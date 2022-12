7 jogos NFT que fizeram sucesso em 2022

Por conta dessas características, muitos destes games ganharam popularidade em 2022. Títulos como Axie Infinity, Tamadoge e RobotEra exigem investimento de tempo e dinheiro para que os resultados sejam satisfatórios, mas eles conseguiram atrair a atenção de muitos interessados pelo play-to-earn. Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista com jogos NFT que se destacaram ao longo do ano. Confira:

God Unchained foi um dos games NFT que fizeram sucesso em 2022; veja outros títulos na lista

1. Axie Infinity

Axie Infinity é um dos jogos que mais ajudaram a popularizar os títulos baseados em NFT. O título de 2018, lançado para PC, Android e iPhone (iOS), sofreu com problemas econômicos e até um ataque hacker nos últimos meses, mas ainda há um número interessante de usuários ativos. Sua proposta lembra um pouco Pokémon, onde você precisa reunir um time de monstrinhos, os Axies, para criar, batalhar e realizar trocas. Há elementos de jogos de cartas em Axie Infinity também. Cada Axie conta com cards que irão potencializar determinadas características que ajudarão nas batalhas contra outros jogadores.

Ao derrotar outros adversários, a recompensa será a Smooth Love Potion (SLP), o token utilizado pelo jogo. Você ainda pode faturar com compras de NFT de criaturas raras e tentar vender por um preço maior para aqueles que se interessarem. Vale lembrar que para se envolver com o Axie Infinity, é necessário ter uma alocação de Axie Infinity Shards (AXS), que pode ser comprada em portais focados no ramo.

Axie Infinity é um jogo que utiliza a rede blockchain e promete ao usuário dinheiro de verdade

2. The Sandbox

The Sandbox aparece mais como uma plataforma NFT de criação do que somente um jogo específico. Para começar, The Sandbox atrai uma comunidade que lembra um pouco o que é o Minecraft ou Roblox, onde os usuários podem fazer suas próprias criações, mas com o acréscimo de transformá-las em NFTs carregados no mercado. Você também pode jogar os títulos disponibilizados pela comunidade e realizar trocas tanto de games como de itens digitais. Em Sandbox, o token SAND é usado como moeda de troca entre os usuários, enquanto o token LAND permite que os usuários possam votar novos recursos, ferramentas e muito mais para o jogo.

Vale destacar também que The Sandbox é uma plataforma de metaverso, uma característica que já chamou a atenção de figuras mundiais muito populares. Entre elas, está Snoop Dogg, que já comprou uma mansão virtual e até lançou um clipe musical dentro do The Sandbox. Por sinal, o rapper até contou com a curiosa situação de alguém pagar em SAND o equivalente a US$ 450 mil (cerca de R$ 2,3 milhões) para ser seu vizinho na plataforma. O game está disponível para PC, Android e iPhone (iOS).

A plataforma apresenta uma variedade de ítens e espaços ao jogador.

3. Gods Unchained

O título Gods Unchained é liderado por Chris Clay, ex-diretor do jogo Magic: The Gathering Arena. Essa informação é o bastante para saber que Gods Unchained é um game NFT de cartas. O jogo oferece cards com diferentes características e combinações para estudar e criar seu melhor baralho. A parte mais interessante de Gods Unchained é que seu ótimo design permite que bons jogadores possam vencer, sem importar totalmente o valor que suas cartas possuem.

Você pode conquistar suas cartas jogando e recebendo pontos de experiências. Elas podem ser compradas e vendidas para ganhar dinheiro real e as tokens do jogo, chamadas de GODS. Essas, por sinal, são o principal meio para melhorar cartas e comprar pacotes. A combinação de ser gratuito e recompensar jogadores que saibam realmente jogar o jogo é o que faz Gods Unchained o sucesso que é hoje entre os jogos NFT.

