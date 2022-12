Media centers são dispositivos capazes de transformar TVs convencionais em smart. Esta tecnologia pode ser útil para quem deseja usufruir dos serviços de streaming, mas não quer pagar a mais por uma nova televisão. Empresas como Roku, Amazon , Apple , Google e Intelbras disponibilizam opções para presentear neste Natal por preços a partir de R$ 179 , como é o caso do Roku Express , que exibe imagens com resolução Full HD e promete alta velocidade de transmissão de dados pelo cabo HDMI.

1 de 8 7 dispositivos que transformam TVs comuns em smart para presentear no Natal — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo 7 dispositivos que transformam TVs comuns em smart para presentear no Natal — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

1. Roku Express – a partir de R$ 179

O Roku Express é um equipamento que transforma a televisão convencional em smart. Por meio da conectividade HDMI de alta velocidade, a TV exibe imagens em definição Full HD. O controle remoto fornece botões para configuração multimídia, e atalhos para serviços como Netflix, Globoplay, HBO Max e DirecTV Go. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 179.

Além disso, o usuário pode usufruir de três diferentes assistentes virtuais, sendo elas Siri, Alexa e Google Assistente. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta definição de imagem e a facilidade de configuração. No entanto, criticam a ausência de compatibilidade com a banda larga de 5 GHz.

Prós: instalação descomplicada

instalação descomplicada Contras: incompatível com a banda 5 GHz

2 de 8 Roku Express oferece atalhos para diferentes serviços de streaming — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Roku Express oferece atalhos para diferentes serviços de streaming — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Google Chromecast 3 permite a reprodução de serviços de streaming para o consumo de filmes, séries, músicas e canais de TV. A exibição dos conteúdos é realizada em uma qualidade Full HD e o conector oferece uma entrada micro USB. O diferencial deste modelo é a sua ampla compatibilidade para TVs, desktops, notebooks, smartphones e tablets. O produto é vendido por valores que partem de R$ 179.

Outra característica que chama atenção é a possibilidade de transmitir o conteúdo de dispositivos móveis direto para a tela da TV. Além disso, o usuário pode adquirir, separadamente, objetos como o Google Nest Mini para configurar a televisão via comando de voz pelo Google Assistente. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a leveza do design e sua funcionalidade eficiente.

Prós: permite a transmissão de conteúdos de um dispositivo móvel para a TV

permite a transmissão de conteúdos de um dispositivo móvel para a TV Contras: a ausência de controle remoto pode dificultar a configuração do dispositivo

3 de 8 Chromecast 3 permite a transmissão de conteúdo de dispositivos móveis para a televisão — Foto: Divulgação/Google Chromecast 3 permite a transmissão de conteúdo de dispositivos móveis para a televisão — Foto: Divulgação/Google

A Fire TV Stick Lite é um dongle que transforma TVs comuns em smart por meio da conexão HDMI. Ele permite que os usuários consigam acessar serviços de streamings como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Amazon Prime Music. O modelo ainda acompanha um controle remoto que dispõe de um botão específico para se conectar à assistente virtual Alexa, o que pode ser útil para quem buscar versatilizar a rotina por meio do comando de voz. Ele é visto por cifras que partem de R$ 249.

As demais teclas do controle são voltadas para a configuração multimídia, como pausar, adiantar, ou voltar os vídeos, mas sem a possibilidade de controlar o volume. Esta pode ser uma boa opção de presente para quem quer uma TV smart sem gastar muito. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa funcionalidade do produto, mas criticam a ausência de botões de volume e power. O TechTudo testou o dispositivo em janeiro de 2021 e concluiu que ele se destaca pelo controle com Alexa, qualidade de imagem e oferta de aplicativos.

Prós: fácil de utilizar

fácil de utilizar Contras: ausência de botões de atalho para outros serviços de streaming

4 de 8 Fire TV Stick Lite é um dongle que transforma TVs comuns em smart por meio da conexão HDMI — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo Fire TV Stick Lite é um dongle que transforma TVs comuns em smart por meio da conexão HDMI — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo

4. Intelbras Izy Play – a partir de R$ 299

A Intelbras Izy Play é uma TV Box inteligente com sistema Android TV. O produto confere conectividade HDMI, acompanha um controle remoto com atalhos para apps de streaming e apresenta um software integrado com o Google Assistente. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 299.

O controle remoto funciona por conexão Bluetooth, o que deve facilitar a performance do eletrônico. Vale lembrar que a integração com a inteligência artificial do Google permite acionar filmes e séries específico e perguntar sobre a previsão do tempo. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a possibilidade de instalar inúmeros apps para assistir filmes e séries. Porém, afirmam que o software apresenta travamento.

Prós: integração com o Google Assistente

integração com o Google Assistente Contras: ausência de mais botões de atalhos para serviços de streaming

5 de 8 Intelbras Izy Play apresenta sistema Android TV — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras Izy Play apresenta sistema Android TV — Foto: Divulgação/Intelbras

5. Amazon Fire TV Stick – a partir de R$ 360

O Fire TV Stick possui os mesmos recursos do modelo Lite, apenas com a adição dos botões de volume e power. Ele também é voltado para se conectar com serviços de streaming como HBO Max e Globoplay. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 360.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a inserção dos novos botões nesta versão do controle, mas criticam o reconhecimento de voz da Alexa e a ausência de compatibilidade com outros streamings.

Prós: integração com a Alexa

integração com a Alexa Contras: ausência de atalhos para outros serviços de streaming

6 de 8 Fire TV Stick é ideal para transformar TVs comuns em smart — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fire TV Stick é ideal para transformar TVs comuns em smart — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Amazon Fire TV Stick 4K apresenta todas as características do modelo anterior, com adição de compatibilidade com filmes e séries em qualidade 4K. Também traz tecnologia Dolby Vision, que promete fornecer ao usuário a reprodução de imagens e sons de cinema. Além disso, esta versão conta com teclas para configurar o volume da televisão, o que o difere do modelo Lite. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 449.

Esta opção é útil para públicos exigentes com a qualidade de TV, e por isso, pode agradar como um presente de Natal. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do aparelho. Porém, criticam a impossibilidade de acessar a tecnologia Dolby Vision, pois os produtos de software brasileiro ainda não foram atualizados.

Prós: oferece botões de volume

oferece botões de volume Contras: dificuldade em acionar a tecnologia Dolby Vision

7 de 8 Fire TV Stick 4K traz tecnologia Dolby Vision — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fire TV Stick 4K traz tecnologia Dolby Vision — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

7. Apple TV 4K – a partir de R$ 1.725

A Apple TV 4K apresenta resolução de imagem 4K e o processador A12 Bionic. O chip promete melhorar a qualidade sonora e gráfica exibidas, além da tecnologia Dolby Atmos para oferecer som envolvente para oferecer uma experiência imersiva. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.725 para comprar o produto.

O modelo acompanha um controle remoto compatível com a assistente virtual Siri. O aparelho está disponível em versões com diferentes armazenamentos internos: uma com 32 GB e a outra com 64 GB. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a compatibilidade com outros dispositivos da marca e a facilidade de uso, mas criticam o preço alto do produto.

Prós: pode ser utilizado como controle de consoles

pode ser utilizado como controle de consoles Contras: preço elevado

8 de 8 Apple TV 4K conta com tecnologia Dolby Atmos — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Apple TV 4K conta com tecnologia Dolby Atmos — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

