10 séries com finais impactantes que vão surpreender você

Baseado nos momentos mais surpreendentes da TV e streaming, o TechTudo preparou uma lista com os capítulos finais de maior impacto na memória dos fãs e da crítica. Vale lembrar que a lista contém muitos spoilers, então, caso ainda não tenha assistido alguma delas, tome cuidado.

2 de 12 Encontro dos personagens da série Lost no episódio final da série, intitulado "The End" — Foto: Reprodução/IMDb Encontro dos personagens da série Lost no episódio final da série, intitulado "The End" — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como acessar o Netflix games? Veja no Fórum TechTudo

10. The Good Place

A saga da advogada egoísta Eleanor para se tornar uma pessoa melhor no além garante muitas situações absurdas na série The Good Place. Criada pelo roteirista e produtor Michael Schur (The Office), a comédia disponível na Netflix teve seu encerramento em janeiro de 2020. Estão no elenco Kristen Bell (Veronica Mars: A Jovem Espiã), William Jackson Harper (Midsommar - O Mal Não Espera a Noite), Jameela Jamil (She-Hulk), D'Arcy Carden (Barry), Manny Jacinto (Volta Para Mim), Ted Danson (Cheers), e mais.

O foco da trama é a evolução pessoal da advogada Eleanor Shellstrop (Bell) em um ambiente imaterial chamado Lugar Bom, onde as pessoas boas vão parar após a morte. Acontece que Eleanor está lá por engano, já que a advogada foi egoísta e insensível em vida e seu nome é igual ao de outra colega de profissão. Agora, Eleanor tem de andar na linha para que seus colegas não descubram seus erros cometidos anteriormente.

Depois de esconder seu passado de todos e causar problemas com outras almas, é no episódio "Quando Estiverem Prontos" que Eleanor decide o que fazer com sua vida após sair do Lugar Bom. Com a partida de seus colegas por um portal que os leva para o fim de suas existências, a advogada também decide passar pelo mesmo portal, onde seu espírito é desintegrado e as partículas vão parar na Terra, onde chega até um carteiro que entrega uma correspondência ao destino certo. Cheio de reflexões filosóficas e espirituais que emocionaram o público, "Quando Estiverem Prontos" obteve nota 9,5 em votação no site IMDb.

3 de 12 A advogada Eleanor e a guia Janet (D'Arcy Carden) perante a porta final do limite da existência, passagem onde a protagonista encerrará sua vida no Bom Lugar — Foto: Reprodução/IMDb A advogada Eleanor e a guia Janet (D'Arcy Carden) perante a porta final do limite da existência, passagem onde a protagonista encerrará sua vida no Bom Lugar — Foto: Reprodução/IMDb

9. Mad Men

Ao longo de sete temporadas da série Mad Men, disponível na HBO Max e Globoplay, o público acompanha a rotina intensa e atribulada em uma agência de publicidade para se manter no topo do mercado. Com criação de Matthew Weiner (produtor de Família Soprano), a série teve seu episódio final em maio de 2015. A produção conta com Jon Hamm (Top Gun: Maverick), Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale), Vincent Kartheiser (O Preço do Amanhã), January Jones (X‑Men: Primeira Classe), Christina Hendricks (Good Girls), John Slattery (Os Agentes do Destino), entre outros no elenco.

Durante a década de 1960 em Nova Iorque, uma agência de publicidade chamada Sterling Cooper Advertising procura se manter no topo perante as concorrentes localizadas no mesmo endereço, Madison Avenue. O diretor criativo e um dos sócios da companhia, Don Draper (Hamm), lida com os problemas internos da empresa e a fase ruim no seu casamento, ao mesmo tempo que esconde fatos obscuros sobre seu passado misterioso.

No episódio "Person to Person", 14º da sétima e última temporada de Mad Men, um isolado Don entra em contato por telefone com as três mulheres de sua vida. A filha mais velha, Sally Draper (Kiernan Shipka), avisa ao pai que sua mãe tem câncer terminal; Betty Draper (Jones), que o diz para onde irão seus outros dois filhos após a morte da mãe; e Peggy Olson (Moss), ex-secretária de Don e agora uma redatora publicitária de sucesso. Depois do episódio mostrar como os demais personagens seguiram a vida após o afastamento do protagonista, o agora ex-publicitário está numa sessão de meditação, que finaliza com um sorriso de satisfação. "Person to Person" tem 91% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 9,3 no IMDb.

