5 cuidados importantes na hora de baixar um jogo no seu celular

Uma forma de manter a segurança de seu dispositivo é atualizar constantemente o aparelho às novas versões disponíveis; confira mais dicas para se proteger — Foto: Getty Images/SOPA Images

1. Prefira as lojas oficiais

As lojas oficiais de aplicativos do Android e iOS possuem alto controle sobre o que disponibilizam ou não. Dessa forma, usuários que optarem por baixar produtos a partir desses canais estão mais protegidos, visto que as próprias plataformas fazem verificações de segurança.

Em contrapartida, ao baixar apps por meio de outras vias (APKs), pouca ou nenhuma certificação é feita, de modo que diversos riscos podem ser oferecidos aos dispositivos móveis. Geralmente, os arquivos dos games instalados dessa forma vêm contaminados com malwares, que podem invadir o sistema e roubar informações diversas. Em entrevista ao TechTudo, o especialista em segurança da Kaspersky, Santiago Pontiroli, reiterou esse ponto, informando que

“A forma mais segura de baixar um APK ou aplicativo para sistemas Android é por meio das lojas oficiais. Como há a facilidade de instalar aplicativos de terceiros no Android, sem precisar fazer o root (processo para realizar comandos privilegiados no celular, como customizar as aplicações do aparelho), existem jogadores que acabam caindo em esquemas fraudulentos”.

Dê preferência a aplicativos instalados pela Google Play Store para não comprometer a segurança de seu dispositivo — Foto: Reprodução/Google Play Store

2. Fique de olho nas permissões

Apps podem pedir acesso à geolocalização ou a algumas funcionalidades do celular, como câmera e armazenamento, para operarem da melhor forma. No entanto, seja cuidadoso ao conceder os acessos, pois é possível que os programas solicitem permissão à dados que não estão necessariamente relacionados à sua usabilidade.

De acordo com Pontiroli, o maior perigo está nos apps que se fazem passar por legítimos, que podem roubar informações caso consigam a permissão do usuário para entrar em determinadas áreas do celular. Por isso, sempre verifique as licenças que os programas instalados no seu smartphone possuem.

É possível modificar permissões para cada app instalado no celular — Foto: Reprodução/Paulo Alves

3. Se for APK, verifique as credenciais de segurança

Assim como seus documentos permitem que você tenha acesso a locais e produtos específicos, as credenciais de segurança de um APK são uma maneira de atestar a segurança e veracidade das informações fornecidas pelo mesmo. Por isso, é sempre importante se atentar às certificações dos jogo em questão antes de realmente instalá-lo no smartphone.

4. Mantenha o celular sempre atualizado

Uma forma de aumentar a segurança de seu celular é manter o sistema operacional rodando nas versões mais recentes. Isso porque a cada atualização, novas soluções de problemas são disponibilizadas, além de bugs e falhas serem consertados, o que garante maior segurança.

Além disso, vale dizer que versões antigas tendem a ser invadidas com mais facilidade por arquivos maliciosos, uma vez que suas aberturas já são conhecidas pelos invasores. Os celulares contam com mais informações a cada dia, e por isso é fundamental ter acesso às versões mais atualizadas e seguras de seus sistemas. De acordo com Pontiroli,

“Existem inúmeras ameaças dentro da região e devemos ter muito cuidado, principalmente com nossas informações pessoais disponíveis nos smartphones. Nosso celular hoje é muito mais do que um meio de acesso às redes sociais, mas também para e-mails corporativos e informações armazenadas na nuvem. Os dispositivos podem conter dados sensíveis das empresas já que um smartphone tem quase os mesmos recursos que um laptop ou desktop”.

5. Leia os comentários e reviews da comunidade sobre o game

Seja nas lojas oficiais ou em fóruns online, sempre há usuários compartilhando sua experiência de uso, e esses comentários são uma fonte riquíssima para saber mais sobre um jogo ou aplicativo antes de realizar o download. Através desses feedbacks, é possível entender melhor a interface do aplicativo, compreender suas limitações, conhecer seus principais bugs e até ver um balanço geral sobre a experiência do app sem precisar instalá-lo. Isso sem mencionar que, se houver algo de errado no game, a chance dos usuários alertarem os demais é grande.

A melhor forma de se proteger é evitando a exposição a aplicativos maliciosos, e o melhor caminho para tal é buscando informação sobre os mesmos — Foto: Reprodução/Nalu Dias

A melhor forma de se proteger é evitando a exposição a aplicativos maliciosos, e o melhor caminho para isso é buscar informação. Para o Santigo, “a maneira mais efetiva de evitar golpes deste tipo é não instalar aplicativos suspeitos. Mas cabe ao usuário decidir o quanto a segurança do dispositivo é importante para ele”.