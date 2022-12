8 caixas de som por até R$ 350 para comprar ainda em 2022

Caixas de som são eletrônicos úteis para animar festas ou atividades diárias e podem ser usadas nos mais variados ambientes. Na lista abaixo, é possível encontrar modelos baratos de fabricantes como Amazon , JBL , i2GO, WAAW, Tronsmart, Mondial e Geonav . Os dispositivos oferecem potências distintas, chegando aos 50 Watts, além de funções variadas, como resistência à água, design portátil e até entrada para microfone. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de dezembro de 2022.

A Thunder Street II, da Mondial, promete design com grafites urbanos, alto-falante com potência de 50 W e entradas de conexão P10 e USB por valores a partir de R$ 159. A Wind 2, da JBL, oferece suporte para encaixe em bicicletas, sintoniza com a rádio FM local, tem conectividade Bluetooth e slot para cartão de memória microSD e custa cerca de R$ 179. Já a Echo Dot (3ª Geração), da Amazon, é uma caixa de som smart integrada com a Alexa, que reproduz músicas, chamadas e notícias, além de poder controlar os aparelhos smart da casa por aproximadamente R$ 350.

8 caixas de som por até R$ 350 para comprar em 2022 — Foto: Divulgação/JBL

Qual melhor caixa de som portátil? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Geonav AerBox 2 – a partir de R$ 151

A AerBox 2, da Geonav, é uma caixinha com certificação de resistência à água. O design pode ser encontrado nas cores verde ou vermelha, enquanto a estrutura traz uma alça de tecido sintético para facilitar o transporte. A região frontal oferece três botões, um para dar play nas músicas e os outros para configurar o volume. Os interessados precisarão investir valores a partir de R$ 151.

O acessório tem conectividade sem fio via Bluetooth 5.0 e um único alto-falante, com 5 Watts de potência. O sistema interno promete autonomia de bateria para até 12 horas, enquanto o hardware deve garantir sons balanceados entre graves e médios. Acompanha um cabo micro-USB para carregamento e fornece compatibilidade com aparelhos iOS e Android. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o custo benefício e a boa autonomia da bateria.

Prós: Bluetooth 5.0 compatível com os principais sistemas operacionais

Bluetooth 5.0 compatível com os principais sistemas operacionais Contras: potência poderia ser maior

Mondial Thunder Street II oferece design chamativo e uma entrada para microfone — Foto: Reprodução/Amazon

A Thunder Street II, da Mondial, é uma caixa de som bastante chamativa no design, pois traz desenhos que imitam grafites urbanos. Com dimensões aproximadas de 29 cm de largura por 18 cm de altura, o item é equipado com um alto-falante de 50 Watts, além do sistema próprio de luzes LED. Uma das extremidades contém uma tecla power, um botão rolante para configurar o volume, teclas multimídia, uma entrada para microfone, uma porta USB e um slot para cartão de memória microSD. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 159.

A entrada para microfone permite usar o dispositivo como karaokê, o que destaca a caixa entre as opções mais convencionais. A conexão é feita via Bluetooth, o sistema consegue sintonizar com a rádio FM e a bateria é de 1.200 mAh. Na parte superior do design, uma alça rígida deve facilitar o transporte do equipamento. Avaliado com nota 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a entrega rápida, a eficiência e o design bonito. Porém, criticam que o acabamento do material é leve e frágil.

Prós: potência

potência Contras: design frágil

3. WAAW ME 100SB – a partir de R$ 165

A ME 100SB, da WAAW, oferece design compacto para facilitar a portabilidade, além de uma alça em silicone. Construída na cor preta e com acabamentos em verde neon, a caixa de som hospeda três botões na parte lateral para configurar o volume e dar play nas músicas. O acessório é comercializado por valores a partir de R$ 165. O produto oferece conectividade sem fio via Bluetooth e um slot para cartão de memória microSD.

Ainda nos detalhes importantes, o modelo promete resistência à água, chamando a atenção dos consumidores que buscam por opções para levar à piscina ou à praia. O alto-falante tem potência de 5 W, enquanto a autonomia de bateria promete 12 horas de reprodução. É possível atender chamadas usando a caixinha, que traz uma entrada de conexão micro-USB para a alimentação. A nota na Amazon fica em 4,4 de 5, com elogios para o design compacto e para a facilidade de transportar. Entretanto, alguns alertam para problemas de estabilidade na conexão Bluetooth.

Prós: boa autonomia de bateria

boa autonomia de bateria Contras: baixa potência

4. JBL Wind 2 – a partir de R$ 179

Caixa de som JBL Wind 2 acompanha encaixe para transporte em bicicletas — Foto: Divulgação/JBL

A Wind 2, da JBL, apresenta um design arredondado e espaço na parte superior para amarrar uma alça. A caixinha traz um visor LED no centro, que mostra o modo de reprodução, a estação sintonizada (se estiver reproduzindo rádio FM) e a quantidade de bateria restante. O dispositivo é vendido na Amazon por preços a partir de R$ 179. O item conta com botões power e multimídia na parte lateral, e acompanha uma estrutura com encaixe que auxilia no transporte até mesmo em bicicletas.