4 de 12 O publicitário Don Draper finalmente encontra a paz de espírito no episódio final de Mad Men — Foto: Reprodução/IMDb O publicitário Don Draper finalmente encontra a paz de espírito no episódio final de Mad Men — Foto: Reprodução/IMDb

8. Sons of Anarchy

O encerramento de Sons of Anarchy, disponível no Star+, é também o fim do protagonista Jax Teller (Charlie Hunnam). Após sete temporadas de brigas com gangues rivais, prisões, mortes e disputas por liderança, a série criada por Kurt Sutter (The Shield) teve sua conclusão em dezembro de 2014. No cast estão presentes, além de Hunnam, os atores Katey Sagal (Disque Amiga Para Matar), Ron Perlman (Hellboy), Tommy Flanagan (Coração Valente), Mark Boone Junior (Batman Begins), e mais.

Filhos da Anarquia foca em Jackson "Jax" Teller, integrante da gangue de motoqueiros SAMCRO. Além de transitarem pelas estradas dos Estados Unidos em suas motos, o grupo também é envolvido com atividades criminosas, como o tráfico de armas, e possui uma hierarquia rígida. Fora da SAMCRO, Jax possui uma família e tenta manter-se vivo para não abandoná-los.

O fim do ciclo de motoqueiro criminoso e assassino chega para Jax no episódio "Legado do Papai". Aqui é mostrada a redenção do personagem após uma vida de subversões. Sabendo que sua esposa e filhos não estarão a salvo enquanto estiver vivo, Jax atrai a polícia até a estrada onde o motoqueiro se choca propositalmente (e de braços abertos) em um caminhão que vinha em sentido contrário na pista. "O Legado do Papai" tem nota 9,5 no IMDb.

5 de 12 O motoqueiro Jax Teller indo em direção ao seu sacrifício, após vários momentos de subversão em Filhos da Anarquia — Foto: Divulgação/Star+ O motoqueiro Jax Teller indo em direção ao seu sacrifício, após vários momentos de subversão em Filhos da Anarquia — Foto: Divulgação/Star+

7. A Sete Palmos

A obra criada pelo roteirista Alan Ball (True Blood), presente no catálogo da HBO Max, é conhecida pelas reflexões sobre a vida e a morte em uma abordagem de drama e comédia. A produção teve cinco temporadas, com o último episódio lançado em agosto de 2005. No elenco estão Michael C. Hall (Dexter), Frances Conroy (American Horror Story), Peter Krause (9‑1‑1) e Lauren Ambrose (Servant) no papel de integrantes de uma família que administra uma funerária.

O empresário Nate Fisher (Krause) é diretor da empresa Fisher & Sons Funeral Home, uma funerária administrada por sua família desde seu pai, o falecido Nathaniel Fisher Sr. (Richard Jenkins). Nate tem como irmãos David Fisher (C. Hall), que esconde dos demais sua homossexualidade, e Claire Fisher (Ambrose), sua irmã caçula de temperamento rebelde. Sua mãe, Ruth (Conroy), vive de maneira reclusa e tenta agir de forma independente. Junto com as pressões da administração da funerária, surgem também dilemas morais e éticos entre os personagens.

No episódio "Everyone's Waiting", são mostrados os momentos finais de cada integrante da funerária em uma visualização do futuro. A matriarca Ruth morre em 2025 aos 79 anos. David morre em 2044 aos 75, e Claire, no momento mais emocionante do episódio, morre aos 102 anos em 2085. O irmão mais velho, Nate, morreu vítima de malformação arteriovenosa, mostrado no episódio nove, "Ectotone". "Everyone's Waiting" tem nota 9,9 no IMDb.

