7 SSDs baratos para deixar seu computador mais rápido

SSDs auxiliam no armazenamento interno do PC e funcionam como alternativas mais rápidas diante dos tradicionais HDs. O componente pode aumentar a velocidade de inicialização da máquina e ajudar no processamento dos programas, além de combater os travamentos. Marcas como Kingston , Western Digital , Crucial , Lexar, Adata, Patriot e PNY disponibilizam opções com revestimento resistente a quedas e vibrações, além de compatibilidade com desktops ou notebooks .

O Lexar NS100 possui conexão SATA e capacidade de armazenamento de 128 GB por valores a partir de R$ 129. O Patriot Burst é compatível com notebook e desktop, oferece taxas de 450 MB/s de leitura e 320 MB/s de gravação, e pode ser encontrado por cerca de R$ 90. Já o Crucial BX500 tem 480 GB, formato de 2,5 polegadas e conexão SATA por aproximadamente R$ 194. Conheça todos os detalhes a seguir.

1. Patriot Burst – a partir de R$ 90

O Patriot Burst hospeda um formato de 2,5 polegadas, conexão SATA 3 e capacidade de armazenamento de 120 GB. Pode ser conectado a notebooks e desktops. É possível encontrar o produto no site da Amazon a partir de R$ 90.

Os usuários podem usufruir de uma taxa de leitura de 450 MB/s e gravação de 320 MB/s. Avaliado com nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom desempenho para aprimorar a velocidade de inicialização dos sistemas e o processamento. No entanto, alguns criticam a necessidade de um software específico para completar a instalação e conseguir utilizar o item.

Prós: bom custo benefício

bom custo benefício Contras: exige configuração via software para funcionar

2. Lexar NS100 – a partir de R$ 129

O Lexar NS100 oferece acabamento revestido, o que deve ser uma vantagem para usuários que buscam por modelos mais resistentes. Compatível com notebook, a conexão disponibilizada é a SATA. O item requer um investimento a partir de R$ 129.

O componente tem formato de 2,5 polegadas e capacidade de armazenamento de 128 GB. Já no quesito desempenho, é possível observar uma taxa de leitura de 550 MB/s, mas a fabricante não divulgou a taxa de gravação. Vale destacar que a estrutura promete ser resistente a vibrações e choques. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do produto.

Prós: design resistente a choques

design resistente a choques Contras: informações incompletas

O Adata SU650 é outro modelo com revestimento para garantir maior segurança ao equipamento. Com um armazenamento interno de 120 GB, é possível conectá-lo a notebooks e desktops via SATA. O produto é visto a partir de R$ 129. O componente tem 2,5 polegadas e mostra desempenho razoável, com velocidade de gravação de 500 MB/s e 520 MB/s para a taxa de leitura. O sistema interno conta com um recurso chamado ECC, responsável por detectar e corrigir os erros do software e garantir a integridade dos dados, além de prolongar a vida útil do SSD.

Ainda, a fabricante oferece acesso a uma plataforma para administrar e monitorar o status do eletrônico. Isso pode ser útil para verificar possíveis níveis de desgaste da peça e demais informações. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam a rapidez na entrega e a facilidade de instalação. No entanto, alguns relatam superaquecimento durante o processamentos de jogos.

Prós: software para monitorar o funcionamento

software para monitorar o funcionamento Contras: aquece durante tarefas muito exigentes

4. PNY CS900 – a partir de R$ 159

O PNY CS900 é um SSD interno com 2,5 polegadas e conexão SATA compatível com notebooks e desktops. A construção reforçada demonstra resistência contra choques e vibrações. Os usuários podem encontrá-lo por valores a partir de R$ 159. O sistema interno conserva uma capacidade de armazenamento de até 240 GB, o que deve atender a maioria dos públicos. Já no quesito desempenho, é possível usufruir de 535 MB/s de leitura e 500 MB/s de gravação.

A fabricante afirma que o dispositivo aumenta a velocidade da inicialização do sistema e dos programas. Além disso, promete funcionamento com menos energia do que os modelos convencionais. Avaliado com nota 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a rapidez de funcionamento. No entanto, informam que o produto pode apresentar problemas após pouco tempo de uso.

Prós: instalação simplificada

instalação simplificada Contras: relatos de apresentar problemas em alguns meses

5. Kingston A400 – a partir de R$ 163

O Kingston A400 é um SSD de 2,5 polegadas compatível com notebook. O modelo de 240 GB detém uma taxa de gravação de 350 MB/s, enquanto a leitura alcança os 500 MB/s. Ele é vendido por aproximadamente R$ 163. É indicado para quem pode pagar um pouco mais pela memória e ainda garantir o design revestido em metal.

O diferencial é o acabamento revestido, que deve garantir maior segurança para proteger o componente e aumentar a vida útil do equipamento. O modelo oferece resistência contra choques e vibrações, e promete ser mais frio do que opções convencionais. Por fim, disponibiliza uma conexão via SATA 3.0. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os usuários denotam a boa eficiência do produto para substituir o HD ou mesmo utilizá-lo como memória secundária. Contudo, alertam que algumas máquinas não conseguem reconhecer o sistema.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: baixa taxa de gravação

O Western Digital Green SN350 aqui listado apresenta uma capacidade de 240 GB, embora o fornecedor disponibilize outra versão com 120 GB. Este item é confeccionado para compatibilidade exclusiva com desktops. A performance do periférico alcança níveis de leitura de 2.400 MB/s, enquanto a gravação promete 900 MB/s. Os interessados precisarão investir um valor a partir de R$ 180.

O componente tem formato M.2, para computadores com um slot NVMe. O diferencial do produto é que ao adquiri-lo, a fabricante permite o download de um software que deve auxiliar no monitoramento da tecnologia. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os usuários destacam que o artigo entrega tudo aquilo que promete.

Prós: desempenho e qualidade

desempenho e qualidade Contras: compatível apenas com desktops

7. Crucial BX500 – a partir de R$ 194

O Crucial BX500 se destaca dos demais modelos listados em virtude da capacidade de armazenamento. Ele oferece 480 GB para guardar documentos, música, filmes, aplicativos e outros arquivos ou programas. É possível utilizá-lo em notebooks e desktops no formato padrão de 2,5 polegadas. O produto é visto por cifras a partir de R$ 194.

Ao ser instalado na máquina, o usuário deve usufruir de uma taxa de leitura de 540 MB/s e gravação de 500 MB/s. A conexão é estabelecida por uma porta SATA. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores informam que o produto cumpre com as especificações técnicas anunciadas. Todavia, alguns criticam que o design de revestimento é confeccionado em plástico ao invés de metal.

Prós: muito armazenamento

muito armazenamento Contras: revestimento em plástico

