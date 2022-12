10 séries pouco conhecidas na Netflix que você deveria assistir

Para colaborar com o repertório dos fãs mais curiosos, o TechTudo mostra a seguir as principais séries da Netflix que são pouco conhecidas do público. Da comédia ao drama, do romance ao terror, todos os seriados aqui listados têm ótimas avaliações nos portais de resenhas. Você confere também o enredo e elenco de cada uma das produções.

2 de 12 Da esquerda para direita: Missa da Meia Noite, Santa Clarita Diet, Godless — Foto: Reprodução/JustWatch. Editado por Jonathan Firmino Da esquerda para direita: Missa da Meia Noite, Santa Clarita Diet, Godless — Foto: Reprodução/JustWatch. Editado por Jonathan Firmino

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

10. Good Girls

Similar ao enredo de filmes como As Loucuras de Dick e Jane (2005) e Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro (2008), a série Good Girls (2018 - 2021) é mais uma produção onde um grupo de pessoas desesperadas pelas dívidas encontra no roubo uma chance de sair da falência. Aqui, as atrizes Christina Hendricks (Mad Men: Inventando Verdades), Retta (Parks and Recreation) e Mae Whitman (Quando o Amor Acontece) são protagonistas desta comédia dramática da criadora Jenna Bans (roteirista e produtora de Grey's Anatomy.)

A dona de casa Elizabeth "Beth" Boland (Hendricks) está prestes a perder a casa e o casamento após dívidas de hipoteca e as constantes traições do marido. A garçonete Ruby Hill (Retta) tem urgência em realizar um transplante para a filha adoentada. A mãe solteira e irmã caçula de Beth, Annie, trabalha em um supermercado e está prestes a perder a guarda da filha. Falidas e sem alternativas, as três resolvem roubar o local onde Annie trabalha, o que resulta em muito dinheiro na conta, mas também problemas em suas vidas.

Good Girls teve quatro temporadas lançadas na Netflix, até ser cancelada em junho de 2021. Durante sua exibição, a atriz Christina Hendricks chegou a ser indicada ao Saturn Awards em 2019 ao prêmio de Melhor Atriz em Série de Comédia. Em todas as seasons as notas da crítica estiveram acima da média, assim como a avaliação do público. No IMDb, a série tem nota 7,7 com 53 mil avaliações. No Metacritic, a primeira temporada teve nota 60, com 7.8 sendo a dos usuários. Já no Rotten Tomatoes a obra tem aprovação de 86% da crítica e 75% da audiência.

3 de 12 As personagens Ruby (Retta) e Annie (Mae Whitman) ao contar o dinheiro obtido em um roubo num supermercado — Foto: Reprodução/JustWatch As personagens Ruby (Retta) e Annie (Mae Whitman) ao contar o dinheiro obtido em um roubo num supermercado — Foto: Reprodução/JustWatch

9. Cara Gente Branca

Dando continuidade ao filme homônimo lançado em 2014, a série Cara Gente Branca (2017 - 2021) trouxe durante sua exibição verdades inconvenientes direcionadas ao público branco, regadas a muita ironia. Justin Simien é diretor e roteirista da série, assim como no longa. O elenco da adaptação é composto por Logan Browning (Bratz: O Filme), Antoinette Robertson (The Blackening), Ashley Blaine Featherson (Bad Hair), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), além de Marque Richardson, Brandon P. Bell, Jemar Michael e Courtney Sauls reprisando seus papéis no seriado.

Na Universidade Winchester existe uma divisão racial e de classes, onde brancos ricos privilegiados estão no topo e estudantes não-brancos são escanteados. A estudante e radialista Samantha White (Browning) usa de sua voz na rádio universitária para denunciar a desigualdade existente no local onde estuda, sempre com doses de sarcasmo ácido. Porém, a organização da universidade acredita que o enfrentamento de Samantha pode desencadear um conflito étnico, visão que é apoiada pelos estudantes mais ricos (e brancos) do campus.

