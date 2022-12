10 personagens de jogos que foram marcantes, mas não são protagonistas

Muitos personagens de videogames deixaram suas marcas na história e viraram parte da cultura pop. Cloud, em Final Fantasy VII , Link, em The Legend of Zelda , e Carl "CJ" Johnson, em GTA: San Andreas , são exemplos de protagonistas que seguirão sendo lembrados por muito tempo no mundo dos games e fora dele. Contudo, há aqueles não assumiram os papéis de protagonistas em seus respectivos jogos e, mesmo sem tanto tempo de tela, conseguiram conquistar o espaço no coração de milhares de jogadores.

Personagens como Ciri, de The Witcher 3: Wild Hunt, Mimir, do God of War e Chloe Frazer, da saga Uncharted, agradaram por suas ações, discursos impactantes, habilidades especiais e por seu carisma. Sabendo disto, o TechTudo reuniu 10 personagens dos jogos que foram marcantes, mas que não são os protagonistas. Veja!

Veja 10 personagens que foram marcantes nos games, mas que não eram protagonistas

1. Roman Bellic (GTA 4)

Até mesmo uma história sombria e pesada, como a de Grand Theft Auto IV, precisa de um alívio cômico. A estada de Niko Bellic em Liberty City poderia ser uma experiência consideravelmente menos agradável se seu primo não estivesse lá. Roman Bellic se mudou da antiga Iugoslávia para cidade em 1998, onde ele alega estar vivendo o "Sonho Americano". Seus defeitos são muitos, a começar pela mentira dita para seu primo Niko de que ele vivia em um paraíso nos Estados Unidos, quando, na verdade, a situação era praticamente o contrário.

Roman ainda era um viciado em jogos de azar, algo que o levou a ter muitos problemas com personagens do submundo da cidade e a máfia russa e albanesa. Por conta disso, até Niko se envolve em problemas, conforme mostrado em eventos no GTA IV. Mesmo assim, Roman está lá com seus momentos engraçados para levar alegria aos jogadores. Além disso, é bonito de observar a relação entre Roman e Niko, dois primos que são bem opostos entre si, mas que se importam de verdade um com o outro.

Roman Bellic rendeu muitos momentos engraçados em GTA IV

2. Lamar Davis (GTA V)

No tópico anterior, foi dito a respeito da importância do alívio cômico em histórias com temas tão pesados. Em Grand Theft Auto V, também há um personagem que assume a responsabilidade de garantir um pouco essa comédia: Lamar Davis. Trata-se do melhor amigo Franklin Clinton, um dos três protagonistas de GTA V ao lado de Michael De Santa e Trevor Philips. Sempre que Lamar aparece, certamente será para roubar a cena com falas memoráveis, seja para incomodar Franklin ou reclamar de qualquer outra coisa.

Contudo, assim como Roman Bellic, Lamar também é mais do que somente um alívio cômico nesse enredo do GTA V. Entre planos frustrados e brincadeiras, ele se mostra um amigo de verdade e que cuida dos seus.

Lamar rouba a cena em GTA V com muitos momentos hilários

3. Mimir (God of War)

Fiel aliado de Kratos e Atreus, Mimir é uma grande fonte de conhecimento em God of War. Antigo conselheiro de Odin e conhecido como o homem mais inteligente vivo, ele se juntou à dupla após diversos eventos no jogo e se tornou em uma figura muito marcante nesse enredo. Sua inteligência e experiência com toda a mitologia nórdica, somada à excelente habilidade de contar histórias, faz os jogadores imergirem ainda mais na trama e tratarem ele não somente como um companion dos protagonistas, mas um personagem que realmente agrega na experiência do jogo como um todo.

Outro ponto a se destacar é a relação de Mimir com a dupla, passando ensinamentos para Atreus e sendo capaz de aconselhar Kratos. O respeito dele também é evidente, principalmente quando ele opta pelo silêncio em momentos mais privados de pai e filho. Sua personalidade alegre também chama a atenção, assim como suas piadas, que servem como um bom alívio cômico. Na sequência, God of War: Ragnarok, o personagem segue com o Ghost of Sparta e seu filho.

