As fechaduras digitais podem melhorar a segurança do lar e ainda auxiliar na montagem de uma casa conectada. Empresas como Multilaser , Intelbras , Papaiz, Pado, Elsys, Ekaza e Yale disponibilizam modelos por preços a partir de R$ 196 , como é o caso da Papaiz M1602, que é ideal para proteger cofres ou armários.

Já a Multilaser Liv SE233 oferece desbloqueio de trava por teclado digital iluminado e acesso via app no celular por valores que partem de R$ 973. Outra opção é a Intelbras IFR 7001+, que apresenta compatibilidade com Alexa e Google Assistente por cerca de R$ 3.178. Confira a seguir oito fechaduras digitais para comprar no Brasil em 2022.

1 de 9 8 fechaduras digitais para deixar sua casa mais segura por a partir de R$ 196 — Foto: Divulgação/Intelbras 8 fechaduras digitais para deixar sua casa mais segura por a partir de R$ 196 — Foto: Divulgação/Intelbras

Qual é a média de preço de TV smart com 32 polegadas? Descubra no Fórum TechTudo

1. Papaiz M1602 – a partir de R$ 196

O modelo M1602, da Papaiz, oferece design reduzido e elegante, confeccionado em aço em um formato circular. A fechadura foi desenvolvida para proteger as portas de móveis confeccionados em metal, como cofres ou armários. O display oferta cinco algarismos de 1 a 6, uma tecla OK para confirmar a senha, e indicativos sobre o status da bateria e da tranca. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 196.

Com dimensões de 8 cm de altura por 8 cm de largura, o produto também é indicado para gavetas. A tecnologia acomoda um sistema de senha falsa, oferece entrada micro USB para alimentação de emergência, alarme para acesso negado e uma bateria de 3V tipo moeda. O modelo é avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon.

Prós: confeccionado em liga de aço

confeccionado em liga de aço Contras: não é indicado para trancar portas de uma casa

2 de 9 Papaiz M1602 oferece alarme sonoro para acesso negado e uma entrada micro USB para alimentação em casos de emergência — Foto: Divulgação/Papaiz Papaiz M1602 oferece alarme sonoro para acesso negado e uma entrada micro USB para alimentação em casos de emergência — Foto: Divulgação/Papaiz

2. Intelbras FR 10 – a partir de R$ 271

A FR 10, da Intelbras, apresenta uma proteção deslizável para manter vento e poeira longe do painel de controle. Esta fechadura é indicada para ambientes internos e externos, própria para portas de cômodos e frente da casa. A interface oferece duas entradas micro USB para alimentação de emergência, teclas numéricas com algarismos de 0 a 9, um botão de confirmação de senha e outro para alterar as configurações do sistema. Com dimensões de 20 cm de altura por 8 cm de largura, o eletrônico admite a programação de até nove diferentes senhas e um alarme sonoro no caso de acessos negados. A confecção foi desenvolvida em metal e plástico e o modelo é encontrado por cerca de R$ 271.

As senhas cadastradas devem ter, no mínimo, quatro dígitos e, no máximo, 12 dígitos. Além disso, a fabricante informa que a superfície da fechadura é resistente aos raios solares, chuva e poeira. A bateria requer quatro pilhas AA para o funcionamento. Além disso, é possível ativar o modo "não perturbe", que impede que qualquer acesso seja efetuado do lado de fora. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício para as boas especificações técnicas disponibilizadas. Porém, criticam que não é possível esconder os parafusos, localizados na parte interna da porta

Prós: o modo "não perturbe" atesta maior segurança ao consumidor

o modo "não perturbe" atesta maior segurança ao consumidor Contras: funciona com pilhas

3 de 9 Intelbras FR 10 é uma fechadura digital simples com botões físicos para senha — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras FR 10 é uma fechadura digital simples com botões físicos para senha — Foto: Divulgação/Intelbras

A FDS-50, da Pado, apresenta algumas diferenças em comparação com os modelos anteriores. O consumidor pode usufruir de um teclado inteiramente touch. O painel traz nove algarismos de 0 a 9 e outros símbolos. Além da senha digitada, também é possível utilizar um cartão digital próprio para destravar a tranca. Ela é vista por valores a partir de R$ 523.

O sistema interno precisa de quatro pilhas AA para o funcionamento, embora forneça duas entradas micro USB para a alimentação em situações de emergência. Além disso, há interface sonora em português, alarmes para sinalizar o contato de intrusos e furtos e o fechamento da tranca é automático. O item traz dimensões de 22 cm de altura por 10 cm de largura e é indicada para portas de ambientes internos e externos. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a ótima eficiência da fechadura. No entanto, criticam a ausência de manuais de instalação.

Prós: promete baixo consumo de energia

promete baixo consumo de energia Contras: cadastra somente cinco senhas diferentes

4 de 9 Pado FDS-50 promete teclado touch e um cartão magnético para destravar a porta — Foto: Divulgação/Pado Pado FDS-50 promete teclado touch e um cartão magnético para destravar a porta — Foto: Divulgação/Pado

A ESF-DS3100C, da Elsys, oferece teclado touch, algarismos, e dois símbolos para a programação de senhas. O produto promete instalação simplificada e é indicado para portas de correr ou estáticas. O sistema permite o cadastro de até cinco senhas, além de uma senha de acesso único para quando receber visitas, o que é útil porque a combinação expira logo após o uso. Há também outras funções, como o modo "não perturbe", entrada silenciosa, e alarme em tentativas de arrombamento.

