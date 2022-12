1 de 7 6 impressoras multifuncionais ideais para empresas — Foto: Divulgação/Canon 6 impressoras multifuncionais ideais para empresas — Foto: Divulgação/Canon

1. HP Smart Tank 517 – a partir de R$ 1.029

A Smart Tank 517, da HP, é uma impressora digital que oferece conexão Wi-Fi e USB 2.0. Ela apresenta um visor para status de impressão e alerta de troca de cartucho. O equipamento imprime, digitaliza e copia documentos. O item é compatível com os sistemas operacionais Windows e macOS, e pode ser indicado para grandes volumes de impressão: promete 8 mil cópias de páginas coloridas, e 12 mil em preto e branco. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 1.029.

O periférico ocupa um espaço de 44 cm de largura por 16 cm de altura. O processo de impressão é realizado via jato de tinta e promete uma velocidade média de 5 ppm para papel colorido e 11 ppm para o preto e branco. A vantagem da conexão Wi-Fi é a possibilidade imprimir arquivos via celular, o que pode facilitar a rotina de algumas empresas. No quesito qualidade de impressão, é possível usufruir de 1.200 DPI para o papel preto e branco, e 4.800 DPI para o colorido. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a qualidade superior da impressão. No entanto, criticam a instabilidade da conexão Wi-Fi para imprimir.

Prós: alta capacidade de impressão

alta capacidade de impressão Contras: não conecta ao Wi-Fi automaticamente

2. Epson EcoTank M2120 – a partir de R$ 1.349

A EcoTank M2120, da Epson, é outro exemplo de impressora que funciona com jatos de tinta. A conectividade Wi-Fi pode auxiliar a rotina de alguns usuários. Além disso, apresenta um painel LCD na região frontal do design, o que ilustra o processo de impressão e ainda disponibiliza diferentes configurações. Ela é vendido por cifras a partir de R$ 1.349.

A fabricante promete uma economia de até 90% se comparada aos modelos térmicos e indica o produto para as empresas devido sua tinta pigmenta de secagem rápida. Já no quesito desempenho, é possível esperar uma velocidade de 32 ppm e uma resolução de impressão de 1440 DPI. As dimensões prometem valores de 37 cm de largura por 14 cm de altura. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação e a ótima qualidade da tinta. Porém, criticam que o painel digital é muito pequeno.

Prós: promete tintas com secagem rápida e alta pigmentação

promete tintas com secagem rápida e alta pigmentação Contras: não imprime arquivos coloridos

3. Canon Mega Tank G7010 – a partir de R$ 1.709

A Mega Tank G7010, da Canon, realiza impressões via jato de tinta a uma velocidade de 35 ppm em papel colorido e 8 ppm no preto e branco. Com dimensões de 40 cm de largura por 23 cm de altura, a máquina promete conectividade Wi-Fi e um visor digital para acompanhar o status de funcionamento. O modelo é visto por cerca de R$ 1.709.

A fabricante promete uma impressão máxima, por garrafa de tinta, de 8.300 páginas em preto e branco e 7.700 em papel colorido. Já para a velocidade é possível observar um desempenho de 12 ppm para folha colorida e 30 ppm para a preta e branca. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários denotam o baixo nível de ruído durante a impressão e a boa qualidade das folhas impressas. Contudo, criticam a dificuldade de instalação.

Prós: velocidade de impressão alta

velocidade de impressão alta Contras: a instalação pode ser complicada para alguns públicos

4. Epson Ecotank L4260 – a partir de R$ 1.644

A Ecotank L4260, da Epson, realiza impressões com jato de tinta via Wi-Fi e ainda promete uma tensão bivolt. A fabricante informa uma velocidade de impressão de 33 ppm para folha preta e branca, e 15 ppm para a colorida. A máquina ocupa um espaço de 37 cm de largura por 15 cm de altura. O diferencial deste modelo é a compatibilidade com sistemas inteligentes como Siri, Apple AirPrint e Google Home. Ela é vendido por cifras a partir de R$ 1.644.

Desta forma, é possível acionar a impressão dos documentos até por comando de voz. A região frontal do design hospeda um painel digital para configurar e visualizar o status de funcionamento. Além disso, especifica uma capacidade de imprimir até 7.500 folhas em preto e branco e 6.000 coloridas. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a economia de tinta para a quantidade de folhas impressas.

Prós: funcionamento sem fio

funcionamento sem fio Contras: preço elevado

O modelo MFCT4500DW, da Brother, funciona por conectividade cabeada e sem fio. Ela traz 35 ppm na impressão de folhas preta e branca e 27 ppm na colorida. A máquina utiliza o modelo de impressão com jato de tinta e promete uma resolução máxima de 4.800 DPI. Assim como os outros modelos, a região frontal do design hospeda um painel digital e botões para a configuração do sistema. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 5.300.

As dimensões abordam números de 47 cm de largura por 31 cm de altura. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os usuários denotam a qualidade do acabamento.

Prós: resolução de 4.800 DPI

resolução de 4.800 DPI Contras: preço elevado

6. Epson EcoTank L8180 – a partir de R$ 5.714

A EcoTank L8180, da Epson, hospeda um painel digital para configurar a máquina e acompanhar o status de impressão. Com uma tensão elétrica de 110 V, a multifuncional apresenta compatibilidade com os sistemas operacionais Windows e macOS. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 5.714.

A fabricante promete uma velocidade de impressão de 29 ppm para as folhas coloridas, e 32 ppm para a preta e branca. As dimensões englobam valores de 52 cm de largura por 15 cm de altura. Também é possível utilizar a conectividade Wi-Fi para a impressão. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta qualidade dos documentos impressos.

Prós: alta velocidade de impressão

alta velocidade de impressão Contras: ausência de tensão bivolt

