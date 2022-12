7 eletrônicos smart baratos para você montar uma casa conectada agora

Marcas como Positivo, i2GO, Ekaza e outras fabricantes oferecem opções por preços que começam em R$ 49, mas podem chegar aos R$ 264. Como exemplo, o kit de sensores de porta e janela da NovaDigital prometem aumentar a segurança com controle direto do smartphone por cerca de R$ 68. Veja mais detalhes de sete itens a seguir. nas linhas a seguir.

O controle universal é uma boa indicação para quem deseja comandar mais de um aparelho simultaneamente. Com tecnologia via raio infravermelho, o produto consegue controlar as funções dos eletrônicos compatíveis, entre aparelhos de ar-condicionado, televisões e equipamentos de som, mesmo que nenhum deles seja smart.

Após conectar o controle a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz, o usuário deve instalar o aplicativo e fazer as configurações iniciais. Depois, pode usar o app no celular ou as assistentes virtuais para ligar e desligar aparelhos, bem como aumentar volume, temperatura e outras configurações. Também é possível programar o funcionamento de determinados dispositivos.

O alcance do produto da RSmart é de até oito metros, em uma abrangência de 360º. As avaliações de consumidores da Amazon somam 4,5 de 5 estrelas para as experiências com o controle. Clientes indicam que o artigo é funcional, mas alertam para algumas dificuldades com o app da fabricante e sugerem o uso do software Smart Life com alternativa. O modelo é vendido por cerca de R$ 49.

2. i2GO Lâmpada Inteligente - a partir de R$ 49

As lâmpadas smarts são itens indicados para quem vai começar a adaptar a casa aos comandos inteligentes. Além de otimizar a vida de quem passa muito tempo fora, a luz pode ajudar na economia de energia e no reforço da segurança. O produto indicado na lista custa aproximadamente R$ 49.

O produto da i2GO traz 10W de potência e 806 lúmens. Além dos tradicionais tons de branco quente e frio, a luz oferece uma série de cores RGB para se adequar aos diversos ambientes e ocasiões. A lâmpada pode ser controlada pelo aplicativo, ou via comando de voz pelos assistentes virtuais Google Assistente e Alexa. O item dispensa mão de obra técnica para começar o uso.

Avaliada em 4,7 estrelas de 5 na Amazon, o artigo agrega comentários sobre a facilidade de instalação e uso, mas reúne alertas sobre a baixa potência em relação a lâmpadas convencionais, por exemplo.

3. Positivo Casa Inteligente Smart Bocal Wi-Fi - a partir de R$ 54

Um dos comentários de consumidores que compram as lâmpadas smart é sua limitação na potência máxima. O bocal inteligente pode ser considerado uma alternativa, pois suporta luzes convencionais com potência de até 100W. O produto também deve oferecer maior custo-benefício em termos de durabilidade. Assim como a lâmpada, o bocal promete fácil instalação, uma vez que basta encaixá-lo no bocal tradicional e colocar a luz. A estrutura compacta não deve interferir na estética de luminárias e lustres.

O artigo permite uma série de programações, como o horário de funcionamento, independentemente do quão distante o usuário estiver. O único contraponto é que as luzes não devem oferecer multicores como as lâmpadas inteligentes costumam ter. O controle pode ser feito por telefone, aplicativo e até por assistentes virtuais, usando comandos de voz. Classificado com 4,7 estrelas, o smart bocal tem avaliações positivas em termos de funcionalidade. No entanto, alguns indicam ter recebido o artigo com defeito. O modelo pode ser comprado a partir de R$ 54.

4. Ekaza Tomada Inteligente - a partir de R$ 79

A tomada smart é interessante para quem deseja automatizar eletrodomésticos e eletrônicos convencionais. Seu funcionamento inteligente é capaz de controlar quando um aparelho ligado à tomada deve ligar ou desligar. O uso, a programação e a instalação prometem ser fáceis. O produto listado aqui é visto por aproximadamente R$ 79.

Na prática, se uma cafeteira tradicional estiver ligada ao aparelho inteligente, ela poderá ter seu funcionamento programado para sete da manhã, por exemplo. Se o usuário conseguir calcular o tempo de preparo, também pode ajustar o desligamento assim que terminar o trabalho. O controle oferecido vai além do ajuste do timer e permite acompanhar o gasto de energia dos aparelhos conectados ao smart plug.

O modelo em questão pode ser controlado via aplicativo da Ekaza ou por assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente. É importante observar que a conexão entre tomada e celular exige Android acima da versão 5.0 e iOS acima da versão 10. Avaliado em 4,7 estrelas, o artigo reúne comentários positivos sobre a experiência com o artigo e sobre a facilidade de conectá-la às assistentes virtuais.

5. NovaDigital Sensor de Porta e Janela - a partir de R$ 68

Enquanto alguns itens ajudam na praticidade do dia a dia, produtos como o conjunto da NovaDigital surgem para reforçar a segurança. O sensor pode ser instalado em portas, janelas e até mesmo em gavetas, e devem auxiliar quem deseja ter controle de entradas e saídas, por exemplo. Apesar de parecer um pouco mais difícil de instalar, o artigo smart também dispensa mão de obra especializada.

O controle do sensor pode ser feito via smartphone, pelos aplicativos NovaDigital ou SmartLife, disponíveis para sistemas do Google e da Apple. A alimentação do produto se dá por meio de duas pilhas. Os consumidores que já adquiriram classificam o desempenho em 4,1 de 5 estrelas da Amazon. Entre os comentários, há elogios sobre a facilidade na instalação, mas pontuações sobre eventuais demoras na notificação quando uma porta é aberta. Interessados precisam investir valores próximos dos R$ 68.

6. Kit Casa Conectada Positivo - a partir de R$ 209

O kit Casa Conectada, da Positivo, chega com os principais itens para quem deseja investir numa dinâmica inteligente para o lar. A compra inclui lâmpada, tomada e controle universal smart, itens já mencionados na lista. Todos os itens podem ser controlados pelo aplicativo Positivo Casa Inteligente, disponível para Android e iOS. O conjunto precisa de uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz para funcionar.

A lâmpada traz potência de 9W e a possibilidade de mudar de cor, com múltiplas opções dentro do espectro RGB. Já a tomada, opera com potência máxima de 10A. Na Amazon, os consumidores classificam o kit da Positivo em 4,7 das 5 estrelas. Os elogios contemplam desde o acabamento dos produtos, até a funcionalidade e a fácil instalação dos artigos inteligentes. O artigo é vendido a partir de R$ 209.

7. Keypad para Fechadura Positivo - a partir de R$ 264

Assim como o sensor de porta, o Keypad também é um item focado na segurança de ambientes, seja casa, escritório ou comércio. O artigo trabalha em conjunto com a fechadura inteligente, sobretudo para facilitar a abertura de uma porta sem precisar de um celular por perto. Também serve como uma alternativa às chaves físicas. O produto acompanha uma fita para fixação, que dispensa parafusos e afins.

Um dos recursos extras é a criação de uma senha temporária, pensada para uso de terceiros sem que comprometa a segurança do ambiente. É possível abrir mais de uma porta com o keypad em questão, desde que elas estejam integradas por meio de uma fechadura inteligente. Todas as funções podem ser programadas via aplicativo. As avaliações da Amazon classificam o teclado em 3,5 estrelas, com elogios à praticidade conferida, mas com ressalvas ao funcionamento, que às vezes pode falhar. O produto mais caro da lista custa aproximadamente R$ 264.

