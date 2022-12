5 acessórios de PS5 para presentar no Natal 2022 por a partir de R$ 150

Acessórios para PlayStation 5 ( PS5 ) são ideais para presentear os donos do console da Sony no Natal. O controle remoto para PS5 , por exemplo, pode ser útil para quem busca administrar as mídias da TV e do console com apenas um único aparelho e pode ser adquirido por preços a partir de R$ 150 .

Já o DualSense Cosmic Red oferece design vermelho chamativo e uma porta de conexão de 3,5 mm para headset por valores que partem de R$ 439. Outra opção é o Logitech G29, voltante que oferece a experiência completa para os jogos de corrida por cerca de R$ 2.209. Veja a seguir cinco acessórios para PS5 para comprar em 2022.

1. PlayStation 5 Controle Remoto – a partir de R$ 150

O controle remoto para PS5 e PS4 pode ser atrativo para quem deseja facilitar a rotina de utilização do videogame. Isso porque o dispositivo proporciona ações como ligar o console, configurar o volume, mutar o som e até acionar apps de streaming como Spotify e Netflix. O eletrônico funciona para unificar as principais funções da TV e do console em um só lugar. O produto é vendido por valores a partir de R$ 150.

O eletrônico requer duas pilhas AA para funcionamento e promete conectividade Bluetooth com a TV e console. Uma vantagem da utilização do produto é a possibilidade de carregar mídias, como episódios de uma série por meio do processador do PS5 ou PS4, o que pode garantir mais velocidade e qualidade gráfica. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 no Submarino, os consumidores destacam a versatilidade de funcionamento do item.

pode aprimorar o carregamento das mídias dos serviços de streaming Contras: não funciona em versões anteriores ao PS5 ou PS4

2. PlayStation 5 Câmera – a partir de R$ 260

Esta câmera é compatível apenas com o PS5 e promete uma resolução de imagem Full HD de 1920 x 1080 pixels. O recurso pode ser útil para streamers, que costumam compartilhar vídeos e fotos. O item utiliza duas lentes de ângulo ampliado que prometem capturar informações com alta nitidez e de forma fluida. O modelo é vendido por cerca de R$ 260.

Também é possível realizar transmissões e ela acompanha um suporte ajustável para posicionar o aparelho com segurança e estabilidade. A ficha técnica fica completa com um cabo de conexão USB, microfone embutido com matriz de quatro canais e configurações em português. Avaliado com uma nota 5 de 5 no Submarino, os usuários destacam positivamente a entrega e a embalagem eficiente do produto.

entrega rápida Contras: apresente apenas plástico na matéria de confecção

3. DualSense Cosmic Red – a partir de R$ 439

O controle DualSense Cosmic Red chama atenção pelo design vermelho e preto, além de uma leve iluminação LED azul. Uma das vantagens do modelo é o microfone embutido, além do design que promete uma pegada confortável. O hardware do periférico garante resposta tátil e efeitos adaptáveis de gatilho. Além de se comunicar com os amigos, o usuário ainda pode sentir as emoções do jogo por meio da resposta do controle nas mãos. O produto é visto por cerca de R$ 439.

É possível utilizá-lo sem a necessidade de fios de conexão. O design hospeda uma entrada de 3,5 mm para headset e um botão para mutar o microfone. Também é possível gravar e transmitir os melhores momentos do jogo e recarregar a bateria por meio de um cabo USB-C. Já os alto-falantes embutidos permitem ouvir os efeitos sonoros do jogo de maneira nítida. Avaliado com uma nota 5 de 5 no Submarino, os consumidores destacam a beleza do design.

configurações específicas para aumentar a imersão nos jogos Contras: não é compatível com outras versões da linha PlayStation

4. Pulse 3D – a partir de R$ 470

O headset Pulse 3D apresenta confecção over-ear e design interno acolchoado com tecido sintético. Com texturização minimalista nas cores branca e preta, o equipamento funciona por conectividade sem fio e promete uma autonomia de bateria de até 12 horas. O produto ainda conta com dois microfones embutidos, o que facilita a comunicação com os amigos e capta a voz do usuário com maior eficiência. Ele é comercializado por cifras a partir de R$ 470.

O software foi equipado com a tecnologia Tempest 3D AudioTech, que deve reproduzir os sons dos jogos com mais imersão: o consumidor usufrui de uma experiência como se o áudio viesse de todas as direções. Conta com protetores auriculares para melhor conforto e um arco ajustável para a cabeça. É compatível com os consoles PS5 e PS4 e fornece uma entrada de 3,5 mm para os usuários que desejarem uma experiência com fio. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 no Submarino, os consumidores destacam a ótima experiência durante jogos com alto FPS. Contudo, criticam a ausência de isolamento de ruído.

relatos de fornecer boa experiência com alto FPS Contras: pouco isolamento acústico

O Logitech G29 é um volante com pegada anatômica e revestimento em borracha antiaderente, além de uma rotação de 900 graus. Ele acompanha um conjunto com três pedais, característica que pode elevar a experiência do usuário durante a jogatina. Além disso, também proporciona um câmbio de direção com seis diferentes velocidades e marcha ré. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.209.

O diferencial dos pedais é que eles propiciam diferentes ajustes de altura, enquanto a tecnologia por trás do volante detém um motor duplo. O item oferece uma porta USB, que pode ser conectada a dispositivos como PS4, PS3, PS5 e PCs.

motor duplo, que promete ao usuário "sentir" os pneus Contras: preço elevado

