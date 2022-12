8 jogos de PlayStation 2 que também estão disponíveis para Android

1 de 8 Relembre clássicos do console da Sony, como Bully, Need For Speed e GTA, que foram remasterizados para dispositivos móveis — Foto: Divulgação/Rockstar Games Relembre clássicos do console da Sony, como Bully, Need For Speed e GTA, que foram remasterizados para dispositivos móveis — Foto: Divulgação/Rockstar Games

1. Max Payne Mobile

Max Payne Mobile é a versão otimizada para dispositivos móveis do clássico game para PS2. O game traz a narrativa do personagem homônimo, Max Payne, um ex-policial em busca de vingança pelo assassinato de sua família. O título conta com uma série de acontecimentos envolventes, tiroteios em câmera lenta e muitas cenas de ação, ideais para fãs do console clássico e de jogos do gênero.

O jogo apresenta uma boa recepção do público, com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas em mais de 37 mil avaliações na Google Play Store, por meio da qual o game pode ser baixado oficialmente. Para isso, porém, é preciso comprá-lo pelo valor de R$ 7,99.

2. Bully: Anniversary Edition

Bully é mais um clássico da Rockstar Games no PS2. Apresentando a história de Jimmy Hopkins, um jovem delinquente colocado em um internato decadente e com uma hierarquia social fortemente definida, o jogador é colocado em uma dinâmica de terceira pessoa. Então, na gameplay, é preciso encarar professores e colegas para criar sua fama para ser respeitado na escola.

Embora a versão mobile do jogo melhore efeitos táteis e gráficos, muitos usuários apontam para falhas constantes em versões mais recentes do Android, o quê levou o título a receber uma nota média de 2,2 das 5 estrelas possíveis. O jogo Bully: Anniversary Edition pode ser adquirido na Google Play Store pelo valor de R$ 19,99.

3. Grand Theft Auto: Vice City

Um dos jogos mais vendidos do PS2 com mais de 9,5 milhões de unidades vendidas, GTA: Vice City foi o quarto título da famosa franquia da Rockstar Games. Comemorando 20 anos em 2022, o jogo conta a história de como Tommy Vercetti conseguiu, em 1986, superar grandes chefes do crime organizado em busca de ocupar o topo da hierarquia.

A versão mobile do título entrega uma boa otimização de gráficos e efeitos de iluminação, além de layout de controle personalizável e melhores opções de mira e disparo. Com uma sólida nota 4 de 5 em quase 190 mil avaliações, GTA: Vice City pode ser adquirido por R$ 14,99 na Play Store.

4. Grand Theft Auto: San Andreas

Mais um clássico da Rockstar Games e do PS2, GTA: San Andreas chegou ao mercado logo depois de Vice City, introduzindo o icônico e carismático CJ à história. Na narrativa, o protagonista retorna a Los Santos para o velório de sua mãe após ficar distante da região por cinco anos, e, ao encontrar todos com quem se importa em situações ruins, resolve agir.

Com mais de 17 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, GTA: San Andreas é um dos jogos mais bem-sucedidos da história do PS2. No entanto, a repercussão não é tão semelhante nos celulares, já que o game tem nota 3,8 de 5 estrelas em mais de 778 mil avaliações. Ainda assim, ele é o maior lançamento da Rockstar Games para dispositivos móveis e conta com controles personalizáveis e gráficos remasterizados em alta resolução. O game está disponível na loja de apps do Android por R$ 19,99.

5. Dragon Quest VIII

Oitavo título da famosa série de RPG, Dragon Quest VIII é mais um clássico do PlayStation 2 disponível em dispositivos de Android. Na narrativa de um herói que precisa derrotar o mago para quebrar a maldição lançada por ele sobre o rei e a princesa, a versão mobile tem dinâmica bastante semelhante à do console, com a diferença de que o game é jogado na vertical em dispositivos móveis.

Com excelente recepção do público, com média de 4,4 de 5 estrelas em aproximadamente sete mil avaliações, Dragon Quest VIII pode ser adquirido na página oficial do jogo na Play Store pelo valor de R$ 79,99.

Dragon Quest V é uma sequência do título anterior, Dragon Quest IV. Na história, o jogador acompanha a trajetória do príncipe de Granbania, que sai em aventuras e missões ao lado do pai para lutar contra diversos inimigos.

Assim como Dragon Quest VIII, Dragon Quest V tem excelente recepção do público e apresenta uma avaliação média de 4,6 estrelas. Porém, interessados em adquirir o jogo disponível na Google Play Store terão que desembolsar R$ 54,90.

7. Need for Speed: Most Wanted

Lançado originalmente em 2005 e recebendo um remake em 2012, Need for Speed: Most Wanted foi um dos princípais títulos da tradicional franquia de corrida. Com gráficos ultra realistas para a época, o jogador deve se concentrar em entrar para a Blacklist, lista da elite dos corredores de Rockport, através de desafios contra outros membros da lista.

Recebendo uma nota média de 3,8 de 5 em quase 200 mil avaliações, o game pode ser adquirido na loja dos celulares Android por R$ 27,90.

Famoso jogo da Sega, Crazy Taxi é mais um clássico do PS2 que pode ser jogado em dispositivos móveis. A dinâmica segue a mesma, na qual o jogador deve levar o maior número de passageiros aos seus destinos no menor tempo possível, ganhando pontos extras sempre que comete alguma loucura no trânsito.

Na remasterização do game para celular, o usuário pode escolher entre alguns modos de jogo, como 3, 5 e 10 minutos ou ainda o modo arcade. O título tem boa recepção do público, com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas em mais de 110 mil avaliações, e pode ser baixado de graça na Google Play Store.