Cara Gente Branca teve quatro temporadas, com sua season finale lançada em setembro de 2021. O seriado chegou a ser indicado ao GLAAD Media Awards, voltado a representatividade LGBT, na categoria Melhor Série de Comédia em 2020. Das quatro seasons, a segunda foi a mais bem avaliada no Metacritic e no Rotten Tomatoes, com nota 89 na primeira e 100% de aprovação na segunda, além da avaliação geral do público no IMDb com nota 63.

4 de 12 Em Cara Gente Branca, estudantes negros de uma universidade de prestígio denunciam a desigualdade racial e de classe na instituição — Foto: Divulgação/Netflix Em Cara Gente Branca, estudantes negros de uma universidade de prestígio denunciam a desigualdade racial e de classe na instituição — Foto: Divulgação/Netflix

8. Godless

O espirito dramático das antigas produções de faroeste ainda vive no audiovisual contemporâneo, como em Ataque dos Cães (2021) e Terra Violenta (2016). Já nas séries, uma das representantes desse filão é Godless, minissérie de sete capítulos lançada em 2017. Criada, dirigida e roteirizada por Scott Frank (O Gambito da Rainha), o western tem no elenco Jack O'Connell (Invencível), Jeff Daniels (Debi e Lóide), Michelle Dockery (Downtown Abbey), Scoot McNairy (Argo), Merritt Wever (Inacreditpavel), Thomas Brodie-Sangster (Game of Thrones), entre outros.

A trama se passa em 1884, em uma cidade isolada no interior do Novo México, Estado dos EUA. Um acidente em uma mina causou a morte de 83 homens, deixando a região povoada por mulheres. Para resistir aos assédios de aproveitadores, viúvas como Alice Fletcher (Dockery) se armam e resistem como podem para manter-se vivas. Mas quando um fora da lei chamado Roy Goode (O'Connell) chega na cidade para fugir de seu ex-chefe criminoso Frank Griffin (Daniels), os problemas do visitante tornam-se também das habitantes do povoado.

Escolhida como uma das melhores produções de 2017 pelos portais Vanity Fair e Washington Post, Godless recebeu 12 indicações no Primetime Emmy Awards, sendo vencedor nas categorias Melhor Ator e Atriz Coadjuvante (Jeff Daniels e Merritt Wever receberam as estatuetas) e Melhor Música Tema. A crítica também enalteceu a série, o que garantiu nota 75 no Metacritic e 83% de aprovação no Rotten Tomatoes, além das avaliações do público que registraram nota 7.3 e aprovação de 85% nos dois sites. No IMDb, 69 mil usuários deram a Godless nota 8,3.

5 de 12 Alice Fletcher (Dockery) perdeu o marido em um acidente que vitimou 83 homens. Agora, ela vive para cuidar do filho adolescente — Foto: Divulgação/Netflix Alice Fletcher (Dockery) perdeu o marido em um acidente que vitimou 83 homens. Agora, ela vive para cuidar do filho adolescente — Foto: Divulgação/Netflix

7. Special

O ator e escritor Ryan O'Connell (Queer As Folk) é conhecido nos Estados Unidos por sua militância em defesa à causa LGBT e das pessoas com deficiência (PCD). Como um homem gay portador de paralisa cerebral, O'Connell inseriu suas vivências na série de comédia Special, produção semibiográfica onde o ativista é criador, roteirista e ator principal. Além de Ryan, estão no elenco Jessica Hecht (Friends), Punam Patel (Kevin from Work), Augustus Prew (Os Bórgias), Patrick Fabian (Better Call Saul), Max Jenkins (Disque Amiga Para Matar), entre outros. Jim Parsons, o Sheldon da sitcom Big Bang: A Teoria, está entre os produtores executivos.

Trancado em sua timidez por ser homossexual e portador de deficiência, Ryan Hayes (O'Connell) está decidido a se libertar para reescrever sua vida. Ele trabalha como criador de conteúdo em uma empresa multinacional, onde precisa provar que é capaz de ser bom no que faz. Na vida pessoal, Ryan conta com o apoio da amiga Kim Laghari (Patel) e da mãe Karen (Hecht) para lidar com suas inseguranças.

