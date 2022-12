7 apps que vão agilizar as suas viagens de final de ano

Viagens no final do ano podem ter alguns contratempos, mas há aplicativos que ajudam na organização de diversas maneiras diferentes. Pensando nisso, o TechTudo separou uma lista de aplicativos para facilitar e te ajudar a aproveitar o período. Há opções que servem para encontrar meios de locomoção com maior praticidade, como o Moovit , e outras que auxiliam na hora de, por exemplo, editar suas fotos, como o Lightroom, por exemplo. Todos os apps são gratuitos e, em sua maioria, podem ser usados no Android e no iPhone ( iOS ). Na lista a seguir, confira sete aplicativos que vão te ajudar em suas viagens de final de ano.

O Google Maps é um aplicativo gratuito e que é muito útil para quem precisa se localizar em algum lugar, sendo especialmente interessante se você não conhece o local em que está. Com ele, é possível traçar rotas, pesquisar pontos turísticos da cidade, buscar por restaurantes, bares e parques, além de salvar a sua rota. Esse último recurso é uma boa para casos em que você, por exemplo, perca o sinal de internet - o que é comum em lugares de praia e/ou serra.

Para pesquisar por um ponto específico, abra o Google Maps e procure pelo nome na barra de pesquisa, na parte superior da tela. Além disso, também é possível pesquisar por categorias disponibilizadas pelo app, como restaurantes, postos de gasolina e hotéis. Nesse caso, é só tocar nos itens que deseja procurar, localizados abaixo da barra de busca. Para criar a rota, basta clicar no símbolo de seta em azul, no canto inferior direito. Feito isso, finalize incluindo o seu local de partida, na parte superior, e pesquise.

2. Moovit

O Moovit pode ser uma boa opção para economizar em passeios que você possa fazer durante a viagem. A plataforma indica diferentes rotas utilizando trem, ônibus, metrô, barca, entre outros transportes públicos da região. Também é possível ver a localização em tempo real de alguns transportes, evitando que você perca tempo apenas aguardando uma linha. O app é gratuito, mas existe uma versão paga, sem anúncios, que custa R$ 5,99 mensal e R$ 4,49 no trimestral.

Para buscar uma rota no Moovit, ative a localização do seu celular e, na página inicial do app, escreva o seu destino na barra superior. Feito isso, o app indicará as rotas, bem como os respectivos preços e a previsão do tempo até o destino final de cada uma delas.

O Uber, disponível para Android e iPhone, pode ser uma alternativa para quem não quer depender de transporte público na viagem, trazendo maior conforto e segurança em locais que você não conhece e/ou que sejam de difícil acesso. O aplicativo de viagens curtas e longas de carro também permite economizar tempo de locomoção.

Para solicitar uma corrida na Uber, abra o app e, em “Para onde?”, digite o seu local de saída ou a sua localização atual. Depois, insira o endereço do seu destino na bara superior superior. Por fim, basta escolher entre as categorias e preços disponibilizados, como UberX, Uber VIP e Uber Black, e clicar em confirmar a sua viagem. Depois que um motorista parceiro aceitar a sua corrida, basta monitorar no app a sua previsão de chegada ao seu local de embarque.

4. Lightroom

Para registrar os momentos da sua viagem e editá-los, o LightRoom é mais uma opção de aplicativo para sua viagem. Com ele, é possível corrigir a iluminação e usar ferramentas de ajustes simples, como rever o contraste, o realce e sombras da foto. Além disso, ele também dispõe filtros pré-definidos para utilizar em suas fotos.

Na sua versão gratuita, o app possui limitações dos recursos e o pacote premium, que conta com todas as ferramentas desbloqueadas, custa R$ 18,99 por mês. Para editar a foto, abra o app e toque no ícone de paisagem, no canto inferior direito. Feito isso, selecione novamente a imagem dentro da pasta “Tudo” e, depois, edite com as ferramentas disponíveis que preferir no canto inferior da tela. Para finalizar, aperte o ícone de compartilhar na parte superior da tela e, depois, vá em “salvar no dispositivo”.

5. DazzCam

Outra alternativa para fazer edições de fotos em sua viagem é o aplicativo DazzCam. Disponível somente para iPhone (iOS), com ele é possível simular o efeito de um filme retrô dos anos 80, conhecido como "vintage". O app inclui ainda fotos com granulações e efeitos de queimado. Apesar de ser gratuito, o app tem um plano que custa R$ 19,90 anualmente, o que libera mais opções de filtros e câmaras. Para usar os efeitos, basta abrir o DazzCam, tocar no ícone de figura no lado inferior esquerdo, selecionar a imagem e clicar em "finalizar" para que o app faça a edição da foto.

O BeReal é uma plataforma que motiva seus usuários a tirarem fotos mais espontâneas e reais, como sugere o nome. Diariamente, em um momento aleatório, o app envia uma notificação ao celular e os usuários possuem até dois minutos para postar uma foto daquele instante, tanto do seu rosto, como do ambiente em que estão com a câmera traseira do telefone. Para um passeio, pode ser divertido ao compartilhar momentos legais com seus amigos e interagir com o que cada um está fazendo.

Para registrar as fotos na hora em que o app notifica, basta clicar no aviso que aparecerá no seu celular e tirar uma foto na sua câmera frontal e, imediatamente, traseira. Em seguida, toque em “enviar”.

O WhatsApp é uma ferramenta praticamente indispensável nos dias de hoje, ainda mais quando se vai fazer uma viagem e ficar longe de casa. Com ele, é possível manter contato instantâneo com os seus amigos e familiares por mensagem, áudio ou ligação de voz ou vídeo. Além disso, ele pode ser útil para criar grupos da viagem, enviar fotos, compartilhar sua localização em tempo real e enviar documentos.

Para compartilhar documentos, fotos, localização em tempo real e até pagamentos, basta entrar em uma conversa e tocar no símbolo de clipe, no canto inferior da tela. Feito isso, basta selecionar a ação desejada.

