. Grounded

Em acesso antecipado desde 2020 no Xbox Game Pass, Grounded ganhou, finalmente, sua versão final neste ano. O game de sobrevivência conta com um proposta um tanto quanto inusitada. Enquanto alguns títulos mais clássicos do gênero convidam o jogador a tentar se manter vivo em novos planetas, mares ou mesmo floresta sombrias, o cenário em Grounded é um jardim doméstico. Os inimigos são, majoritariamente, insetos. E essa proposta só se torna possível por conta de um simples fato: você foi encolhido para o tamanho de uma formiga, bem como acontece no filme Querida, Encolhi as Crianças (1989).

O game permite a exploração solo ou em grupos de até quatro jogadores. Além disso, ele oferece um modo campanha divertido e pensado para responder às perguntas dos mais curiosos, como por que você foi encolhido. No Metacritic, o game conseguiu nota 82 da crítica e teve uma boa avaliação do público.

11 de 11 Grounded é um game de sobrevivência ambientado em um jardim doméstico — Foto: Divulgação/Steam Grounded é um game de sobrevivência ambientado em um jardim doméstico — Foto: Divulgação/Steam