6 de 12 O final de A Sete Palmos é até hoje lembrado como um dos momentos mais emocionantes da TV americana — Foto: Reprodução/IMDb O final de A Sete Palmos é até hoje lembrado como um dos momentos mais emocionantes da TV americana — Foto: Reprodução/IMDb

6. A Escuta

A série A Escuta (2002 - 2008), disponível no HBO Max, pôs o espectador como "ouvinte" dos diversos grampos telefônicos realizados pela polícia de Baltimore, cidade dos Estados Unidos. Criada pelo ex-repórter policial David Simon, as cinco temporadas da trama focam em um grupo de agentes que realiza operações contra o crime organizado utilizando escutas para localizar e prender suspeitos. A produção tem no elenco Dominic West (The Affair: Infidelidade), Idris Elba (O Esquadrão Suicida), Michael K. Williams (Território Lovecraft), Lance Reddick (John Wick 4), entre outros.

Os detetives Jimmy McNulty (West), Bunk Moreland (Wendell Pierce) e Kima Greggs (Sonja Sohn) trabalham no combate ao tráfico de drogas na cidade de Baltimore. O principal recurso utilizado pela equipe são escutas telefônicas. Na série, eles grampeiam suspeitos e descobrem as redes criminosas que não param apenas nas ruas – elas estão localizadas também dentro do sistema político, na imprensa e no setor empresarial da região.

O episódio final tem o minimalista nome de "-30-", termo usado no jornalismo impresso americano para definir o fim de uma história. McNutty e Lester Freaman (Clarke Peters) são retirados da polícia após forjarem o surgimento de um serial killer na cidade para obter provas contra um traficante local chamado Marlo (Jamie Hector). Com suas carreiras policiais encerradas, os minutos finais focam na vitória pessoal de outros personagens. O episódio encerra com McNutty ao lado do sem-teto acusado de ser o serial killer. Depois de dizer "vamos embora pra casa", a câmera foca nos prédios de Baltimore e não no destino do carro. "-30-" tem nota 9,6 no IMDb.

7 de 12 O detetive James "Jimmy" McNulty ao lado do sem-teto acusado de ser serial killer no episódio final de A Escuta — Foto: Divulgação/HBO Max O detetive James "Jimmy" McNulty ao lado do sem-teto acusado de ser serial killer no episódio final de A Escuta — Foto: Divulgação/HBO Max

5. Dark

A série alemã Dark "bugou" a cabeça dos fãs com suas teorias mirabolantes sobre viagem no tempo e mundos paralelos. Os criadores Baran bo Odar e Jantje Friese (também responsáveis por 1899) elencaram, ao longo de três temporadas, tramas complexas ocorridas em quatro linhas do tempo. O seriado da Netflix tem no cast Louis Hofmann (Centro do Meu Mundo), Oliver Masucci (Ele Está de Volta), Jördis Triebel (Ocidente), Moritz Jahn (Offline - Sem Bônus Nessa Vida), Maja Schöne (The Fire), Gina Alice Stiebitz (Uma Noite Sombria) e mais.

No ano de 2019, crianças desaparecem misteriosamente na cidade de Widen, na Alemanha. No mesmo ano, o pai de Jonas Kahnwald (Hofmann) comete suicídio. Tentando lidar com a perda, o jovem busca refúgio na amizade com os Bartosz, os irmãos Magnus (Jahn) e Mikkel Nielsen (Sebastian Rudolph) e, também, com Franziska Doppler (Stiebitz). Após investigarem uma caverna misteriosa, Mikkel é raptado. O evento ocorre de forma similar a outros casos durante as décadas de 1980 e 1950 na mesma cidade.

O oitavo e último episódio da terceira temporada, "O Paraíso", é o ponto final para o fechamento da rede de enigmas da série. Em uma simplificação do que ocorre no episódio, descobrimos que os personagens Jonas e Martha (Lisa Vicari) têm versões alternativas nomeadas Adam (Dietrich Hollinderbäumer) e Eva (Barbara Nüsse). A rivalidade entre os dois põe em risco a humanidade, pois Adam planeja destruir a Terra para sua chegada ao paraíso, enquanto Eva quer salvar o planeta. O paraíso, no entanto, ficou sendo a cidade de Widen, único ambiente habitável cujos sobreviventes não tiveram relação direta com os viajantes no tempo. "O Paraíso" tem nota 9,6 no IMDb.

