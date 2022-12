5 funções do Google Maps que você precisa conhecer antes de viajar

O Google Maps , aplicativo disponível para Android e iPhone ( iOS ), apresenta algumas funções que podem ser úteis durante viagens de final de ano. Há opções que servem para escapar do alto fluxo de veículos nas estradas, por exemplo, e outras para encontrar postos de gasolinas mais baratos e/ou verificar a lotação de um local. Assim, com o app, ao realizar uma viagem ou passeios em um determinado local, é possível planejar o trajeto de maneira mais organizada e afastar problemas que poderiam acontecer posteriormente.

O TechTudo reuniu cinco dos recursos mais úteis do Google Maps para usar em viagens neste final de 2022. Nas linhas a seguir, veja quais são e saiba como utilizá-los.

Facilite o planejamento de viagens no final de ano para evitar trânsito e lotações com o Google Maps

1. Procure paradas no seu percurso

O Google Maps permite pesquisar estabelecimentos como hotéis, postos de gasolina e restaurantes que existam durante percursos. A ferramenta exibe os pontos comerciais próximos ao usuário ou próximos ao ponto final. A função é útil tanto para quem está planejando uma viagem, como para quem já está no caminho e precisa recorrer a um desses serviços.

Ao acessar essa área, a plataforma apresenta informações adicionais, como valor da diária do hotel, por exemplo, e comércios com pontuações mais altas. Para ver as opções de serviços antes de iniciar o trajeto, ao digitar o destino da viagem na área de pesquisa, arraste o símbolo de (–) na parte inferior da tela. Já durante o percurso com o GPS, você pode tocar no símbolo da lupa no canto superior direito para visualizar as opções comerciais do local.

Pesquise paradas em hotéis e restaurantes no trajeto desejado com Maps

2. Compartilhe seu tempo de chegada estimado com quem está indo encontrar

Assim como acontece com aplicativos de corridas particulares, como Uber, no Maps também é possível compartilhar em tempo real a sua localização. Ao começar a navegação, a plataforma exibe um menu em que você pode enviar o link via WhatsApp ou qualquer outra rede de preferência, para que a pessoa acompanhe o seu trajeto.

A ferramenta é interessante para alertar alguém que esteja te esperando, para que ela consiga visualizar em tempo real a viagem e saber quanto tempo falta para você chegar. Para ativar a funcionalidade, ao iniciar o percurso, puxe e arraste o ícone de (–) na parte inferior da tela. Toque em “Compartilhar viagem” no menu aberto e, em seguida, selecione a plataforma em que o compartilhamento será feito e o contato desejado.

Compartilhe a viagem com amigos e familiares pelo Maps

3. Encontre opções de rotas sustentáveis e economize gasolina

Uma outra forma de driblar o trânsito de final de ano quando se está em cidades turísticas e/ou com muito fluxo é fazendo as rotas rápidas com veículos mais sustentáveis, como bicicleta ou patinete. Ao inserir um ponto inicial e final, o Maps exibe opções de trajeto para bikes. Caso haja disponibilidade para patinete, o item também poderá ser exibido. Também há possibilidade de economizar pesquisando por postos de gasolina na região desejada e, alguns locais de abastecimento, possibilitam também saber o valor do combustível.

Para realizar o procedimento, vá no menu abaixo da pesquisa na página inicial do app e toque em “Postos de gasolina”. Caso prefira, você também pode fazer a pesquisa manualmente, digitando na área de busca “Postos de gasolina em" e, depois, clicando em “Localização desejada”. Os preços dos locais disponíveis irão aparecer no próprio mapa, dentro do pin.

Encontre rotas por bike e postos de gasolina mais baratos para economizar nas viagens com Maps

4. Utilize a guia “Diretório” para agilizar passeios

A guia “Diretório” é uma área dentro do Maps que permite ver quais lojas existem dentro de estabelecimentos, como shoppings, aeroportos e estações de transportes públicos. É possível ver quais restaurantes, cafeterias, lojas de roupas e calçados, comércios de utilidades etc. estão disponíveis. O aplicativo exibe ainda uma prévia do local, com fotos e notas que outros usuários atribuíram ao local e horário de funcionamento.

O serviço é interessante para agilizar passeios e planejar as compras de final de ano. Para usar o recurso, digite na barra de pesquisa o nome do local que você deseja ir. Depois, toque em “Diretório”.

Encontre lojas de departamento e outros serviços em shoppings e aeroportos com o Maps

5. Evite longas filas com informações de ocupação

Outro item que pode ser útil na hora de planejar os passeios e evitar trânsito e lotações é verificar a movimentação de um determinado local, como parques, bares, restaurantes etc. É possível filtrar por horário e dia da semana no aplicativo. Dessa forma, a plataforma apresenta os períodos de pico do estabelecimento, por meio de um gráfico.

O app mostra também o tempo máximo que as pessoas, geralmente, ficam naquele local. O processo pode ser feito digitando o nome do comércio ou local que deseja ir na barra de pesquisa. Depois, pressione e arraste a aba de informações até “Horários de pico”. Na seta ao lado, você pode escolher o dia da semana em que deseja visitar o local.

Descubra horários de pico dos locais no Maps

