7 lâmpadas inteligentes com iluminação RGB para comprar em 2022

As lâmpadas inteligentes são dispositivos úteis para quem deseja montar uma casa conectada. Empresas como Geonav , Elgin , Intelbras , i2GO, RSmart, Smarteck e Tramontina oferecem opções com iluminação RGB por preços a partir de R$ 47 , como é o caso da Intelbras EWS 410, que traz compatibilidade com a Alexa e potência de 10 W.

Já Geonav HIE27QF conta com uma potência de 9 W e acervo com 16 milhões de cores por valores que partem de R$ 56. Outra opção é a Smarteck ‎SMAL3US1, que permite programar o eletrônico com diferentes iluminações de acordo com a previsão do tempo por cerca de R$ 69. Confira a seguir sete lâmpadas inteligentes com iluminação RGB para comprar em 2022.

1 de 8 8 lâmpadas inteligentes com RGB para comprar em 2022 — Foto: Divulgação/Elgin 8 lâmpadas inteligentes com RGB para comprar em 2022 — Foto: Divulgação/Elgin

1. Intelbras EWS 410 – a partir de R$ 47

A Intelbras EWS 410 é outra opção de lâmpada inteligente com um total de 16 milhões de cores disponíveis no acervo. Além disso, oferece compatibilidade com a Alexa, cores brancas quentes e frias, e uma potência de 10 W. O produto é visto por cifras a partir de R$ 47.

A fabricante recomenda o download do app Izy Smart para configurar as cores e temperaturas da lâmpada. A tecnologia funciona com a rede 2,4 GHz e disponibiliza agendamento para funcionar. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários denotam o funcionamento eficiente quando conectada à Alexa. No entanto, destacam negativamente a configuração do aparelho via aplicativo.

Prós: compatibilidade com a Alexa

compatibilidade com a Alexa Contras: relatam problemas de utilização no app

2 de 8 Intelbras EWS 410 tem fluxo luminoso de 1.050 lúmens — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras EWS 410 tem fluxo luminoso de 1.050 lúmens — Foto: Divulgação/Intelbras

2. Elgin Smart Color – a partir de R$ 49

A Elgin Smart Color disponibiliza uma potência chamativa de 10 W, o que facilmente pode iluminar com muita eficiência e atender a maioria dos públicos. Além disso, a tecnologia garante integração com as inteligências artificiais Alexa e Google Assistente. A fabricante destaca a facilidade de instalação e o extenso acervo de cores disponíveis para uso. Ela é vista por cifras a partir de R$ 49.

Com até um ano de garantia, este modelo promove alta luminosidade e recursos como o "modo dormir", que fornece uma iluminação adequada para o sono. Além disso, o usuário consegue alterar a cor e a intensidade da luz pelo aplicativo no celular. A lâmpada garante tensão elétrica bivolt entre 110 V e 220 V. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a praticidade da tecnologia, mas criticam que o aplicativo indicado para a configuração da lâmpada apresenta problemas.

Prós: compatível com mais de uma assistente virtual

compatível com mais de uma assistente virtual Contras: incompatível com a banda 5 GHz

3 de 8 Smart Color é um dos modelos de iluminação inteligente da Elgin — Foto: Divulgação/Elgin Smart Color é um dos modelos de iluminação inteligente da Elgin — Foto: Divulgação/Elgin

A RSmart Wi-Fi LED oferece potência de 9 W e tons quentes e frios da cor branca. Além disso, apresenta um acervo de 16 milhões de cores e integração com a assistente virtual Alexa. A tensão elétrica compatível é a bivolt. O produto é encontrado por preços a partir de R$ 49.

Com instalação fácil e intuitiva, o dispositivo promete poupar energia por meio do funcionamento eficiente e destaca as funções de agendamento e timer programável. É possível administrar a lâmpada via comando de voz ou app no celular. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a praticidade disponibilizada pelo modelo. Porém, criticam que o aparelho perde a configuração com frequência.

Prós: diferentes modos de funcionamento para melhorar a experiência do usuário

diferentes modos de funcionamento para melhorar a experiência do usuário Contras: incompatível com a banda 5 GHz

4 de 8 RSmart Wi-Fi LED promete tons frios e quentes para a cor branca — Foto: Divulgação/RSmart RSmart Wi-Fi LED promete tons frios e quentes para a cor branca — Foto: Divulgação/RSmart

4. Geonav HIE27QF – a partir de R$ 56

A Geonav HIE27QF é uma lâmpada inteligente com tensão elétrica bivolt, o que deve agradar a maior parte dos públicos. Com uma potência de 9 W, o sistema de funcionamento disponibiliza integração com a assistente virtual Alexa. Este recurso permite a administração do periférico via comando de voz, o que versatiliza sua utilização. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 56.

