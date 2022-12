7 webcams para melhorar sua videochamada por a partir de R$ 60

Webcams são ideais para melhorar as videochamadas de trabalho ou mesmo para fazer transmissões ao vivo. Empresas como Multilaser , Microsoft , Lenovo e Intelbras oferecem modelos por preços a partir de R$ 60 , como é o caso da Multilaser WC045, que traz 16 MP e conta com clipe para apoiar na superfície de telas.

1 de 8 Escolha a webcam certa para suas videochamadas — Foto: Rebekah Yip/Unsplash Escolha a webcam certa para suas videochamadas — Foto: Rebekah Yip/Unsplash

Webcam 1080p 60fps: modelos para comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Multilaser WC045 - a partir de R$ 60

A Multilaser WC045 é uma boa opção de webcam para quem busca por custo-benefício. Ela é recomendada para quem não quer uma excelente qualidade de imagem, uma vez que a gravação tem resolução de 480p e 16 megapixels. A lente de vidro é composta por duas camadas com campo de visão de 95 graus e conta com um LED para gravações no escuro. O produto é vendido por valores a partir de R$ 60.

Os vídeos são em formato AVI e a tecnologia de conexão é plug and play via cabo USB. A câmera é compatível com sistemas macOS, Windows e Linux e conta com clipe para apoiar na superfície de telas. O modelo também possui microfone interno acoplado e botão para tirar fotos. Na Amazon, compradores avaliaram o item com nota 3,9 de 5, alertando que a câmera é boa para quem não espera alta qualidade de imagem.

Prós: preço

preço Contras: baixa qualidade de imagem

2 de 8 Multilaser WC045 apresenta conectividade plug and play — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser WC045 apresenta conectividade plug and play — Foto: Divulgação/Multilaser

2. Warrior Maeve AC340 - a partir de R$ 88

A Warrior Maeve AC340 é uma webcam indicada para gamers que traz resolução Full HD de 1080p. Ela traz câmera de 5 MP a 30 fps (frames por segundo), o que deve proporcionar imagens de maior qualidade. A câmera conta com microfone integrado para a captura de som de alta qualidade. O item ainda tem controle de foco automático e clipe no corpo para fixação na tela ou apoio da webcam. O produto é visto por cerca de R$ 88.

O dispositivo é compatível com sistema Windows e não precisa de instalação de drivers para a conexão, bastando apenas conectar o cabo USB 2.0, que tem conector banhado em níquel e cabo 1,8 metro. Compradores avaliaram a AC340 com nota 4,2 de 5 com elogios ao custo-benefício.

Prós: facilidade de instalação

facilidade de instalação Contras: compatibilidade apenas com sistema Windows

3 de 8 Maeve AC340, da Warrior, tem lente de 5 megapixels e resolução Full HD a 30 fps — Foto: Divulgação/Warrior Maeve AC340, da Warrior, tem lente de 5 megapixels e resolução Full HD a 30 fps — Foto: Divulgação/Warrior

3. WB 1080P - a partir de R$ 146

A WB 1080P tem câmeras ópticas Full HD e um campo de visão de 110 graus com ajuste automático de foco. A velocidade de captura de imagens é de 30 fps com formato de vídeo em MP4. O sensor de fotos tem tecnologia CCD de < 1/4 pol. Ela ainda conta com microfone integrado que tem um alcance de até dois metros e redução de ruídos. O modelo é vendido por cerca de R$ 146.

A webcam tem compatibilidade com sistema Windows, iOS, Linux, Chrome OS, Xbox e Android. O produto tem dimensões de 11,4 x 10,2 x 5 cm e peso de 180g. Ela ainda acompanha mini tripé e acessório para controle de privacidade. Clientes da Amazon avaliaram o item com nota 4,4 de 5, com muitos elogios à qualidade da imageme e facilidade de instalação. No entanto, existem algumas reclamações sobre movimentos no cabo afetarem a comunicação.

