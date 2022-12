8 controles universais smart para comandar tudo pelo celular

O controle universal com funcionamento por infravermelho é um eletrônico que permite unificar a administração dos equipamentos pelo celular. Empresas como RSmart, Multilaser , i2GO, Novadigital, Elgin , Intelbras , Positivo e Broadlink oferecem modelos por preços a partir de R$ 49 , como é o caso do Multilaser Liv SE226, que traz transmissão de sinal que alcança um ângulo de 180 graus e uma distância de até dez metros.

Já o controle universal da Positivo faz parte de um catálogo dedicado para smart homes, opera com tecnologia infravermelho e fornece alcance de até oito metros em 360 graus por valores que partem de R$ 94. Outra opção é o Broadlink RM4, que oferece integração com várias marcas de assistentes virtuais, hospeda alimentação cabeada via USB, e é compatível com as marcas mais conhecidas de eletrônicos do mercado por cerca de R$ 170. Confira a seguir oito controles universais para comprar no Brasil em 2022.

8 controles universais smart para controlar tudo pelo celular

1. Multilaser Liv SE226 – a partir de R$ 49

O Multilaser Liv SE226 hospeda tecnologia de funcionamento infravermelho e promete compatibilidade universal com todas as marcas de eletrônicos smart. A transmissão de sinal alcança um ângulo de 180 graus e uma distância de até dez metros. O produto é visto por preços a partir de R$ 49.

O item possibilita o download de um aplicativo no celular. Portanto, quando todos os aparelhos inteligentes estiverem conectados, o usuário pode escolher qual acionar e as configurações específicas que deseja administrar. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência de controle do dispositivo. Mas alguns usuários criticam o recebimento de um produto diferente daquele anunciado.

Multilaser Liv SE226 alcança um ângulo de 180 graus e uma distância de até 10 metros

O RSmart Wi-Fi promete a possibilidade de unificar o controle de todos os aparelhos smart em um único eletrônico. Compatível com a conexão Wi-Fi, o acessório também admite integração com o Google Assistente, o que pode ser útil para quem prefere utilizar a voz como forma de comando ao administrar aparelhos. A tensão elétrica disponível é a bivolt e o alcance máximo do controle atinge 360 graus em uma distância de até oito metros. O produto é vendido por valores a partir de R$ 50.

Dentre os eletrônicos compatíveis, é possível controlar televisores, ar-condicionado e lâmpadas. A tecnologia funciona via sinal infravermelho e pode agendar o funcionamento dos aparelhos. A rede de internet suportada é a banda 2,4 GHz. É possível baixar o app do controle no celular e utilizar o smartphone para acionar comandos ou configurações. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício para as especificações técnicas ofertadas, mas criticam que o comando de voz pela Alexa apresentou problemas.

RSmart Wi-Fi apresenta tecnologia integrada com assistentes virtuais

3. i2GO Home – a partir de R$ 59

O Controle Universal Inteligente i2GO tem funcionamento que se dá por infravermelho e promete conectar todos os equipamentos smart dentro de um ângulo de 360 graus e em um alcance de sete metros. É possível administrar o equipamento por meio da Alexa ou Google Assistente e pelo aplicativo de celular. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 59.

Outra vantagem deste recurso é a possibilidade de agendamento: o consumidor pode programar quando e por quanto tempo os eletrônicos devem ficar ligados. O controle é compatível com televisão, ar-condicionado e home theater. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a eficiência do sistema. Porém, destacam negativamente a dificuldade de configuração do aparelho.

Controle Universal Inteligente Infravermelho i2GO é compatível com Alexa ou Google Assistente

O modelo da Novadigital oferece integração com Alexa e Google Assistente, o que deve facilitar a rotina de administração da casa em virtude do controle por voz. A fabricante oferece compatibilidade com mais de 4 mil perfis de dispositivos, que incluem DVDs, home theaters, ar-condicionado, televisores e lâmpadas. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 67.

