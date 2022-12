1899: 10 questões que precisam ser explicadas na segunda temporada

Os mistérios da primeira temporada de 1899, série de suspense da Netflix , ainda não saíram da cabeça dos fãs. Produção da dupla alemã Baran bo Odar e Jantje Friese, criadores da série Dark (2017 – 2020), a obra narra a viagem náutica de um grupo de imigrantes que saem da Europa em direção aos Estados Unidos. Repleta de enigmas e simbologias, a série está no top 10 de séries da plataforma, além de contar com notas altas em agregadores de resenhas como IMDb, Metacritic e Rotten Tomatoes.

Mesmo com o sucesso do público e crítica, a Netflix até o momento não confirmou novas temporadas de 1899. Em entrevista ao site IndieWire, Baran bo Odar relatou que o plano para a série é o mesmo de Dark, com três temporadas. “A primeira temporada é sobre estabelecer um grande tema, uma grande coisa. Veremos se haverá uma segunda temporada e começaremos a brincar com esse tema, onde teremos uma resolução ideal na terceira temporada. Novamente, é como ‘ Dark’, que deveria ser contado em três temporadas.”

1 de 8 Elenco de 1899, produção de época dos mesmos criadores de Dark — Foto: Reprodução/JustWatch Elenco de 1899, produção de época dos mesmos criadores de Dark — Foto: Reprodução/JustWatch

Entre os fãs que ainda estão no aguardo dos próximos capítulos de 1899, a expectativa é de que na segunda season sejam resolvidos pontos que ficaram em aberto após oito episódios. Se você já maratonou a série e ficou na dúvida com algumas passagens, acompanhe os tópicos a seguir para entender o que precisa ser explicado na segunda temporada. Atenção: há spoilers adiante.

1 - Quem de fato criou a simulação?

Ao fim da primeira temporada da série, descobrimos que o navio Kerberos, mostrado como a embarcação da viagem dos personagens, nada mais é do que o fruto de uma simulação orquestrada dentro de uma nave espacial chamada Prometheus (que também é o nome do outro navio encontrado pelos imigrantes durante a viagem). A responsabilidade pelo experimento é atribuída à neurocientista Maura Franklin (Emily Beecham) e seu marido Daniel (Aneurin Barnard), ambos pais de um garoto lacônico chamado Elliot (Fflyn Edwards), que na verdade seria uma representação do filho do casal fora da simulação.

Porém, também sabemos que Maura não lembra da vida pregressa à sua simulação e que esta é aparentemente controlada pelo irmão, Ciaran. O que leva à pergunta fundamental: Maura é de fato responsável por toda a simulação que ocorre dentro da nave? Aficionada pela Alegoria da Caverna, do filósofo grego Platão, o público é levado a acreditar que sim, uma vez que o mito trata sobre a percepção que nós temos da realidade. Porém, a presença de seu pai na realidade virtual e o controle de seu irmão na simulação de Maura levanta dúvidas sobre a real autoria do projeto.

2 de 8 A personagem Maura Franklin (Emily Beecham), uma cientista que lida com a perda do filho com uma simulação virtual — Foto: Reprodução/Screenrant A personagem Maura Franklin (Emily Beecham), uma cientista que lida com a perda do filho com uma simulação virtual — Foto: Reprodução/Screenrant

2 - Quem é e onde está o Ciaran, o irmão de Maura?

Irmão da protagonista Maura, Ciaran apareceu em uma mensagem de texto em um dos computadores da nave Prometheus. No conteúdo, entendemos que ele soube do momento em que a irmã acorda da realidade virtual, pois em tempo real digita para Maura. Na tela do monitor, há uma mensagem em papel com os dizeres "Que seu café faça efeito antes que a realidade faça". Isso dá a entender que Ciaran está dentro do Prometheus, uma vez que os demais passageiros estão adormecidos na simulação. No entanto, ainda resta entender o que ele faz na nave, qual é o seu papel no projeto Prometheus e como ele tem controle sobre a simulação da irmã.

3 - Elliot está vivo ou morto?

Encontrado dentro do navio Prometheus, o garoto Elliot é um dos primeiros mistérios da série. Com forte ligação com a neurocientista Maura, o menino descobre no oitavo episódio que é filho da personagem e que seu pai é Daniel. Ele não acredita, até seu avô Henry (Anton Lesser) mostrar para ele uma lembrança virtual de Maura em um hospital sendo consolada pelo marido, afirmando que não teria como manter Elliot vivo após o garoto ser diagnosticado com uma doença terminal. Resta saber se Elliot está de fato morto fora da simulação ou se está mantido vivo graças à aparelhagem do Prometheus na mesma realidade virtual dos pais.

3 de 8 Elliot, garoto lacônico que é filho de Maura e Daniel — Foto: Reprodução/IMDb Elliot, garoto lacônico que é filho de Maura e Daniel — Foto: Reprodução/IMDb

4 - A vida pregressa dos outros passageiros é real ou simulada?

Ao longo dos episódios da série, sabemos dos dramas e questões pessoais de cada integrante do Kerberus. Entre algumas das histórias, descobrimos que o magnata espanhol Angel (Miguel Bernardeau) e seu irmão, o padre português Ramiro (José Pimentão), são na verdade amantes. Ling Yi (Isabella Wei), mesmo se vestindo como uma gueixa japonesa, veio do Japão e cometeu um assassinato antes de embarcar. A dinamarquesa Tove (Clara Rosager) sofreu um estupro e se vingou depois com a ajuda do irmão Krester, entre outros dramas pessoais.

