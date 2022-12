7 robôs aspiradores baratos para automatizar a limpeza da casa

Já o Multilaser HO041 apresenta reservatório espaçoso e até duas horas de autonomia de bateria por cerca de R$ 409 . Outra opção é o Philco MOP PAS08C, que conta com filtro HEPA e controle remoto por cerca de R$ 549 . Confira a seguir sete robôs aspiradores para comprar no Brasil em 2022.

7 modelos baratos de robô aspirador para comprar no Brasil em 2022 — Foto: Aline Batista/TechTudo

1 de 8 7 modelos baratos de robô aspirador para comprar no Brasil em 2022 — Foto: Aline Batista/TechTudo

Aspirador de pó robô limpa mesmo? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Agratto Praticci pode ser ideal para quem deseja conhecer o robô aspirador sem gastar muito. O modelo conta com autonomia de até 90 minutos de trabalho para cada 150 minutos de carga, além de baixo nível de ruído, de apenas 55 dB. Além disso, o produto conta com sistema que passa pano no chão enquanto aspira. Porém, vale destacar que não se trata de um modelo inteligente, e por isso ele não é capaz de se conectar a assistentes virtuais. Ele é vendido por valores a partir de R$ 220.