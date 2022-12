7 jogos mobile lançados em 2022 que você precisa conhecer

Muitos jogos mobile para Android e iPhone ( iOS ) foram lançados em 2022. Com novidades para todos os gostos, as opções incluem battle royales, MMORPG, jogos de corrida e mais. Além dos gêneros, também é possível escolher títulos a partir de modos de jogo, já que existem alternativas tanto para se divertir sozinho quanto para competir com amigos. Entre os destaques, Sigma , que ficou conhecido pelas semelhanças com Free Fire ; Marvel Snap , cardgame inspirado nos personagens dos quadrinhos, e DEEMO II, jogo de ritmo com enredo envolvente.

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com 7 games para Android e iPhone (iOS) de 2022 para conhecer. Confira, a seguir, detalhes sobre enredo, jogabilidade e mais.

1 de 8 O ano de 2022 trouxe diversos títulos interessantes para as plataformas mobile; confira — Foto: Vitor Grama/TechTudo O ano de 2022 trouxe diversos títulos interessantes para as plataformas mobile; confira — Foto: Vitor Grama/TechTudo

👉 O que é ponto de reabastecimento no Free Fire? Saiba no Fórum do TechTudo

1. Sigma

Lançado no mês de novembro, em acesso antecipado e exclusivamente para dispositivos Android, Sigma é um battle royale produzido pela desenvolvedora Studio Arm. Quando ainda podia ser baixado na Google Play Store, o jogo colocava um grupo de 50 jogadores ou dois times com quatro pessoas para lutar pela sobrevivência em uma ilha.

Apesar de ter ficado disponível na loja de aplicativos por um curto período, Sigma chamou muita atenção por ser praticamente idêntico a um de seus principais concorrentes: o famoso Free Fire Battlegrounds, da Garena.

2 de 8 Sigma foi removido da Google Play Store e não pode mais ser baixado pela loja oficial do Android — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Sigma foi removido da Google Play Store e não pode mais ser baixado pela loja oficial do Android — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

As semelhanças entre ambos ficam claras até na jogabilidade, já que Sigma usa o mesmo sistema de tiro em terceira pessoa do Free Fire e se passa em uma cópia do mapa Bermuda. Uma das poucas diferenças de um para o outro está nos gráficos, já que um têm uma pegada mais cartoon e o outro, um pouco mais realista.

2. Marvel Snap

Inspirado no universo das histórias em quadrinhos, Marvel Snap é um jogo de cartas que pode ser baixado de graça — não apenas em celulares Android e iPhone (iOS), mas também em PC (via Steam). O título, que foi lançado em outubro e permite desafiar amigos online, ocupa 125 MBs de espaço no Android e 236 MBs no iPhone (iOS).

Um dos diferenciais do jogo é o ritmo acelerado de suas partidas, que têm apenas seis turnos e duram cerca de três minutos. Cada batalha gira em torno de três territórios, que são definidos aleatoriamente e concedem efeitos únicos. O objetivo é, combinando suas melhores cartas, dominar o maior número de territórios até o final da sexta rodada.

3 de 8 Grande variedade de heróis e vilões têm cartas em Marvel Snap — Foto: Reprodução/Steam Grande variedade de heróis e vilões têm cartas em Marvel Snap — Foto: Reprodução/Steam

O capítulo mais recente da franquia da Blizzard foi lançado em junho, para Android, iPhone (iOS) e PC. Desenvolvido em parceria com a NetEase Games, o MMORPG levou os elementos que consagraram os títulos anteriores para dispositivos móveis, como a possibilidade de escolher uma das seis classes disponíveis, reunir os amigos e lutar contra grandes hordas de inimigos.

Apesar de ser grátis para jogar, Diablo Immortal sofreu com várias polêmicas envolvendo microtransações e chegou a ter a pior nota do Metacritic. Se quiser testar por conta própria, será necessário ter 2 GBs livres no Android e 3,5 GBs no iPhone (iOS).

4 de 8 Diablo Immortal foi considerado pay to win e sofreu com notas baixas no Metacritic — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Diablo Immortal foi considerado pay to win e sofreu com notas baixas no Metacritic — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

O cardgame pode ser jogado sozinho, enfrentando a IA com baralhos temáticos, ou online, com a possibilidade de desafiar amigos que jogam em outras plataformas e competir por recompensas valiosas nas partidas ranqueadas. Antes de começar a duelar, é necessário baixar pelo menos 130 MBs no Android e 205 MBs no iPhone (iOS). Parece pouco, mas, após instalado, o jogo vai exigir muito mais espaço para armazenar os dados de todas as cartas.

5 de 8 Yu-Gi-Oh! Master Duel tem crossplay e crossave entre todas as plataformas — Foto: TechTudo Yu-Gi-Oh! Master Duel tem crossplay e crossave entre todas as plataformas — Foto: TechTudo

5. DEEMO II

Lançado em janeiro, DEEMO II é um jogo de ritmo desenvolvido pela Rayark Inc para celulares Android e iPhone (iOS). Sem nenhum modo multiplayer e com grande foco no enredo, o game se passa em um mundo onde está sempre chovendo e todas as pessoas tocadas pela chuva desaparecem misteriosamente.

Para contar a história de Echo, uma garota que consegue trazer o sol de volta tocando piano, o jogo mistura a jogabilidade musical com momentos de exploração — que têm visual no estilo anime e dublagem em japonês. Esse são alguns dos detalhes que fazem o aplicativo ocupar 2 GBs de espaço no Android e 2,2 GBs no iPhone (iOS).

6 de 8 DEEMO II é um jogo de ritmo grátis para Android e iPhone (iOS) — Foto: Divulgação/ Rayark Inc. DEEMO II é um jogo de ritmo grátis para Android e iPhone (iOS) — Foto: Divulgação/ Rayark Inc.

6. Dislyte

Desenvolvido pelo estúdio Lilith Games, o game é um RPG com batalhas por turnos para dispositivos Android e iPhone (iOS). Para curtir o jogo, que pode ser baixado de graça, são necessários pelo menos 612 MBs no Android e 846 MBs no iPhone (iOS).

O jogo foi lançado em maio e já possui mais de 90 personagens, chamados de Espers. Eles devem ser usados para enfrentar os chefes do próprio jogo ou desafiar outros jogadores através da internet. Além de terem habilidades únicas, todos fazem referência a deuses e criaturas de diversas culturas - como Thor, da mitologia nórdica; Anubis, da egípcia; Sun Wukong, da chinesa; e muito mais.

7 de 8 Dislyte é um RPG grátis com personagens inspirados em deuses de várias mitologias — Foto: Divulgação/Lilith Games Dislyte é um RPG grátis com personagens inspirados em deuses de várias mitologias — Foto: Divulgação/Lilith Games

Produzido pela desenvolvedora brasileira Aquiris Game Studio, Horizon Chase 2 é um jogo de corrida inspirado nos clássicos dos anos 80 e 90. O game está disponível para assinantes do serviço Apple Arcade desde setembro, mas também deve ser lançado para dispositivos Android, PC e consoles no ano que vem.

Com jogabilidade arcade e gráficos retrô, o título é uma grande homenagem a sucessos como Top Gear e traz novidades interessantes para a franquia. A principal delas é o multiplayer online, que está presente em todos os modos de jogo e serve de alternativa para competir com os amigos sem usar a tradicional tela dividida.