A ficha técnica ainda mostra resistência à água, conexão Bluetooth e slot de cartão de memória microSD. O item promete autonomia de bateria de até dez horas e potência de 5 Watts. Avaliado com nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a conexão Bluetooth rápida, mas criticam a potência da caixa.

Prós: resistente à água

resistente à água Contras: graves não têm tanta qualidade

5. Tronsmart Groove 2 – a partir de R$ 190

Tronsmart Groove 2 tem iluminação RGB — Foto: Divulgação/Tronsmart

A Groove 2, da Tronsmart, é outro exemplo de caixinha com resistência à água. O único alto-falante do modelo oferece potência de 10 Watts e iluminação RGB ao redor, o que deve agradar a alguns públicos. A tecnologia interna admite bateira para até 18 horas de reprodução com os LEDs desligados, caso estejam em uso a autonomia diminui para 6 horas. É possível fazer pareamento simultâneo com outras caixas de som do mesmo modelo, e a conectividade sem fio é feita via Bluetooth 5.3. O item é encontrado por cifras a partir de R$ 190.

O design também chama atenção pela estrutura aparafusada na lateral da caixa, que possibilita o encaixe de alças para transporte. A região superior concentra teclas power, play e para ajuste do volume. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam positivamente a iluminação RGB e a resistência à água. Entretanto, alertam que o som seria melhor distribuído com a presença de mais alto-falantes.

Prós: grande autonomia de bateria

grande autonomia de bateria Contras: somente um alto-falante

6. i2GO Ultra Sound Go – a partir de R$ 219

A Ultra Sound Go, da i2GO, oferece design cilíndrico e resistência à água. Ela conta com uma alça de transporte, slot para cartão de memória microSD, entrada para cabo USB e porta P2 de 3,5 mm para fones de ouvido. Além disso, oferece botões para configurar o volume e uma tecla power. O modelo pode ser conectado via Bluetooth com outros dispositivos móveis e até mesmo com outras caixas Ultra Sound Go, para aumentar a potência de reprodução. O dispositivo tem autonomia de bateria de dez horas, potência de 20 Watts e preço aproximado de R$ 219.

A conexão USB auxilia tanto na transferência de arquivos quanto na alimentação do equipamento. O acessório apresenta drivers de 77 mm, que prometem graves poderosos e dinâmicos. Avaliado com nota 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a habilidade dos alto-falantes em reproduzir graves limpos. Porém, criticam a autonomia da bateria.

Prós: resistência à água e conexão sem fio

resistência à água e conexão sem fio Contras: autonomia de bateria poderia ser maior

Caixa de som Bluetooth JBL Go 3 promete boa proteção contra poeira e água — Foto: Divulgação/JBL

A JBL Go 3 segue com as características de design compacto da linha. O modelo apresenta acabamento em cores variadas, além de possuir uma alça de nylon para o transporte. A parte superior acomoda uma porta de conexão USB, destinada para a alimentação e para a troca de dados. Já a lateral oferece três botões multimídia, sendo dois para o volume e um para dar play nas músicas. A parte inferior acomoda o botão power e uma tecla para configurar o pareamento Bluetooth com dispositivos móveis. O investimento fica a partir de R$ 239.

O único alto-falante de 4 Watts é aliado a uma resposta de frequência entre 110 Hz e 20 mil Hz. A autonomia de bateria é de até 5 horas, no modelo que também oferece resistência à água e poeira. Vale destacar que a conectividade Bluetooth oferece a versão 5.1, que deve proporcionar maior estabilidade e alcance. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os usuários elogiam a qualidade de som e o acabamento. No entanto, criticam que o produto pode não resistir à imersão dentro d'água.

Prós: reproduz sons nítidos

reproduz sons nítidos Contras: relatos de não resistir à imersão na água

Echo Dot (3ª Geração) pode ser uma boa opção para deixar a casa conectada — Foto: Lucas Santos/TechTudo

A Echo Dot (3ª Geração), da Amazon, é uma caixa de som smart que pode ser controlada pela assistente virtual Alexa. O aparelho permite controle via comando voz para executar diversas tarefas, como tocar música, realizar pesquisas online, ler notícias e até controlar outros dispositivos inteligentes. Este tipo de aparelho é útil para quem deseja uma casa conectada ou uma rotina facilitada, já que a Amazon Echo Dot pode controlar equipamentos sem que o usuário precise sair do cômodo, ou mesmo agendar compromissos no calendário virtual. O produto é visto a partir de R$ 349.

O modelo precisa estar ligado em uma tomada para funcionar e pode ser conectado a outros dispositivos inteligentes por meio do aplicativo. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do produto para fazer ligações, mas relatam dificuldades em detectar e entender a voz do usuário. O TechTudo testou o artigo em julho de 2020 e concluiu que a caixinha é uma opção interessante para quem quer começar a montar uma casa conectada.

Prós: tecnologia smart

tecnologia smart Contras: só funciona ligado na tomada