No quesito desempenho, é possível usufruir de até 16 milhões de cores, além da possibilidade de alterar a intensidade de cada uma, como as cores branco frio e branco quente. É possível agendar os horários de funcionamento da lâmpada e até controlá-la remotamente via aplicativo celular. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício e a facilidade de operação, mas alertam que a lâmpada perde as configurações com muita facilidade.

Prós: tensão elétrica bivolt

tensão elétrica bivolt Contras: perde a configuração depois de algum tempo

5 de 8 Geonav HIE27QF apresenta até 16 milhões de cores — Foto: Divulgação/Geonav Geonav HIE27QF apresenta até 16 milhões de cores — Foto: Divulgação/Geonav

5. i2GO Home – a partir de R$ 59

A i2GO Home fornece uma potência de 10 W e um aplicativo para configurar a lâmpada direto do celular. Pelo app, é possível personalizar a iluminação da lâmpada pela cor, temperatura e até por cenários pré-criados. O consumidor ainda pode criar por si mesmo novos cenários para permitir que a luz atenda às necessidades. Ela é vendido por valores a partir de R$ 59.

A lâmpada promete integração com inteligências artificiais, como Google Assistente e Alexa. Esta característica pode ser um diferencial para quem procura por modelos configurados via comando de voz. A tecnologia suporta a tensão elétrica bivolt entre 100 V e 240 V. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a tecnologia para criar ambientes de gameplay. Todavia, reclamam da intensidade do brilho, que pode não agradar a todos.

Prós: é possível criar cenários para personalizar a iluminação

é possível criar cenários para personalizar a iluminação Contras: relatos de o brilho ser fraco

6 de 8 Lâmpada i2Go pode ser controlada pela Alexa e pela Google Assistente — Foto: Divulgação/i2Go Lâmpada i2Go pode ser controlada pela Alexa e pela Google Assistente — Foto: Divulgação/i2Go

6. Tramontina E27 – a partir de R$ 67

A Tramontina E27 promete instalação simplificada e uma potência chamativa de 10 W. Além disso, pode ser controlada remotamente via comando de voz pela Alexa ou por app via celular. A tecnologia promete timer programável e agendamento para fazer o item funcionar. Indicado para o uso interno, a tensão disponível é a bivolt e a banda suportada é a 2,4 GHz.

Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon , os consumidores destacam positivamente o rico acervo com 16 milhões de cores, mas informam algumas dificuldades para utilizar a Alexa com este dispositivo. Ele é visto por valores que partem de R$ 67.

Prós: fácil de configurar

fácil de configurar Contras: incompatível com a rede 5 GHz

7 de 8 Tramontina E27 promete integração com a Alexa — Foto: Divulgação/Tramontina Tramontina E27 promete integração com a Alexa — Foto: Divulgação/Tramontina

A lâmpada Inteligente Smarteck possui uma potência padrão de 7 W, o que deve ser o bastante para quem precisa aprimorar a iluminação da casa. Seu diferencial fica por conta da integração com a assistente virtual Alexa, que se acionada pelo comando de voz, pode ligar e desligar a lâmpada, mudar a cor, diminuir ou aumentar o brilho e até programar um horário específico para ligar. O produto é visto por cifras a partir de R$ 69.

A tensão elétrica suportada é a bivolt, o que pode agradar a maior parte do público. Além disso, é possível programar o eletrônico com diferentes iluminações de acordo com a previsão do tempo, como permitir um brilho mais intenso em dias mais escuros. A marca disponibiliza um aplicativo de celular, útil para administrar a lâmpada à distância. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação e a possibilidade de controle à distância, mas criticam que a lâmpada perde as configurações prévias durante quedas no Wi-Fi.

Prós: disponibiliza mais de 16 milhões de cores

disponibiliza mais de 16 milhões de cores Contras: perde as configurações já instalados durante instabilidades na rede de internet

8 de 8 Smarteck ‎SMAL3US1 oferece um total de 16 milhões de cores para escolher — Foto: Divulgação/Smarteck Smarteck ‎SMAL3US1 oferece um total de 16 milhões de cores para escolher — Foto: Divulgação/Smarteck