8 de 12 Personagens de Dark reunidos em um jantar, após diversas reviravoltas temporais e misteriosas — Foto: Divulgação/Netflix Personagens de Dark reunidos em um jantar, após diversas reviravoltas temporais e misteriosas — Foto: Divulgação/Netflix

4. Família Soprano

Ao som de "Don't Stop Believing", da banda Journey, o mafioso Tony Soprano (James Gandolfini) aguarda sua família em um restaurante para encerrar a epopeia de crimes, disputas por poder e consultas na psicóloga na série Família Soprano. O impacto do final ambíguo é até hoje lembrado na televisão americana, cuja cena foi recriada na sitcom Todo Mundo Odeia o Chris. A série de David Chase (Northern Exposure) teve seis temporadas hoje disponíveis na HBO Max, além do filme prequel lançado em 2021, Os Muitos Santos de Newark.

Anthony "Tony" Soprano é um chefe de família que busca ser um bom marido para a esposa Carmela Soprano (Edie Falco) e um pai responsável para Meadow (Jamie-Lynn Sigler) e Anthony "AJ" Soprano Jr. (Robert Iler). Fora do ambiente do lar, Tony é chefe da máfia DiMeo. Sua posição de destaque no grupo criminoso, além dos problemas familiares, contribuem para o adoecimento psíquico de Tony, que recorre à psicóloga Dra. Jennifer Melfi (Lorraine Bracco) para lidar com sua síndrome do pânico.

Em "Made in America", a família Soprano (neste caso, os parentes de Tony) se reúne em um restaurante para conversar. Tony chega primeiro, e logo após sua esposa e filho. Outras pessoas suspeitas adentram ao restaurante antes da chegada de Meadow. Em poucos segundos, Tony fecha o mini jukebox da sua mesa e olha para alguém não identificado. A tela fica preta e sem som. De acordo com David Chase, este seria o final abrupto (e indesejado, na visão do criador) de Tony como mafioso, que seria morto por assassinos que entram no restaurante. O episódio dividiu opiniões na época de lançamento, mas hoje é lembrado como um dos melhores encerramentos de seriado na TV americana. "Made in America" tem nota 9,3 no IMDb.

9 de 12 "Made in America", episódio final de Família Soprano, é um dos episódios de TV mais memoráveis entre os fãs de séries — Foto: Reprodução/IMDb "Made in America", episódio final de Família Soprano, é um dos episódios de TV mais memoráveis entre os fãs de séries — Foto: Reprodução/IMDb

3. Breaking Bad

O protagonista Walter White, vivido por Bryan Cranston (Malcom), começou na série Breaking Bad como um pacato professor de química e termina a série como um traficante poderoso e procurado pela polícia. A quinta e última temporada do seriado criado por Vince Gilligan (responsável pela spin-off Better Call Saul) foi marcada pela consolidação de White como um dos principais anti-heróis da cultura pop moderna. Além de Cranston, a série tem no elenco Aaron Paul (Need For Speed), Anna Gunn (Seinfield), Dean Norris (O Domo), Bob Odenkirk (Better Call Saul), entre outros.

O professor de Química Walter White descobre que possui um câncer terminal. Sem ter renda suficiente para deixar à sua família quando morrer, White descobre que o tráfico de metanfetamina na cidade onde vive é um negócio lucrativo no crime organizado. Para ajudar na produção da droga, ele pede ajuda ao ex-aluno e traficante Jesse Pinkman (Paul). Com o tempo, White pega gosto pelo tráfico, mas seu engajamento o põe em risco.

