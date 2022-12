Jogos para PS4 podem ser ideais para presentear parentes e amigos durante o Natal. A lista a seguir reúne mídias físicas, que podem ser interessantes para colecionaro os games, além de não ocupar espaço no armazenamento do console. O The Last Of Us 2 , por exemplo apresenta a continuação da história de Ellie e Joel após cinco anos do início da infecção que transformou as pessoas do planeta em zumbis por preços a partir de R$ 99 .

7 jogos de PS4 para presentar no Natal 2022 por a partir de R$ 99 — Foto: Divulgação/Sony

1. Marvel's Spider-Man (Game Of The Year) – a partir de R$ 99

O Marvel's Spider-Man (Game Of The Year) é um jogo de PS4 produzido pelos estúdios Sony Interactive Entertainment. Oito anos se passaram desde o surgimento do Homem-Aranha e Peter Parker apresenta mais experiência como super-herói na luta contra o crime em NY. Justo quando decide priorizar os interesses pessoais e deixar o trabalho como herói em segundo plano, um novo vilão surge para aterrorizar a cidade. Peter se vê obrigado a adiar seus planos e encontrar uma forma para deterrotar este novo inimigo. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 99.

Peter demonstra mais habilidade com movimentos de luta, melhor mecânica de combate improvisada e habilidades acrobáticas dinâmicas. O jogador ainda pode usufruir de movimentos urbanos brandos e interações com o ambiente. Esta versão correspondente à edição especial do jogo, que resguarda DLC com novas missões e desafios. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Submarino, os consumidores destacam o ótimo trabalho com os gráficos e a boa qualidade de execução do jogo.

Prós: gráficos bem desenvolvidos

gráficos bem desenvolvidos Contras: preço pode desagradar alguns públicos

Marvel's Spider-Man oferece missões extras e desafios — Foto: Reprodução/Steam

2. The Last Of Us 2 – a partir de R$ 99

O The Last Of Us 2 é um jogo de ação, desenvolvido pela Naughty Dog. A história dá continuidade aos eventos presentes no volume I, onde um fungo altamente contagioso infectou a população mundial e os transformou em zumbis. Esta infecção afetou drasticamente o convívio em sociedade e a situação sanitária do mundo, o que desenvolveu um cenário pós-apocalíptico para se viver. O produto é vendido por preços que partem de R$ 99.

Este volume se passa cinco anos após o início da infecção, retratando como Ellie e Joel se estabeleceram em Jackson (Wyoming) em busca de um lugar seguro. Eles encontram uma comunidade estável e próspera para viver, embora as coisas mudem drasticamente após um evento violento virar tudo de cabeça para baixo. Com isso, Ellie embarca em uma jornada implacável para fazer justiça e encontrar uma solução. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Submarino, os usuários elogiam a evolução que o jogo demonstrou em comparação com seu antecessor. Contudo, criticam que a história poderia ser melhor. O TechTudo testou o jogo em junho de 2020 e concluiu que ele cumpre o esperado e traz um enredo com surpresas, jogabilidade melhorada e muita atenção aos detalhes no mundo pós-pandêmico de The Last of Us.

Prós: ótima jogabilidade e gráficos bem desenvolvidos

ótima jogabilidade e gráficos bem desenvolvidos Contras: relatos de que a história poderia ser melhor

The Last Of Us 2 oferece gráficos mais desenvolvidos que seu antecessor — Foto: Divulgação/Naughty Dog

O Grand Theft Auto V (GTA 5) foi desenvolvido pelos estúdios Rockstar e oferta uma classificação indicativa para maiores de 18 anos. Este volume segue a mesma linha dos antecessores, de forma que o jogador pode andar pela cidade e executar diferentes tipos de ações por quanto tempo quiser, como dirigir veículos, entrar em estabelecimentos, consumir comidas e abordar pessoas na rua. O jogo é encontrado por preços que partem de R$ 99.

Já para quem deseja desenvolver as missões, é possível conhecer tarefas que apresentam a vida de três personagens: Michael, Franklin, e Trevor. Todos arriscam suas vidas em uma onda de assaltos ousados para conseguir dinheiro o suficiente e garantir o resto de suas vidas. O TechTudo fez um review do jogo em setembro de 2013 e concluiu que ele tem enredo de qualidade, jogabilidade afiada e divertida, gráficos impressionantes e opções variadas de diversão.

Prós: os efeitos especiais apresentam mais realismo e movimento

os efeitos especiais apresentam mais realismo e movimento Contras: pode apresentar problemas de textura

GTA 5 chega à nova geração de consoles com melhorias visuais e de desempenho — Foto: Divulgação/Rockstar Games

O Red Dead Redemption 2 é outro exemplo de videogame desenvolvido pela Rockstar. A narrativa explora o fim da era do Velho Oeste, mais especificamente em 1899 nos Estados Unidos. Enquanto as autoridades caçam avidamente pelas gangues fora da lei restantes, Arthur Morgan e sua gangue foge após um assalto dar errado em Blackwater. O game é vendido por cifras a partir de R$ 152.