Mimir é um excelente contador de histórias, conselheiro e alívio cômico, combinação que fez dele um personagem indispensável em God of War

4. Freya (God of War)

Conhecida como "Bruxa da Floresta", Freya aparece em God of War como uma das personagens centrais. Esposa de Odin, mãe de Baldur e antiga rainha das valquírias, ela possui uma história bastante trágica. Somente Baldur importava para ela em seu casamento, mas por conta de uma profecia que o levaria à morte, Freya acabou o amaldiçoando para que ele vivesse. Contudo, efeitos colaterais geraram a fúria em seu filho, que passou a desejar sua morte após isso.

Sua história e objetivos, além da relação com Kratos e Atreus, tanto em God of War como em God of War: Ragnarok, fizeram a Freya chamar muito a atenção dos jogadores, que passaram a se importar com o que viria a acontecer com ela na trama. Trazendo diálogos que falam sobre maternidade, relações abusivas e o papel do poder nelas, muitos consideram Freya como a primeira personagem feminina na franquia que foi realmente bem representada.

História de Freya e sua relação com Kratos e Atreus fazem dela uma das melhores personagens da franquia

5. Dutch Van Der Linde (Red Dead Redemption)

Dutch Van Der Linde é um personagem bastante complexo na franquia Red Dead Redemption. Essa complexidade, por sinal, pode ser a razão de ele ser tão querido pelos fãs. Sua luta sempre foi por liberdade e independência, sem importar quais métodos fossem utilizados. Contudo, embora fosse um vilão nesse caminho, Dutch se destaca por ser um líder notável e por ter uma habilidade magistral de oratória, sendo autor de frases marcantes na franquia.

O personagem ainda sofre mudanças consideráveis durante a história, chegando a mostrar a figura de um pai de verdade para seus parceiros de gangue, mas transformando-se em um inimigo em outros momentos. Claro que John Marston e Arthur Morgan possuem enormes qualidades, mas Dutch e seu desenvolvimento profundo conseguem se equiparar aos protagonistas, sobretudo com o contato direto com o jogador em Red Dead Redemption 2. Tanto que jogadores ainda aguardam por mais exploração sobre seu passado em um próximo jogo.

Dutch van der Linde foi um vilão que conquistou muitos jogadores de Red Dead Redemption

6. Sadie Addler (Red Dead Redemption 2)

Não é nenhuma surpresa dizer que Red Dead Redemption se preocupa bastante com a personalidade e histórias de todos os seus personagens. Sadie Addler é mais um excelente exemplo em Red Dead Redemption 2. Viúva, ela tem somente um objetivo: se vingar aqueles que assassinaram seu marido. Ela junta à gangue Van Der Linde e, embora não tenha tanto destaque no começo do jogo, consegue ter uma boa relevância, mesmo entre personagens fenomenais como Dutch Van Der Linde e o protagonista Arthur Morgan.

Apesar de soar clichê, a história da personagem é muito bem desenvolvida. Sadie cresce bastante com o passar da trama e ajuda Arthur em diversos momentos dessa trajetória. Por sinal, a relação de companheirismo desenvolvida com excelência entre ela e o protagonista é uma das razões que faz com que os jogadores coloquem ela como uma das personagens mais marcantes em RDR2.

Sadie Adler conseguiu se destacar em um jogo recheado de excelentes personagens

7. Mercador (Resident Evil)

O Mercador de Resident Evil 4 não possui uma história detalhada, uma personalidade de destaque e nem discursos que emocionam o jogador. Na verdade, tudo o que ele faz é abrir seu sobretudo, perguntar para Leon Kennedy ou Ada Wong o que desejam comprar e, realizada a transação, agradecer. Porém, essa simplicidade, a ótima dublagem de Paul Mercier, que também é a voz de Leon, e sua habilidade de aparecer de repente nos lugares mais inesperados possíveis transformaram ele em um personagem icônico na franquia.