Após ter suas atividades criminosas descobertas pela família e praticamente sozinho no mundo do crime, no episódio "Felina", White quer o restante de sua fortuna para entregar ao filho Walt Jr. (RJ Mitte) após sua morte. Depois de ameaçar seus antigos sócios para isso, White vai até seu antigo laboratório para falar com Jesse, mas o ex-ajudante está com dois criminosos que atiram em direção ao químico. Na troca de tiros, White fica ferido, mas consegue matar os atiradores. Com a fuga de Jesse do local, o químico traficante fica sozinho e sucumbe com a chegada da polícia, ao som de "Baby Blue", do Badfinger, uma referência à cor azulada da metanfetamina produzida por White. "Felina" obteve nota 9,9 no IMDb. A série está disponível na Netflix.

10 de 12 A season finale de Breaking Bad marca o encerramento da carreira criminosa do personagem Walter White — Foto: Divulgação/Netflix A season finale de Breaking Bad marca o encerramento da carreira criminosa do personagem Walter White — Foto: Divulgação/Netflix

2. Lost

O final de Lost gerou um misto de surpresa e decepção entre os fãs da série em sua época. A trama criada por Jeffrey Lieber (Impulse), J. J. Abrams (episódios 8 e 9 de Star Wars) e Damon Lindelof (série Watchmen) começou sua saga com sobreviventes de um acidente de avião e terminou na sexta temporada com uma reunião do grupo em algum lugar do além. Estiveram no elenco os atores Matthew Fox (Speed Racer), Evangeline Lilly (Homem-Formiga), Dominic Monaghan (trilogia Senhor dos Anéis), Josh Holloway (Colony), entre outros.

Um acidente de avião deixa um grupo de pessoas de realidades distintas isolado numa ilha. Eles precisam então ficar unidos para sobreviver. À medida que passam mais tempo na região, o grupo descobre enigmas relacionados ao local e que não são os únicos habitantes no lugar.

O ponto de maior frustação dos fãs é a falta de conclusão para os mistérios da série, como a Iniciativa Dharma e a fumaça preta que ronda a ilha. No episódio "The End", descobrimos que os integrantes do grupo se reencontram no além-vida, em uma capela. Alguns morreram na ilha e outros fora dela. Após isso, todos se reúnem numa outra realidade imaterial. Segundo Damon Lindelof, a inspiração para essa cena veio da obra do budismo O Livro Tibetano dos Mortos, que aborda a vivência espiritual após a morte. "The End" tem nota 8,2 no IMDb. O seriado está disponível na Globoplay e Star+.

11 de 12 Episódio final de Lost, que gerou recepções mistas na época de lançamento, hoje é reavaliado pelos fãs da saga — Foto: Divulgação/Star+ Episódio final de Lost, que gerou recepções mistas na época de lançamento, hoje é reavaliado pelos fãs da saga — Foto: Divulgação/Star+

1. Twin Peaks

Outra série de enredo enigmático é Twin Peaks, lançada em 1990 pelo cineasta David Lynch (Cidade dos Sonhos) e o roteirista Mark Frost (Quarteto Fantástico), hoje disponível no Paramount+. A trama inicialmente trata de uma investigação policial, mas aos poucos Lynch e Frost inserem elementos surreais e personagens excêntricos no decorrer dos episódios. A série é estrelada por Kyle MacLachlan (Duna de 1984), Mädchen Amick (A Mulher dos Meus Sonhos), Richard Beymer (Amor, Sublime Amor), Lara Flynn Boyle (MIB - Homens de Preto), entre outros.

Na cidade fictícia de Twin Peaks, o agente do FBI Dale Cooper investiga a morte de uma jovem chamada Laura Palmer (Sheryl Lee). À medida que Cooper trabalha no caso, personagens estranhos da cidade tiram sua atenção, pois o atraem para um mundo completamente desconhecido onde o agente lida com situações obscuras e completamente irreais.

No episódio "Além da Vida e da Morte", o agente Cooper e o xerife Harry S. Truman (Michael Ontkean) vão parar em um lugar chamado Glastonberry Grove. Depois de ser perseguido por uma cópia criada pela entidade interdimensional chamada BOB, Cooper consegue fugir junto com Annie Blackburn (Heather Graham), mas está ferido. Ao chegar no hotel, percebemos quem saiu de Glastonberry Grove é na verdade a cópia de Cooper, com o original ainda preso no local. "Além da Vida e da Morte" tem nota 9,2 no IMDb.