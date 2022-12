5 apps para fazer sorteio de amigo secreto pelo celular em 2022

Aplicativos para fazer sorteio de amigo secreto de forma rápida podem auxiliar na organização da tradicional troca de presentes de final de ano. Entre os apps para Android e iPhone ( iOS ) selecionadas pelo TechTudo , estão opções que permitem fazer o sorteio automaticamente, podendo ainda enviar pelo WhatsApp ou por e-mail. Além disso, as plataformas também permitem adicionar informações sobre o evento, como data e valor do presente, e outras ainda possibilitam que os usuários registrem as opções de presentes que desejam receber.

Entre as plataformas, algumas também permitem fazer o sorteio de forma manual. Na lista a seguir, confira cinco apps para fazer sorteio de amigo secreto rapidamente.

Papelzinho é um app para fazer sorteio de amigo secreto de forma automatizada. O aplicativo para Android e iPhone (iOS) permite criar grupos com os nomes dos colegas que vão participar da tradição de fim de ano e, então, fazer o sorteio entre os participantes. Na tela inicial, basta tocar no ícone de "+", dar um nome para o grupo e descrição e, em seguida, ir em "OK".

Feito isso, toque no nome do grupo e adicione um participante por vez informando os respectivos nomes e e-mails. Após incluir todos os colegas, toque nos três pontos na parte de cima da tela e vá e "Sortear". Os usuários, então, receberão um e-mail com link que revela qual o seu amigo secreto. Na página, também é possível adicionar três opções de presente.

O app Sorteio Fácil não possui um recurso específico para fazer sorteio de amigo secreto. Porém, o aplicativo possui a opção de sortear nomes de forma manual. Portanto, os participantes devem estar juntos para descobrir quem cada um deverá presentear. A tela inicial do aplicativo possui as opções de sorteios dos app. Por padrão, o aplicativo sorteará os nomes sem repetição.

Para realizar o sorteio, toque em "Nomes ou coisas". Depois, digite o nome de todos os participantes. Com os nomes adicionados, toque em "iniciar sorteio". Após sair o resultado do seu amigo secreto, toque em "Sortear novamente" e, rapidamente, passe o celular para outra pessoa. Caso algum participante tire o próprio nome, é preciso reiniciar o sorteio. Para isso, toque em "Novo Sorteio".

Outra opção de aplicativo que facilita a organização da tradicional troca de presentes no fim do ano é o Amigo Secreto 22. Os recursos do app permitem criar grupos, definir a data do evento e estipular um valor limite para o gasto com o presente. O resultado com o nome da pessoa que você tirou é enviado no e-mail cadastrado.

Para fazer o sorteio, toque em "Novo grupo" na tela inicial do app e digite um nome. Depois, adicione um orçamente do presente e coloque uma data para a o evento, além de alguma informação extra que deseje. Com o grupo criado, toque sobre ele e adicione os participantes no ícone "+". Após colocar todas as pessoas no grupo, toque em "Fazer sorteio", na parte de baixo da tela. O app Amigo Secreto 22 realiza sorteios automáticos e está disponível para Android e iPhone (iOS).

O aplicativo para Android Sorteio de Número e Nome é outra opção para fazer sorteio de amigo secreto de forma manual. Na tela inicial, toque em "Nomes" e, em seguida, no local indicado, informe o nome dos participantes. Depois, marque a opção "Sem repetição" e toque no ícone de dado, na parte de baixo da tela, para fazer o sorteio. O nome do seu amigo secreto será mostrado na tela em forma de pop-up.

Após visualizar o resultado, toque na tela para o nome do seu amigo secreto sumir e passe o celular para outro participante. Em seguida, a próxima pessoa deve tocar novamente no dado para ver quem deverá presentear. A ação deve ser repetida até todos os participantes realizarem o sorteio no app.

5. Sorteia Nome

Uma opção para fazer sorteio de amigo secreto manualmente no iPhone é o app Sorteia Nome. Com um layout clean, é simples criar uma lista com os nomes que participarão da troca de presentes. Para isso, toque em "Novo" e adicione o nome dos participantes. Em seguida, vá em "Sortear". Após visualizar quem é o seu amigo secreto, passe o celular para outros participantes para que todos possam visualizar quem deverá presentear.