Lançada em 2019, Special contou com duas temporadas, sendo concluída em 2021. Pela criação da obra, Ryan O'Connell ganhou um prêmio no Writers Guild of America Awards, além de indicações no Primetime Emmy Awards e GLAAD Media Awards. Entre a crítica, a primeira season de Special recebeu aprovação de 96% no Rotten Tomatoes (além de 83% pela audiência) e nota 67 no Metacritic, sendo 6.6 a avaliação dos usuários. Já no IMDb, a avaliação de 9,7 mil votantes garantiu à série nota 7,6.

6 de 12 O ator e ativista Ryan O'Connell é criador e protagonista da série autobiográfica Special, onde aborda sua vivência como um homem gay portador de paralisia cerebral — Foto: Reprodução/JustWatch O ator e ativista Ryan O'Connell é criador e protagonista da série autobiográfica Special, onde aborda sua vivência como um homem gay portador de paralisia cerebral — Foto: Reprodução/JustWatch

6. On My Block

Listas de séries da Netflix de destaque tem que incluir ao menos uma produção teen, e aqui o exemplo da vez é On My Block, comédia adolescente com protagonismo de atores negros e latinos. Lançada em março de 2018 e concluída em outubro de 2021, o seriado tem como criadores Lauren Iungerich (Awkward), Eddie Gonzalez e Jeremy Haft. No elenco principal, estão os atores Sierra Capri (Vizinhos 2), Jason Genao (The Get Down), Brett Gray (Star Trek: Prodigy) e Diego Tinoco (cotado para o live action de Cavaleiros do Zodíaco).

Em um bairro multiétnico de Los Angeles, quatro adolescentes se preparam para chegar ao ensino médio: a afro-latina Monsé Finnie (Capri), o sabichão mexicano Ruben "Ruby" Martinez Jr. (Genao), o nerd afro-americano Jamal Turner (Gray) e o latino Cesar Diaz (Tinoco), irmão de um ex-presidiário. Além de sobreviver ao ensino médio, os jovens tem de lidar com as questões de violência, paixões e demais dramas que ocorrem em suas vidas.

A série recebeu em seu primeiro ano o prêmio de Melhor Show de Estreia no Teen Choice Awards, em 2018. Um mês antes do lançamento da temporada final, foi anunciado um spin-off intitulado Freeridge, com parte do novo elenco já anunciado. A primeira season da série, a mais bem avaliada, recebeu no site Metacritic nota 69 entre a crítica e 6.6 entre o público. No Rotten Tomatoes, o índice é de 95% de aprovação, além de 96% do público. Já no IMDb, 17 mil usuários garantiram nota 7,9 à On My Block.

7 de 12 Quatro amigos de origens étnicas distintas lidam com problemas sociais em sua chegada ao ensino médio — Foto: Reprodução/JustWatch Quatro amigos de origens étnicas distintas lidam com problemas sociais em sua chegada ao ensino médio — Foto: Reprodução/JustWatch

5. Missa da Meia Noite

Missa da Meia Noite é mais uma produção de terror criada por Mike Flanagan, responsável pelas séries A Maldição da Casa Hill (2018), A Maldição da Mansão Bly (2020) e Clube da Meia Noite (2022), todas lançadas na Netflix. Esta é a terceira minissérie de horror de Flanagan na plataforma, estrelada por Zach Gilford (Uma Noite de Crime 2: Anarquia), Hamish Linklater (As Novas Aventuras de Christine), Kate Siegel (Hush: A Morte Ouve), Kristin Lehman (Altered Carbon), Rahul Kohli (iZombie), entre outros.

O empreendedor Riley Flynn (Gilford) retorna para sua cidade natal chamada Crockett Island, destinado a recomeçar sua vida após ser preso por atropelar e matar um pedestre. O protagonista chega no mesmo período que Paul Hill (Linklater), um padre misterioso que quer reabilitar a fé dos moradores da região. Para isso, milagres inexplicáveis acontecem entre os habitantes, o que aumenta as suspeitas de Flynn.