Gods Unchained é um exemplo de NFT grátis para jogar

4. RobotEra

RobotEra ainda está nas primeiras etapas da pré-venda, iniciada em novembro, e tem seu alfa previsto para ser lançado no primeiro trimestre de 2023. No entanto, ele já conquistou a confiança de analistas de criptomoedas, e muitos interessados já estão correndo para aproveitar o potencial que o título possui. Sobre o jogo, sabe-se que ele fornece um metaverso compartilhado no estilo sandbox. Aqui, você é um robô que precisa operar a própria terra e participar da construção do mundo. Tanto os terrenos que você irá adquirir como os robôs personalizáveis tomarão a forma de NFT. Outros objetivos envolvem minerar, explorar, criar e batalhar para conquistar as tokens TARO e começar a gerar ainda mais lucros.

RobotEra também possui uma história bem trabalhada. O enredo do game conta sobre um planeta, Taro, que foi destruído após uma guerra entre clãs de robôs. Como consequência, novos robôs mestres surgiram para reconstruí-lo e criar uma nova era, a RobotEra. Somado a essa história, que será ainda mais detalhada, o visual de ficção científica e elementos de Minecraft, RobotEra devem confirmar as previsões dos especialistas que dizem que o jogo será um excelente investimento para 2023.

RobotEra vem sendo uma grande aposta entre os jogos NFT para 2023

5. Tamadoge

Tamadoge é um projeto recente, com uma pré-venda de enorme sucesso iniciada em julho, que visa principalmente chamar atenção daqueles mais adeptos ao Dogecoin, a criptomoeda meme criada por Elon Musk. O jogo, que ainda está para ser lançado, também faz parte do metaverso e aparece com um estilo semelhante aos clássicos Tamagotchis, colocando os usuários para cuidarem de cães virtuais, os Tamadoge Pets. Além disso, há o sistema PvP (Player vs Player), onde os jogadores poderão batalhar entre si para aprimorar as características do Tamadoge Pet e melhorar a colocação no ranking do game, o que poderá render ainda mais recompensas em TAMA, seu token nativo.

Na reta final de 2022, o jogo ganhou mais notoriedade devido à compra do Twitter por Musk, que lançou a possibilidade de introduzir pagamentos via Dogecoin na rede social. Isso fez com o que o token TAMA aumentasse muito seu valor durante um tempo. No mais, o Tamadoge busca ser um jogo rentável, com destaque para a ausência de cobranças de taxas de transferência, enquanto foca na diversão, com gameplay interessante e boas animações em 3D.

Tamadoge atrai investidores por conta da possibilidade de lucros no longo prazo e por focar também no quesito diversão

6. Splinterlands

Splinterlands é mais um jogo de cartas que conta com uma gameplay semelhante ao Magic: The Gathering Arena e ao já citado Gods Unchained. Cada carta possui sua estatística e seu nível de raridade, o que influencia na força de seu baralho. Outra característica interessante em Splinterlands é que cartas iguais podem ser fundidas para que seus poderes evoluam.

Apesar de famoso, Splinterlands pode afastar interessados devido à obrigação de ter que comprar um pacote de cartas para começar a jogar. Para piorar, o pacote sempre contará com cartas aleatórias, no maior estilo loot box, que pode conceder boas combinações ou não. No entanto, assim que estiver no jogo, você poderá acumular mais cartas em missões. Splinterlands pode ser jogado no PC, via navegador, Android e iPhone (iOS).

Splinterlands é mais uma opção para os fãs de jogos de cartas

7. Sorare

Sorare é, em resumo, o NFT de um fantasy game, modelo de jogo onde os usuários montam equipes utilizando de jogadores da vida real e acumulam pontos com base no desempenho de cada um – como o Cartola FC. Sorare conta com mais de 300 times de futebol licenciados, além de 30 equipes da NBA, liga profissional norte-americana de basquete, e outras 30 da MLB, de baseball. Assim, a ideia do game é que o jogador organize suas equipes como se fossem baralhos de cartas, que será afetado com as estatísticas de todas as ligas esportivas disponíveis, como em qualquer fantasy.

Trata-se de um game gratuito, onde você adquire um pacote inicial e poderá faturar cartas raras e token Ethereum. Porém, eventualmente, será necessário investir em cartas raras, super-raras e únicas para ter mais sucesso Sorare, sendo esse o seu principal ponto fraco. O game está disponível para PC, Android e iPhone iOS.

Sorare contou até com fantasy game da Copa do Mundo de Futebol 2022