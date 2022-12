10 séries de sucesso baseadas em livros para você assistir online

Várias obras literárias tiveram seus direitos de adaptação comprados por enormes produtoras com o crescimento dos serviços de streaming. Com isso, os fãs clubes dos livros tiveram suas histórias favoritas passadas das páginas para as telonas e plataformas online. Títulos como "Pachinko" (2022), "Pessoas Normais" (2020) e "O Gambito da Rainha" (2020) destacam-se nesse quesito pelas adaptações quase fiéis das histórias originais. Além disso, muitas dessas séries encontram-se disponíveis em serviços on demand aqui do Brasil, como é o caso da Netflix , Amazon Prime Video , HBO Max , Apple TV+ , Lionsgate +, Star + e Belas Artes À La Carte , por exemplo.

Pensando nisso, o TechTudo realizou um compilado com 10 séries e minisséries que são adaptações de livros famosos e best-sellers. O critério de seleção levou em conta a repercussão das produções na mídia, bem como suas sinopses atrativas e elenco. Confira, a seguir, mais detalhes e informações dos projetos:

2 de 11 A série Nada Ortodoxa é baseada no livro homônimo de Deborah Feldman — Foto: Divulgação/Netflix A série Nada Ortodoxa é baseada no livro homônimo de Deborah Feldman — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Nada Ortodoxa (2020)

Produção original da Netflix, Nada Ortodoxa é uma minissérie baseada no livro autobiográfico e homônimo de Deborah Feldman, que aqui no Brasil é publicado pela editora Intrínseca. Criada por Anna Winger e Alexa Karolinski, e dirigida por Maria Schrader, o drama acompanha a história de Esther Shapiro (Shira Haas), uma jovem judia de 19 anos que foge de seu casamento arranjado e do estilo de vida regrado que levava na comunidade judaica ultraortodoxa de Nova York. Ao chegar em Berlim, a protagonista faz amizade com um grupo de jovens músicos da sua idade e lá ela passa a explorar sua nova vida, bem como sua sexualidade e todos os valores cujo os quais ela seguiu até ali.

Com apenas quatro episódios, a produção é estrelada por Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch e Alex Reid. Aliás, vale lembrar que o projeto tem altas avaliações na mídia especializada, como é o caso dos sites agregadores. No IMDb, por exemplo, Nada Ortodoxa conquistou nota 8 de 10 com base em 81 mil avaliações realizadas no veículo. Já no Rotten Tomatoes, a produção obteve 96% de aprovação da crítica.

2. Objetos Cortantes (2018)

Baseado no livro homônimo de Gillian Flynn, de 2007, publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, a trama desta minissérie acompanha a história da repórter Camille Preaker (Amy Adams), uma alcoólatra que retorna à sua cidade natal, para investigar os assassinatos de duas adolescentes. Durante o decorrer do drama, a protagonista reviverá alguns de seus traumas do passado, experiências essas que alimentarão ainda mais os seus distúrbios emocionais.

Com apenas oito episódios, a produção também é muito bem avaliada pela crítica. No site agregador IMDb, por exemplo, o projeto obteve nota 8.1 de 10 com base em 101 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes o projeto conquistou 92% de aprovação dos críticos. Disponível na HBO Max, Objetos Cortantes é estrelada por Eliza Scanlen (Adoráveis Mulheres), Patricia Clarkson (A Mentira), Chris Messina (Julie & Julia), Sydney Sweeney (Euphoria) e Taylor John Smith (Um Lugar Bem Longe Daqui).

3 de 11 A minissérie Objetos Cortantes é dirigida por Jean-Marc Vallée — Foto: Reprodução/IMDb A minissérie Objetos Cortantes é dirigida por Jean-Marc Vallée — Foto: Reprodução/IMDb

3. Pessoas Normais (2020)

Disponível na plataforma Lionsgate+, essa minissérie irlandesa é um romance dramático baseado no livro homônimo de Sally Rooney, lançado oficialmente em 2018 e publicado aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras. O enredo do projeto seriado narra a história de Marianne (Daisy Edgar-Jones) e Connell (Paul Mescal), dois adolescentes que vivenciam o primeiro amor entre encontros e desencontros que perpassam suas vidas do ensino médio até a faculdade. Em uma narrativa intimista, o enredo mostra as fragilidades e complicações do amor na juventude em meio às minúcias das classes sociais e dos problemas familiares.

Com boa recepção e 12 episódios, a minissérie Pessoas Normais tem 91% de aprovação no site agregador Rotten Tomatoes, com uma nota média de 8,15 de 10 baseada em 85 críticas. Enquanto no IMDb, obteve nota 8.4 de 10 levando em consideração 67 mil avaliações. Por fim, estrelada por Daisy Edgar-Jones (Um Lugar Bem Longe Daqui) e Paul Mescal (Aftersun) nos papéis principais, a produção ainda conta com nomes como Sarah Greene (Penny Dreadful), Aislín McGuckin (O Rebanho), Éanna Hardwicke (Lamb) e Frank Blake (Sanditon).