Há muitas teorias sobre o Mercador, como ele ser um fugitivo que sobreviveu a Las Plagas. Não há qualquer informação sobre as razões que o levam a ajudar Leon e Ada também. O que importa no final de tudo é que ele ajuda os personagens principais com seu jeito curioso, sendo o suficiente para ser amado pelos jogadores. Lembrando que Resident Evil 4 irá receber um remake em 2023, e o Mercador deve estar lá também com toda a sua glória.

O mercador de Resident Evil 4 tem suas falas muito lembradas até hoje e precisam estar perfeitas em Resident Evil 4 Remake para fazer jus ao personagem

8. Chloe Frazer (Uncharted)

Uncharted é uma franquia que viveu uma evolução bastante grande desde o lançamento de seu primeiro jogo, em 2007. E essa evolução não se deu somente em relação aos gráficos e à gameplay – as histórias ficaram mais interessantes. Como consequência, muitos personagens excelentes também apareceram nas aventuras de Nathan Drake e deram um novo ar para a franquia. Um ótimo exemplo é Chloe Frazer, introduzida na série em Uncharted 2: Among Thieves, de 2009.

Chloe é uma personagem que se mostra muito imprevisível na trama. Em um momento, ela está ao lado do protagonista, mas, em outro, ela atua como uma espécie de agente duplo. O enredo de Uncharted 2 fala muito sobre de confiança e traição, e Chloe entra nesse cenário de forma magistral, tornando-se muito popular entre os fãs de Uncharted. Tanto que ela ganhou o próprio jogo, Uncharted: The Lost Legacy, de 2017.

Fama de Chloe Frazer foi tanta que ela ganhou um jogo da franquia em que ela é a protagonista

9. Tess (The Last of Us)

No primeiro The Last of Us, Joel tinha uma mulher chamada Tess como parceira em seu trabalho de contrabandista. A personalidade da personagem foi uma das qualidades mais elogiadas pelos jogadores. Sua insistência na caça ao primeiro antagonista real do jogo, sua decisão em preferir morrer a ter que viver como uma infectada e toda sua importância na jornada de Joel e Ellie foram fatores fundamentais para conquistar os jogadores. Tess foi crucial para a sobrevivência da dupla, e gerou momentos impactantes para aqueles que prestaram atenção na história.

Vale destacar também sua forma de tratamento com Ellie. A princípio, Tess trata a jovem somente como uma carga para o contrabando. Porém, essa relação se desenvolve ao ponto de Tess passar a tratá-la quase que como sua filha, dedicando-se mais à tarefa de protegê-la do que o próprio Joel.

Antiga parceira de Joel e Ellie, Tess teve grandes momentos em The Last of Us

10. Ciri (The Witcher)

Cirilla Fiona Elen Riannon, ou simplesmente Ciri, é apresentada em The Witcher 3: Wild Hunt como uma pessoa muito importante na vida de Geralt de Rivia. No jogo, a busca por Ciri faz parte da missão principal do protagonista, uma vez que o bruxo e ela têm uma relação de pai e filha. A CD Projekt precisava fazer um trabalho difícil: apresentar uma nova personagem tão importante no terceiro game da saga. Mas a desenvolvedora acertou na fórmula, e Ciri ganhou a admiração dos jogadores.

Ela se destaca na história pela sua coragem e por sua lealdade a todos aqueles que a ensinaram tudo o que sabe. Ciri ainda consegue ser memorável por sua personalidade bastante dura e sua moralidade, algo que a leva a fazer aquilo que é correto, independentemente do perigo. Somado a isto, está sua relação ao lado de Geralt, um vínculo que agrega ainda mais aos desfechos do enredo.

Personalidade e objetivos de Ciri transformaram ela em uma excelente personagem em The Witcher 3