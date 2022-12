5 fatos sobre a Vivo, que está na Copa e não tem relação com operadora

A proposta da Vivo chinesa é atingir classes mais populares com smartphones de baixo custo. A empresa é bastante relevante na Índia, por exemplo. Nas linhas a seguir, descubra cinco curiosidades da companhia que, apesar de jovem, já figura entre as cinco maiores fabricantes de celulares do planeta em número de unidades vendidas.

Ainda que a Vivo seja mais jovem que as principais rivais no mercado de fabricação de smartphones, a companhia chinesa rapidamente conquistou espaço no mercado e ocupa, atualmente, uma posição entre as cinco maiores fabricantes do planeta, ao lado de Apple, Samsung, Xiaomi e Oppo. Tudo isso devido ao foco no público que busca dispositivos mais baratos, com uma boa relação de custo-benefício.