4 de 11 Pessoas Normais é baseada na obra da escritora Sally Rooney — Foto: Divulgação/BBC Three/Hulu Pessoas Normais é baseada na obra da escritora Sally Rooney — Foto: Divulgação/BBC Three/Hulu

4. O Gambito da Rainha (2020)

Considerado um dos grandes sucessos da Netflix em 2020, O Gambito da Rainha se passa em meados da década de 1950 e narra a história da jovem Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), uma órfã que descobre, por acaso, que é, na verdade, uma garota-prodígio do xadrez. Conforme a protagonista vai crescendo e, consequentemente, ganhando sucesso como enxadrista, Beth desenvolve vício em drogas e álcool. E é justamente esse problema de dependência química que pode colocar em cheque seu sonho de se tornar a número do xadrez do mundo. A série é extremamente popular de maneira geral, isso porque no site agregador IMDb ele obteve nota 8.6 de 10, considerando 446 mil avaliações. No Rotten Tomatoes, O Gambito da Rainha conquistou 96% de aprovação da crítica.

Outro ponto que vale a pena lembrar é que a produção é baseada no romance homônimo de Walter Tevis, de 1983, lançado no Brasil pela editora Arqueiro. Com sete episódios, a minissérie é estrelada por Anya Taylor-Joy (Fragmentado). Além disso, o elenco do projeto original da Netflix também conta com nomes como Thomas Sangster (Game of Thrones), Harry Melling (Harry Potter e a Pedra Filosofal), Jacob Fortune-Lloyd (A Última Carta de Amor) e Moses Ingram (Obi-Wan Kenobi).

5 de 11 A atriz Anya Taylor-Joy interpreta a protagonista Beth Harmon na trama — Foto: Divulgação/Netflix A atriz Anya Taylor-Joy interpreta a protagonista Beth Harmon na trama — Foto: Divulgação/Netflix

5. Pachinko (2022)

Baseada no best-seller homônimo do The New York Times, de Min Jin Lee, e lançado em território brasileiro pela editora Intrínseca, Pachinko é uma minissérie original da Apple TV+ e contém oito episódios. A narrativa acompanha quatro gerações de uma família de imigrantes sul-coreanos em busca de uma vida melhor. Tudo começa com o arco da matriarca da família, Sunja (Youn Yuh-jung), que acaba engravidando de um rico forasteiro, mas descobre que ele é, na verdade, casado. Ao saber disso, a protagonista se torna esposa de outro homem, um jovem bom e gentil. Assim, o casal embarca em uma viagem rumo ao Japão com o intuito de conseguirem melhores condições de sustento e prosperidade.

Além de Youn Yuh-jung (Minari) no papel principal, Lee Min-ho (Os Herdeiros), Minha Kim (After Spring), Jin Ha (Love Life) e Sohee Park (The Depths) também integram o elenco. Com excelente recepção pela crítica especializada, Pachinko obteve nota 8.4 de 10 com base em 8,4 mil avaliações no site agregador IMDb. Já no Rotten Tomatoes, o projeto conquistou 97% de aprovação da crítica. Por fim, vale lembrar que a produção foi renovada para uma segunda temporada pela Apple TV+ um mês após a estreia da primeira season. No entanto, a sequência ainda não teve data de estreia divulgada.

6 de 11 Pachinko é uma série de televisão dramática americana criada por Soo Hugh — Foto: Divulgação/Apple TV+ Pachinko é uma série de televisão dramática americana criada por Soo Hugh — Foto: Divulgação/Apple TV+

6. Conversas Entre Amigos (2022)

Também baseada na obra homônima de Sally Rooney, de 2017, lançada aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras, a minissérie irlandesa é uma produção original da BBC Three e Hulu, e encontra-se disponível em território nacional pelo streaming da Star+. Estrelada pela novata Alison Oliver, Joe Alwyn (A Favorita), Jemima Kirke (Sex Education), Sasha Lane (Hellboy) e Alex Murphy (Madman), o drama narra a história da jovem Frances, uma estudante que está em uma fase de descobertas em relação à sua sexualidade e relacionamentos. Além disso, a trama da produção é focada nas histórias de três outros personagens, que acabam se relacionando entre si, gerando novas amizades, inseguranças e até mesmo ciúmes entre eles.

Com 12 episódios, Conversas Entre Amigos tem uma popularidade mediana entre a imprensa. O site IMDb, conhecido por agregar avaliações positivas e negativas e realizar uma média entre elas, registra nota 6.7 de 10 levando em consideração 6,3 mil avaliações. No Rotten Tomatoes, a série teve 60% de aprovação entre a crítica.

7 de 11 Conversas entre amigos também é baseada na obra homônima da escritora irlandesa Sally Rooney e o livro foi lançado oficialmente em 2017 — Foto: Divulgação/BBC Studios Conversas entre amigos também é baseada na obra homônima da escritora irlandesa Sally Rooney e o livro foi lançado oficialmente em 2017 — Foto: Divulgação/BBC Studios

7. Miss Marple (1984 e 1985)

A produção mais antiga desta lista é baseada nos romances de mistério da detetive criminal Miss Marple, famosa personagem da autora Agatha Christie, disponível no Belas Artes À La Carte. A série de televisão britânica foi ao ar de 1984 a 1992 na BBC One, e leva em seu elenco grandes nomes do cinema inglês, como Joan Hickson no papel da protagonista, e também Gwen Watford (O Estigma da Infâmia), Moray Watson (Quiller), Valentine Dyall (The Man in Black) e Frederick Jaeger (A Guerra no Espelho).