As dimensões abrangem 16 cm de altura por 6 cm de largura. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a facilidade de configuração do sistema. A fechadura pode ser comprada por preços que partem de R$ 540.

Prós: instalação simplificada

instalação simplificada Contras: não possui resistência comprovada contra luz do sol ou chuva

5 de 9 Elsys ESF-DS3100C permite o cadastro de até cinco senhas — Foto: Divulgação/Elsys Elsys ESF-DS3100C permite o cadastro de até cinco senhas — Foto: Divulgação/Elsys

5. Ekaza T129 – a partir de R$ 739

O T129, da Ekaza, promete características mais distintas que os demais itens apresentados até aqui. Isso porque este é o modelo que mais se aproxima visualmente de uma fechadura, pois contém uma maçaneta e o tamanho mais robusto que estamos acostumados. A maçaneta oferece um sensor touch para reconhecer a digital do usuário e destrancar a porta, além de um cartão magnético exclusivo para destravar o sistema. O produto é comercializado por cifras a partir de R$ 739.

A região superior da fechadura ainda promete um teclado touch com algarismos e símbolos para quem desejar digitar a senha. A tecnologia ainda promete outras duas formas de destrave: por acesso remoto via aplicativo no smartphone ou por uma chave. O eletrônico oferta dimensões de 24 cm de altura por 15 cm de largura, possibilidade de cadastrar até 20 senhas digitais.

Prós: múltiplas formas de acesso

múltiplas formas de acesso Contras: acesso via celular pode ser um problema em caso de roubo do aparelho

6 de 9 Ekaza T129 promete múltiplas formas de acesso — Foto: Divulgação/Ekaza Ekaza T129 promete múltiplas formas de acesso — Foto: Divulgação/Ekaza

A Liv SE233, da Multilaser, apresenta desbloqueio em touch e pelo teclado numérico, além de iluminação em LED azul. O produto traz dimensões de 20 cm de altura por 20 cm de largura e pode ser comprado por valores a partir de R$ 973.

O desbloqueio de acesso pode ser realizado via cartão magnético, senha digitada, digital pelo sensor touch, chave ou app. É possível cadastrar até 100 pessoas no sistema de reconhecimento biométrico. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o funcionamento da biometria. No entanto, criticam que a fechadura não pode ser controlada via comando de voz pela Alexa.

Prós: fechadura biométrica

fechadura biométrica Contras: relatos de incompatibilidade com Alexa

7 de 9 Multilaser Liv SE233 apresenta iluminação LED — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser Liv SE233 apresenta iluminação LED — Foto: Divulgação/Multilaser

7. Yale YDF 40 – a partir de R$ 2.520

A YDF 40, da Yale, fornece um teclado digital touch com algarismos de 0 a 9 e dois símbolos para a configuração das senhas de acesso. Além disso, o dispositivo é compatível com a assistente virtual Alexa, que pode trancar as portas da casa via comando de voz. Esta possibilidade deve agradar usuários que desejam montar uma casa smart. A superfície da interface de controle também disponibiliza o acesso à casa com o cadastramento da biometria. O produto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 2.520.

A alimentação é proporcionada por quatro pilhas do tipo AA e a inteligência do eletrônico consegue se comunicar com o usuário em até quatro idiomas diferentes, sendo português, inglês, espanhol e francês. Além disso, proporciona uma entrada externa para uma bateria de 9 volts em caso de recargas de emergência. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que o sistema tranca a porta automaticamente, mas criticam o preço elevado.

Prós: compatível com Alexa

compatível com Alexa Contras: a recarga de emergência não pode ser realizada via USB

8 de 9 Yale YDF 40 TR oferece comunicação com o usuário em até 4 diferentes idiomas — Foto: Divulgação/Yale Yale YDF 40 TR oferece comunicação com o usuário em até 4 diferentes idiomas — Foto: Divulgação/Yale

A IFR 7001+, da Intelbras, apresenta um destaque diferente dos modelos citados até aqui: compatibilidade com a inteligência artificial Alexa e Google Assistente. Além disso, também oferta diferentes formas de acesso, como senha digitada em teclado touch, cartão magnético, chave física e biometria. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.178 para comprar o produto.

Vale destacar que o painel de controle ainda disponibiliza duas portas de conexão micro USB para alimentação de emergência. Além disso, o controle pelo aplicativo proporciona gerenciamento de senhas, relatórios de entrada e datas. É possível cadastrar até 15 senhas de uso diário e 100 biometrias. A alimentação deve ser realizada por quatro pilhas de tipo AA. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o material de qualidade e que as especificações técnicas correspondem ao que foi anunciado. Porém, criticam a dificuldade de instalação.

Prós: compatibilidade com a inteligência virtual Alexa

compatibilidade com a inteligência virtual Alexa Contras: funciona com pilha

9 de 9 Intelbras IFR 7001+ traz compatibilidade com Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras IFR 7001+ traz compatibilidade com Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/Intelbras

6 produtos para CASA INTELIGENTE para modernizar sua casa!