Seu diferencial é o modo DIY: o sistema aprende as configurações mais solicitadas pelo usuário e pode executá-las automaticamente, como uma temperatura específica da lareira ou determinada intensidade de luz nas lâmpadas. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação, mas criticam que a configuração das rotinas é trabalhosa.

O controle universal e infravermelho da Novadigital garante compatibilidade com os sistemas Android e Google Assistente

5. Elgin Smart – a partir de R$ 99

O Elgin Smart apresenta conectividade Wi-Fi com o celular via aplicativo, utilizado para auxiliar na administração dos aparelhos conectados. Além do controle pelo app, é possível acionar as inteligências artificiais Google Assistente e Alexa para configurar os eletrônicos inteligentes via comando de voz. O sistema de controle promete um alcance de até dez metros e compatibilidade com os sistemas Android e iOS. O produto é visto por cerca de R$ 99.

Assim como os demais modelos, este proporciona funcionamento via infravermelho. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários denotam o tamanho compacto do eletrônico e a facilidade de uso. Contudo, relatam ausência de compatibilidade com os produtos das fabricantes Consul, LG, e Samsung.

Elgin Smart apresenta conectividade Wi-Fi

6. Intelbras IZY Connect – a partir de R$ 86

O Intelbras IZY Connect apresenta um cabo de conexão USB. A tecnologia infravermelho acomoda em único aparelho os controles de eletrônicos inteligentes, como televisor, termostato e lareira. A configuração pode ser realizada via comando de voz pela Alexa ou pelo aplicativo no celular. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 86.

O seu diferencial é a capacidade de controlar dispositivos a uma distância de até 15 metros e em um ângulo de 360 graus. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam que a integração com a Alexa permite a administração de dispositivos não inteligentes. Porém, destacam negativamente a dificuldade de configuração.

Intelbras IZY Connect promete um cabo de conexão USB

7. Positivo Casa Inteligente – a partir de R$ 94

O controle universal infravermelho da Positivo faz parte de uma extensa lista de produtos desenvolvidos especialmente para quem busca montar uma smart home. Compatível com a banda 2,4 GHz, este modelo oferece a administração de dispositivos inteligentes via aplicativo no celular ou comando de voz. O aparelho conecta-se aos eletrônicos e disponibiliza diferentes formas de configuração. Ele é vendido por cerca de R$ 94.

A fabricante promete instalação simplificada, a unificação eficiente dos eletrônicos ao redor, integração com a assistente virtual Alexa, e uma cobertura em 360 graus com alcance para até oito metros. O usuário pode usufruir de alta versatilidade para agendar o acionamento das tecnologias cadastradas. Já a tensão elétrica disponibilizada é a bivolt, o que pode agradar a maior parte dos públicos. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação e o aplicativo intuitivo, mas criticam que a configuração pode ser um pouco trabalhosa.

Controle universal Positivo é compatível com a banda 2,4 GHz

8. Broadlink RM4 – a partir de R$ 170

O Broadlink RM4 traz integração com várias marcas de assistentes virtuais via Wi-Fi. O design conserva uma ventoinha para combater o superaquecimento, o que é um ponto positivo porque o equipamento precisa ficar o tempo todo conteúdo à energia. A fabricante promete compatibilidade com eletrônicos de inúmeros marcas, como Sony, Philips, LG, Samsung, e Electrolux. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 170 para comprar o produto.

Um de seus diferenciais é a possibilidade de o sistema da smart home detectar quando o consumidor chega em casa e ativar automaticamente alguns dispositivos, como ar-condicionado e lâmpadas. O cabo de alimentação detém entrada USB e a frequência de banda suportada é a 2,4 GHz. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a facilidade para configurar e utilizar o aparelho. No entanto, alguns consumidores alertam para a dificuldade de conectar à rede de internet.

Broadlink RM4 traz uma ventoinha para combater o superaquecimento