Missa da Meia Noite surgiu de uma história descrita no filme Hush: A Morte Ouve (2016), dirigido por Flanagan. A obra teve indicações em premiações de cinema e televisão, com o ator Hamish Linklater recebendo a estatueta de Melhor Ator em uma Série de Horror no Critics' Choice Super Awards em março deste ano. A minissérie obteve boas avaliações, com nota 75 entre a crítica e 7.4 dos usuários no Metacritic, além de 86% de aprovação no Rotten Tomatoes, com índice de 78% da audiência. Já no IMDb, a votação de 118 mil usuários garantiu nota 7,7 à série.

8 de 12 Em um pequeno vilarejo insular, um padre realiza milagres inexplicáveis entre a comunidade — Foto: Reprodução/JustWatch Em um pequeno vilarejo insular, um padre realiza milagres inexplicáveis entre a comunidade — Foto: Reprodução/JustWatch

4. Kindgom

Representante da Coreia do Sul, Kingdom é uma das produções de língua não-inglesa de destaque na Netflix. Com uma nova abordagem aos filmes de zumbi, o seriado de horror se passa durante a Dinastia Joseon (existente durante os anos de 1392 e 1897). O título tem direção de Kim Seong-hun (O Túnel) e conta no elenco com Ju Ji-hoon (Hiena), Bae Doona (Broker - Uma Nova Chance), o cantor de K-Pop Kim Sung-kyu, Jeon Seok-ho (As Células de Yumi), Ryu Seung-ryong (Talvez Amor) e mais.

Poucos anos após a invasão de tropas japonesas no território coreano (evento histórico conhecido como Guerra Imjin), o príncipe herdeiro Lee Chang (Ju Ji-hoon) é encarregado de investigar uma misteriosa praga ocorrida em um vilarejo. Ao chegar na região, ele descobre pelos sobreviventes que os mortos voltaram à vida e atacaram os moradores. Agora, Lee Chang precisa não só proteger seu reino como também manter-se salvo perante à ameaça.

No embalo da aceitação ocidental de obras conterrâneas como Oldboy (2003) e Parasita (2019), Kingdom não demorou muito para obter olhares mundiais para o seu enredo, ainda que de forma contida comparada às produções estadunidenses. Com duas temporadas e um especial até o momento, o título obteve aprovação de 97% entre a crítica no Rotten Tomatoes, além de 91% entre a audiência. No IMDb, a série adquiriu nota 8,3, com base em 47 mil votações dos usuários.

9 de 12 Um vilarejo coreano é atacado por uma horda de zumbis durante o século 17 — Foto: Reprodução/JusWatch Um vilarejo coreano é atacado por uma horda de zumbis durante o século 17 — Foto: Reprodução/JusWatch

3. Cara x Cara

Paul Rudd, o Homem-Formiga dos filmes da Marvel, é protagonista duas vezes na minissérie de comédia e drama Cara x Cara. O título tem direção e roteiro de Timothy Greenberg (Família Sem Rumo), e conta no elenco com Aisling Bea (This Way Up), Alia Shawkat (Caindo Na Real), Desmin Borges (A Mulher do Viajante no Tempo), Karen Pittman (And Just Like That…), Rob Yang (Succession) e mais.

O redator Miles Elliot (Rudd) vive um cotidiano amargurado graças ao trabalho maçante e sua péssima fase no casamento. Até que um dia ele resolve ir a um spa que promete restaurar seu DNA para viver de forma feliz. Depois de feito o procedimento, ele percebe que foi clonado, o que causa mais problemas em sua vida, pois Miles não sabe se é verdadeiro ou um clone.

Graças ao papel, Rudd foi indicado ao prêmio de Melhor Ator em uma Série de Comédia na cerimônia do Globo de Ouro em 2020. Com ótimas avaliações dadas pela crítica, Cara x Cara tem 79% de aprovação da imprensa e 82% entre a audiência no Rotten Tomatoes. Já no Metacritic, o metascore é de 70, com nota 7.1 entre os usuários. O público também garantiu a pontuação 7,2 em votação no IMDb.