A trama da série de mistério e suspense acompanha as investigações da detetive amadora Miss Marple, uma senhora solteirona que tenta desvendar uma série de assassinatos que ocorrem no vilarejo de St. Mary Mead. Famosa no Reino Unido, a produção dirigida por Silvio Narizzano, David Giles e Roy Boulting conquistou nota 8.8 de 10 no IMDb, com base em 25 avaliações.

8 de 11 "Miss Marple" é uma série de televisão britânica baseada nos romances de mistério da detetive criminal Miss Marple, de Agatha Christie — Foto: Divulgação/BBC One "Miss Marple" é uma série de televisão britânica baseada nos romances de mistério da detetive criminal Miss Marple, de Agatha Christie — Foto: Divulgação/BBC One

8. O Verão Que Mudou Minha Vida (2022)

Da mesma autora da série Para Todos Os Garotos Que Já Amei, essa série é uma adaptação da trilogia homônima de Jenny Han e encontra-se disponível na Amazon Prime Video. Com sete episódios em sua primeira temporada, o projeto acompanha a história de Belle (Lola Tung), uma adolescente que anseia durante todo o ano pelas férias de verão na enorme casa de Susannah (Rachel Blanchard), melhor amiga de sua mãe. No entanto, ela tem dois filhos, Jeremiah (Gavin Casalegno) e Conrad (Christopher Briney), por quem Belle nutre uma paixão. Tudo passa a mudar quando um evento inesperado é descoberto por todos, pondo em risco, assim, o tão aguardado verão.

Além dos atores já citados, a série ainda conta com nomes como Jackie Chung (De Volta para Casa), Sean Kaufman (Happy Baby), Alfredo Narciso (Jessica Jones) e Summer Madison (Emergency) em seu elenco. Vale lembrar que O Verão Que Mudou A Minha Vida já foi renovada para uma segunda temporada pelo próprio serviço de streaming e se encontra em fase de gravação. Por fim, o drama de romance contém uma boa recepção pela crítica, tendo conquistado uma nota 7.4 de 10 com base em 19 mil avaliações no site agregador IMDb, enquanto que no Rotten Tomatoes a produção obteve uma aprovação de 91% pela crítica.

9 de 11 Série adolescente é baseada na trilogia homônima de Jenny Han — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video Série adolescente é baseada na trilogia homônima de Jenny Han — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

9. Maid

Produção original da Netflix, essa minissérie é inspirada no livro de memórias de Stephanie Land, que possui o mesmo nome. O drama acompanha a jornada repleta de dificuldades de Alex (Margaret Qualley), uma jovem mãe solteira que se dedica integralmente – e sem ajuda – a cuidar e dar o melhor para a sua filha pequena Maddy (Rylea Nevaeh Whittet). Entretanto, a protagonista precisa se submeter a um trabalho de faxineira que paga muito pouco, além de escapar de um relacionamento abusivo enquanto precisa buscar lugares para dormir, visto que ela não possui mais nada.

Com 10 episódios e excelentes avaliações pela mídia especializada e em sites agregadores, Maid angariou 94% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e uma nota 8.4 de 10, levando em consideração 83 mil avaliações no site IMDb. Já o elenco da série é estrelado por Andie MacDowell (Feitiço do Tempo), Nick Robinson (Com Amor, Simon), Anika Noni Rose (A Princesa e o Sapo) e Billy Burke (Crepúsculo).

10 de 11 A minissérie americana da Netflix é protagonizada pela atriz Margaret Qualley — Foto: Divulgação/Netflix A minissérie americana da Netflix é protagonizada pela atriz Margaret Qualley — Foto: Divulgação/Netflix

10. Quem É Você, Alaska?

Lançada originalmente pelo Hulu em 2019, a série é uma adaptação da obra homônima do consagrado autor americano de literatura infanto-juvenil John Green. Com oito episódios, o projeto encontra-se disponível no Brasil pela plataforma da HBO Max e acompanha a história de Miles (Charlie Plummer), um adolescente peculiar que é obcecado pelas últimas palavras de pessoas famosas. Mas tudo passa a mudar em sua vida quando ele se muda para um colégio interno e lá faz amigos enquanto conhece Alaska Young (Kristine Froseth), uma garota ousada pela qual o protagonista se apaixona. Após um evento trágico, todos passam a ter uma outra perspectiva sobre a vida.

Aguardada durante anos pelo fandom do livro, Quem É Você, Alaska? é estrelado por Denny Love (Unpregnant), Jay Lee (American Vandal), Jordan Connor (Riverdale) e Sofia Vassilieva (Uma Prova de Amor). Além disso, a série possui uma excelente recepção, visto que no site agregador Rotten Tomatoes obteve aprovação de 91% e no IMDb, uma nota de 8 de 10, com base em 12 mil avaliações no site.