Em meio ao caos, surgem divisões internas no meio da gangue, o que força os membros a escolherem entre seus próprios valores e a lealdade da quadrilha que os criou. Vale destacar que o jogo apresenta classificação indicativa para maiores de 18 anos. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Submarino, os usuários denotam como o jogo atrai bastante a atenção e como a jogabilidade é eficiente. O TechTudo testou o game em outubro de 2018 e concluiu que ele faz com que o jogador se sinta dentro do coração dos EUA, junto com um trabalho que leva o visual do título para um novo patamar.

Prós: jogabilidade facilitada

jogabilidade facilitada Contras: preço elevado

Red Dead Redemption II é repleto de detalhes realistas — Foto: Divulgação/Rockstar Games

5. Horizon: Forbidden West Edição Especial – a partir de R$ 199

O Horizon: Forbidden West (Edição Especial) narra uma história pós-apocalíptica em um mundo devastado por uma praga incontrolável. Enquanto isso, máquinas assustadoras vagueiam pelos territórios e assustam aqueles que sobraram da população local. Cabe a Aloy descobrir os segredos dessas ameaças e restaurar a ordem e o equilíbrio do mundo. O game possui classificação indicativa para 14 anos e pode conter áudios e legendas em português. Ele é vendido por cerca de R$ 199.

Além disso, vale destacar que esta é a versão especial do jogo, que inclui uma embalagem metálica com dois discos do jogo (um para PS4 e outro para PS5), um mini livro de arte, e trilha sonora original. Segundo a fabricante, o game possibilita ao usuário desbravar por terras distantes, enfrentar máquinas grandes e imponentes e absorver parte da cultura de tribos. O game pode ser indicado para quem curte personagens em primeira pessoa e um ampla mapa para ser explorado. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Submarino, destacam os gráficos bem desenvolvidos e a riqueza de detalhes nas paisagens. O TechTudo testou o jogo em fevereiro de 2022 e concluiu que o título diverte e prende a atenção do usuário.

Prós: gráficos bem desenvolvidos

gráficos bem desenvolvidos Contras: confrontos podem ser confusos

O mundo de Horizon: Forbidden West é habitado por criaturas robóticas perigosas e que oferecem grande desafio em combate — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

6. FIFA 23 – a partir de R$ 249

O FIFA 23 é um jogo de futebol desenvolvido pela EA que promete mais ação e realismo durante as partidas. O game traz a tecnologia HyperMotion2, que hospeda o dobro de captura de movimentos do mundo real e desenvolve animações ainda mais realistas dos jogadores. Ele é visto por cerca de R$ 249.

É possível jogar bola na rua ou nos estádios, com um total de 19 mil atletas, mais de 700 times, 100 estádios e mais 30 ligas. Dentre as ligas disponíveis no jogo, é possível encontrar UEFA Champions League, a Premier League e as novas Barclays FA Women’s Super League e a D1 Arkema francesa. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Submarino, os consumidores destacam a entrega rápida do produto e a ótima jogabilidade. O TechTudo testou o jogo em setembro de 2022 e concluiu que ele "corrige" bolas paradas, deixa partidas mais truncadas e trabalha bastante na imersão, tanto em aspectos estéticos quanto na física do jogo.

Prós: ótima jogabilidade

ótima jogabilidade Contras: preço elevado

O modo Copa do Mundo chegou ao FIFA 23 no dia 09/11 — Foto: Divulgação/EA Sports

7. God Of War: Ragnarok – a partir de R$ 263

O God Of War: Ragnarok foi desenvolvido pela Santa Monica Studios e narra um novo capítulo na história de Kratos e Atreus, que são pai e filho, respectivamente. Atreus deseja obter mais conhecimento para entender a profecia de Loki e compreender qual papel deve desempenhar em Ragnarok. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 263 para comprar o produto.

Já Kratos precisa decidir se viverá acorrentado pelo medo de reviver seus erros, ou se conseguirá se libertar para ser o pai de que Atreus tanto precisa. Desbravando pelos nove reinos, as habilidades de Kratos serão testadas enquanto luta para proteger sua família. O TechTudo testou o jogo em novembro de 2022 e constatou que ele alia o aprimoramento técnico com roteiro competente e entrega experiência madura, capaz de revisitar os games antigos e trazer nostalgia a um encerramento épico.

Prós : roteiro competente

: roteiro competente Contras: pode ficar confuso para quem não jogou o game anterior da saga

God of War: Ragnarok promete uma ambientação rica e novas aventuras — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

