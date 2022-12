7 fones com fio para ouvir música sem gastar muito

Fones de ouvido com fio podem ser uma boa opção para quem não quer gastar muito. Além disso, são ideais para quem não quer se preocupar em recarregar o dispositivo. Empresas como Philips , Geonav , Motorola , Sony e JBL oferecem modelos por preços a partir de R$ 30 , como é o caso do Philips TAUE100BK, que traz design intra-auricular e reforço dinâmico de graves.

Já o JBL T205 apresenta drivers de 12,5 mm e acabamento metálico por valores que partem de R$ 92. Outra opção é o Sony MDR-ZX310, que conta com cancelamento de ruído e promessa de graves densos por cerca de R$ 138. Veja a seguir sete fones de ouvido com fio para comprar no Brasil em 2022.

O Philips TAUE100BK é uma opção interessante para quem quer um fone de ouvido barato e de qualidade. Com design intra-auricular, o modelo conta com reforço dinâmico de graves e caixas acústicas que fornecem um som balanceado e puro. Porém, sua estrutura mais básica não deve isolar todos os ruídos externos, além de não contar com microfone embutido.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 66% de suas avaliações e se destaca pelo conforto e custo-benefício. O produto é comercializado por valores a partir de R$ 30.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: fio curto e sem microfone

2. Geonav ESFNRG - a partir de R$ 50

O Geonav ESFNRG é uma opção econômica para quem busca um fone de ouvido com microfone embutido. Disponível nas cores branco e rosê gold, o modelo possui configurações de áudio mais simples, e segundo os usuários, ele pode distorcer o som em alguns momentos. Porém, o modelo conta com adaptadores de silicone em três tamanhos diferentes, ideais para ajustar o encaixe do produto ao usuário. Além disso, apresenta cabo de 1,2 metro, que deve proporcionar maior conforto e segurança no uso.

Avaliado com uma nota média de 4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 55% de suas avaliações e se destaca pela durabilidade e conforto. O produto é encontrado por cifras que partem de R$ 50.

Prós: fone econômico e com microfone

fone econômico e com microfone Contras: segundo usuários, a qualidade do som deixa a desejar

O WAAW VIB 100EW é um fone de ouvido intra-auricular com microfone e controle integrado por meio do próprio fio do fone. O modelo traz três tamanhos de ponteiras e cabo de 1,2 metro. Além disso, seus drivers de 10 mm e seu potente isolamento acústico proporcionam um melhor aproveitamento do som. Porém, alguns usuários apontam que os graves do equipamento podem deixar um pouco a desejar.

Avaliado com uma nota média de 4,2 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 57% de suas avaliações e se destaca pelo conforto e qualidade de som. Ele é encontrado por cerca de R$ 59.

Prós: microfone e controle de mídia integrados ao fio

microfone e controle de mídia integrados ao fio Contras: segundo usuários, os graves poderiam ser melhores

4. Motorola 5590 - a partir de R$ 65

O 5590, da Motorola, pode ser uma boa opção para quem busca um modelo de longa durabilidade. O fone promete bom encaixe no ouvido e qualidade na construção, sendo uma boa escolha para quem busca um modelo para atividades que exigem maior mobilidade. Porém, os usuários apontam para um som de qualidade mais simplista, como um fone de entrada.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações e se destaca pelo conforto e excelente custo-benefício. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 65.

Prós: modelo resistente e confortável

modelo resistente e confortável Contras: segundo usuários, a qualidade do áudio deixa a desejar

5. JBL T205 - a partir de R$ 92

O JBL T205 pode ser uma boa escolha para quem busca um fone leve, confortável e potente. Ele apresenta drivers de 12,5 mm, que prometem graves potentes. Além disso, traz estrutura macia e ergonômica e apresenta a comodidade de um controle remoto com microfone no fio. O fone também conta com acabamento metálico e uma embalagem para armazenar o fone de ouvido, proporcionando maior segurança e durabilidade.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 75% de suas avaliações e se destaca pelo conforto, durabilidade e qualidade do som. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 92.

Prós: estrutura e embalagem de transporte proporcionam maior durabilidade

estrutura e embalagem de transporte proporcionam maior durabilidade Contras: alguns usuários podem se incomodar com o cabo flat, que possui aspecto de frágil

6. JBL Tune 500 - a partir de R$ 125

O JBL Tune 500 é um modelo de valor econômico para os que preferem headphones. Ele apresenta design leve e dobrável, além de drivers de 32 mm. O modelo ainda possui microfone e controle de mídia em seu cabo flat, que evita que o fio enrole.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações e se destaca pela qualidade de som e facilidade de dobrar e transportar. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 125.

Prós: headphone de alta qualidade por um valor ainda acessível

headphone de alta qualidade por um valor ainda acessível Contras: alguns usuários podem se incomodar com o cabo flat

O Sony MDR-ZX310 pode ser ideal para quem deseja um fone de ouvido clássico. Com drivers de 30 mm, almofadas confortáveis e cancelamento de ruído, o modelo promete som nítido e graves densos. Além disso, sua estrutura leve e dobrável proporcionam maior praticidade no uso, no transporte e no armazenamento.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações, conta com microfone embutido e está disponível nas cores preto, branco, azul e vermelho. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 138 para comprar o produto.

Prós: fone potente e de fácil transporte

fone potente e de fácil transporte Contras: valor elevado