Como tudo no Prometheus é simulado, há uma dúvida sobre a veracidade desses eventos. Uma das hipóteses é que os passageiros façam parte de um experimento que rastreie essas recordações traumáticas como forma de apagá-las de suas mentes. Outro ponto a ser esclarecido é como essas pessoas foram selecionadas para estar dentro da nave e qual a real vida pregressa deles.

4 de 8 Passageiros reunidos em um evento do navio Kerberos — Foto: Reprodução/IMDb Passageiros reunidos em um evento do navio Kerberos — Foto: Reprodução/IMDb

5 - O que de fato faz o pai de Maura, Henry, na navegação?

Inicialmente tido como um empresário inglês dono das embarcações Kerberos e Prometheus, Henry Singleton (Anton Lesser) é revelado como pai da personagem Maura e avô do garoto Elliot. É ele que revela ao neto as intenções da filha com a simulação, já que Henry revela que a criação do projeto é de Maura e Daniel, pais do garoto. Maura, porém, não tem lembranças de sua vida antes da simulação, e em um determinado ponto, quando se recorda de uma memória traumática, a personagem recebe de Henry uma injeção de um conteúdo preto, para esquecer do momento.

Tal atitude mostra que Henry é talvez um cientista como a filha, mas não sabemos qual seu real papel dentro da nave e porque ele embarcou também na simulação. Além disso, Henry poderia ser aliado de Ciaran para controlar a simulação de Maura, uma vez que o patriarca dispõe de aparelhos e conhecimentos que interferem na realidade virtual.

5 de 8 Henry Singleton, considerado inicialmente como "o Criador" da simulação vivida pelos personagens — Foto: Reprodução/IMDb Henry Singleton, considerado inicialmente como "o Criador" da simulação vivida pelos personagens — Foto: Reprodução/IMDb

6 - Qual a missão da nave Prometheus?

Na mensagem da tela visualizada por Maura, lemos que o Projeto Prometheus é, aparentemente, uma missão de sobrevivência. Logo após, são mostradas coordenadas espaciais na tela. A embarcação espacial conta com 1423 tripulantes e uma equipe de 550 pessoas. Mas não há clareza sobre em qual parte do universo a nave pretende chegar. Por ser uma missão de sobrevivência com um alto número de passageiros, entende-se que pode ser um projeto de colonização espacial. Resta saber para qual planeta.

7 - A simulação tem algum propósito para a nave?

Se a missão de sobrevivência da Prometheus for, provavelmente, de colonizar o espaço, qual seria a utilidade da simulação vivida em loop pelos personagens? Baseado nos traumas apresentados pelos tripulantes e o interesse de Maura pela alteração da realidade, acredita-se possa haver um interesse "terapêutico" para o experimento, algo que deverá ser explicado adiante.

Em outras produções com viagens espaciais de longas distâncias, como Alien - O Oitavo Passageiro (1979) e 2001 - Uma Odisseia no Espaço (1968), os tripulantes estão adormecidos em uma espécie de sono criogênico para manter o corpo preservado até o destino final. Ao invés de apenas dormirem, os passageiros de 1899, numa explicação hipotética, estariam interagindo em uma outra realidade até o destino final da viagem.

6 de 8 Nome do projeto e as coordenadas da nave Prometheus — Foto: Reprodução/Netflix Nome do projeto e as coordenadas da nave Prometheus — Foto: Reprodução/Netflix

8 - Vamos ter mortes reais dentro do Prometheus?

Durante o final da série, vimos que os personagens estão em negação após ouvirem de Maura que estão presos em uma simulação criada pela neurocientista. Como se trata de uma realidade virtual, eles não podem morrer no navio Kerberos, já que as viagens reiniciam em looping. Mas, ao acordarem, haverá alguma chance de termos conflitos reais (e mortais) entre os personagens? Se parte dos navegantes sabe que está em uma simulação, a segunda temporada deverá mostrar como eles lidarão com a vida fora do Kerberos, o que poderá gerar brigas entre eles.

7 de 8 No decorrer da trama, os personagens entram em conflito por não saber explicar os mistérios que rondam os dois navios — Foto: Reprodução/IMDb No decorrer da trama, os personagens entram em conflito por não saber explicar os mistérios que rondam os dois navios — Foto: Reprodução/IMDb

9 - O marido de Maura, Daniel, está vivo?

Daniel surgiu na série como um tripulante não registrado. Logo após é revelado que o personagem é na verdade marido de Maura e pai de Elliot. Ele desenvolveu a simulação junto com a esposa para manter o filho vivo em uma realidade virtual. Depois de termos conhecimento sobre essas informações, os passageiros entram em colapso e a simulação é reiniciada. No entanto, o personagem não aparece. O que sugere que, diferente da esposa, o personagem sabe como sair da simulação. Mas ainda não sabemos seu paradeiro ou se ainda está vivo na nave.

8 de 8 Após ser considerado um passageiro clandestino em Kerberos, descobrimos que Daniel é na verdade um dos criadores da simulação e marido de Maura — Foto: Reprodução/IMDb Após ser considerado um passageiro clandestino em Kerberos, descobrimos que Daniel é na verdade um dos criadores da simulação e marido de Maura — Foto: Reprodução/IMDb

10 - Seria a viagem na nave uma outra simulação?

Depois de assistir uma série que começa em um navio do século 19 e termina em uma nave espacial de 2099, podemos esperar qualquer coisa de 1899. Uma dessas possibilidades é que Maura estaria, na verdade, vivenciando uma nova simulação ao acordar no Prometheus. Se levar em consideração que Maura não tem lembranças sobre como sair da realidade virtual e que ela acordou graças a Cirian, tal hipótese poderia ser factível, caso houvesse o mesmo interesse de explorar os traumas alheios que a personagem demonstrou na série em seu seu irmão.