10 de 12 Em Cara x Cara, Paul Rudd interpreta um redator que foi clonado sem seu consentimento — Foto: Reprodução/JustWatch Em Cara x Cara, Paul Rudd interpreta um redator que foi clonado sem seu consentimento — Foto: Reprodução/JustWatch

2. Santa Clarita Diet

O absurdo e o mórbido estão reunidos na comédia de horror Santa Clarita Diet, estrelada e produzida por Drew Barrymore (Como Se Fosse a Primeira Vez) e Timothy Olyphant (Pânico). Durante seu lançamento em 2017, a série teve um vídeo promocional brasileiro com a presença do cantor Fábio Jr. ao som da música Alma Gêmea, o que colaborou na divulgação da primeira temporada entre o público nacional.

O casal de corretores Joel (Olyphant) e Sheila Hammond (Drew Barrymore) vive na tranquilidade do subúrbio de Santa Clarita, na California. Após vomitar e ter enjoos estranhos, Sheila é considerada pelo seu vizinho Eric (Skyler Gisondo) como uma morta-viva, pois já não apresenta batimentos cardíacos. Os problemas aumentam quando a corretora desenvolve uma fome incontrolável por carne humana.

Criada por Victor Fresco (Better Off Ted), Santa Clarita Diet teve três temporadas, até seu cancelamento em abril de 2019. Durante o período de exibição, a imprensa elogiou o enredo inusitado da obra, assim como o tom humorado da série. Na avaliação do Metacritic, Santa Clarita Diet tem nota 66, além de 8.0 entre os usuários. No Rotten Tomatoes, o índice de aprovação é 89%, sendo 94% da audiência. Já no IMDb, a avaliação do público garantiu à série nota 7,8.

11 de 12 O corretor Joel (Olyphant) tenta lidar com a fome incontrolável da esposa Sheila Hammond (Drew Barrymore) por carne humana — Foto: Reprodução/JustWatch O corretor Joel (Olyphant) tenta lidar com a fome incontrolável da esposa Sheila Hammond (Drew Barrymore) por carne humana — Foto: Reprodução/JustWatch

1. Lovesick

Após sua entrada como produção original na Netflix, em sua segunda temporada, a série britânica anteriormente conhecida como Scrotal Recall foi renomeada para Lovesick. A troca de título em nada afetou a obra, que teve duas seasons lançadas no serviço de streaming. Criada por Tom Edge (Vigil) para o canal britânico Channel 4, a comédia romântica tem como protagonistas Johnny Flynn (Stardust), Antonia Thomas (Desajustados), Daniel Ings (O Dilema de Suzie) e Joshua McGuire (Cheaters - Amor e Traição).

O paisagista e mulherengo Dylan Witter (Flynn) é diagnosticado com clamídia, uma infecção sexualmente transmissível. Com a ajuda dos amigos Luke Curran (Ings) e Evie Douglas (Thomas), o paisagista decide contar sobre o seu diagnóstico às ex-parceiras. A partir daí, são mostrados flashbacks onde Dylan revive seus encontros amorosos.

As três temporadas da série tiveram ótimas avaliações na imprensa, principalmente na segunda e terceira temporada, quando a produção migrou como exclusiva da Netflix. No Rotten Tomatoes, as três seasons obtiveram aprovação de 98%, sendo 91% em avaliação do público. No IMDb, a votação de 21 mil usuários garantiu à série nota 8.

12 de 12 O paisagista Dylan (primeiro da esquerda) pede ajuda aos amigos para comunicar suas ex-parceiras a respeito de sua infeccção sexualmente transmissível — Foto: Reprodução/Justwatch O paisagista Dylan (primeiro da esquerda) pede ajuda aos amigos para comunicar suas ex-parceiras a respeito de sua infeccção sexualmente transmissível — Foto: Reprodução/Justwatch