Prós: controle de privacidade

controle de privacidade Contras: relatos de perda de comunicação quando o cabo é movimentado

4 de 8 WB 1080P tem campo de visão de 110 graus — Foto: Divulgação/WB WB 1080P tem campo de visão de 110 graus — Foto: Divulgação/WB

4. Lenovo 300 - a partir de R$ 175

A webcam Lenovo 300 conta com uma câmera CMOS Full HD 1080p de 2 megapixels que, segundo o fabricante, possibilita imagens nítidas ainda que o usuário esteja distante da câmera. Para o áudio, o dispositivo tem microfones duplos que podem ser utilizados em chamadas de vídeo de longa distância. O produto é visto por cifras a partir de R$ 175.

A conectividade com a máquina é via cartão USB que mede 1,8 metro. É compatível com sistemas operacionais Windows, macOS, Ubuntu e Chromebook. Ela ainda acompanha porta de privacidade e clipe para fixação na tela. As dimensões são de ‎4,6 x 9 x 6,2 cm, com um peso médio de 130 gramas. Na Amazon, foi avaliada com nota 4,4 de 5 com muito elogios para a qualidade das imagens e relatos de que o ângulo da câmera é muito amplo.

Prós: apenas 2 MP

apenas 2 MP Contras: microfones duplos

5 de 8 A webcam Lenovo 300 pode reproduzir imagens em Full HD — Foto: Divulgação/Lenovo A webcam Lenovo 300 pode reproduzir imagens em Full HD — Foto: Divulgação/Lenovo

A Intelbras Cam-1080p tem resolução Full HD e conta com um amplo ângulo de abertura, enquanto o sensor fotográfico é CMOS para oferecer um vídeo mais nítido e definido. Já o formato de captação é ASF. Para o áudio, o item conta com tecnologia que concentra a captação no ponto focal para proporcionar um som mais claro e com menos interferência de ruídos. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 219.

A conexão é via cabo USB independente que tem uma extensão de 2,1 metros. Acompanha suporte articulado de 360 graus (horizontal) e 90 graus(vertical). Contam também com cortina de privacidade e LED que indica quando a câmera está ligada. Compradores avaliaram o item com nota 4,6 de 5 com muitos elogios para a qualidade do produto.

Prós: LED que indica quando a câmera está em funcionamento

LED que indica quando a câmera está em funcionamento Contras: vídeos gravados em formato ASF

6 de 8 Intelbras Cam-1080p tem resolução Full HD — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras Cam-1080p tem resolução Full HD — Foto: Divulgação/Intelbras

A câmera Microsoft H5D00013 tem resolução HD de 720p e uma velocidade de captura de imagem de 30 fps e tecnologia do sensor de CCD com zoom óptico de 100x. Tem ainda processamento de imagem ClearFrame para um vídeo mais nítido e áudio mais claro. O microfone digital oferece cancelamento de ruído que ajuda a melhorar a qualidade da voz. Ela é vista por valores a partir de R$ 238.

A câmera é compatível com sistema operacional Windows 8 ou superior. Usuários avaliaram o item com nota 4,4 de 5 com muitos elogios para a qualidade do produto.

Prós: zoom óptico de 100x

zoom óptico de 100x Contras: resolução HD de 720p

7 de 8 Microsoft H5D00013 tem resolução HD de 720p — Foto: Divulgação/Microsoft Microsoft H5D00013 tem resolução HD de 720p — Foto: Divulgação/Microsoft

A webcam da Streamplify SPCW-CZFH221.11 tem resolução Full HD de 1080p e tem uma velocidade de captura de imagem de 60 fps, o que a torna uma boa opção para quem precisa fazer transmissões ao vivo. O modelo conta ainda com zoom óptico de 3x e cartão de memória microSD. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 550 para comprar o produto.

A tecnologia de conexão é cabo USB e o dispositivo se divide entre as dimensões 60 x 60 x 85 cm e um peso médio de 325 gramas em um design moderno. Na Amazon foi avaliada com nota 4,7 de 5 com elogios para a qualidade da imagem e relatos de problemas com a durabilidade do item.

Prós: alta velocidade de captura de imagens

alta velocidade de captura de imagens Contras: preço elevado

8 de 8 Streamplify SPCW-CZFH221.11 conta com resolução Full HD — Foto: Divulgação/Streamplify Streamplify SPCW-CZFH221.11 conta com resolução Full HD — Foto: Divulgação/Streamplify

Com informações de Multilaser, Warrior, WB, Lenovo, Intelbras e Microsoft

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?