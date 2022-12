8 jogos estilo roguelike que vale a pena dar uma chance

O gênero roguelike exige resiliência e múltiplas tentativas, por partes dos jogadores, para que os games sejam finalizados. Isso porque eles geralmente contam com um sistema de morte permanente, além de fases, itens e inimigos gerados de maneira aleatória. É o caso de títulos como Hades , Returnal e Dead Cells , que apresentam elementos de games de plataforma, Hack and Slash e RPG. A seguir, veja esses e outros jogos do gênero que estão disponíveis para PC, PlayStation , Xbox , Nintendo e dispositivos móveis que valem a pena dar uma chance.

1. Spelunky 2

Nesta sequência do jogo clássico de masmorras, o jogador deve procurar por tesouros e familiares perdidos na Lua, enquanto toma cuidado com inimigos e armadilhas perigosas. Como as cavernas são criadas aleatoriamente, cada partida é diferente da outra, com novos desafios que demandam muita atenção para driblá-los.

O game, que também conta com um modo multiplayer online, pode ser jogado no PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam). Ainda é possível obtê-lo por meio do serviço de assinatura Xbox Game Pass.

2. Slay the Spire

Desenvolvido pela Mega Crit Games, Slay the Spire combina elementos de jogos de cartas e roguelike. Nele, é preciso montar baralhos personalizados com ataques especiais para subir uma torre de vários andares — que muda constantemente toda vez que o player a enfrenta. Você também pode mudar sua estratégia e enfrentar diferentes chefes a cada tentativa.

Slay the Spire está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC (via Steam, GOG e Humble Bundle) e celulares Android e iPhone (iOS). O título também está no catálogo do Xbox Game Pass.

3. Hades

Da Supergiant Games, a criadora de Bastion, Transistor e Pyre, Hades é um game de ação hack and slash lançado em 2020. No jogo, players controlam Zagreu, Príncipe do Submundo e filho do deus Hades. O objetivo é fugir do inferno, enfrentando figuras populares da mitologia grega em cenários inéditos a cada tentativa.

O título está disponível para compra nas plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam, Epic Games Store, Xbox Store e Microsoft Store).

4. Returnal

Returnal é um shooter single-player desenvolvido pelo estúdio Housemarque, responsável por Super Stardust Ultra e Resogun, e lançado em 2021. Os jogadores acompanham a jornada de Selene, uma viajante espacial presa em um loop temporal no planeta alienígena Atropos. Para quebrar o ciclo, ela deve desvendar o mistério de uma civilização antiga.

Returnal ganhou prêmios como melhor game de ação no The Game Awards e melhor jogo no British Academy Games Awards. O jogo é exclusivo para PS5 e pode ser encontrado na nova PS Plus, nos níveis Extra e Deluxe/Premium.

5. Dead Cells

Em Dead Cells, o protagonista é uma espécie de gosma verde chamada de O Prisioneiro, capaz de controlar cadáveres como se fosse seu corpo para escapar de uma ilha. O título conta com um sistema complexo de combate com diferentes armas e itens, que mudam de lugar sempre que o personagem morre. Apesar disso, é possível eliminar inimigos e coletar células para melhorar habilidades com upgrades permanentes.

Dead Cells ganhou o prêmio de melhor jogo de ação no The Game Awards e de melhor jogo indie no Golden Joystick Awards. O game está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, celulares Android e iPhone (iOS), e PC. Além disso, ele também está na PS Plus, nos níveis Extra e Deluxe/Premium, e do Xbox Game Pass.

Com gráficos fofos e que podem enganar à primeira vista, Cult of the Lamb é um jogo que mescla gameplay de ação, elementos de terror e roguelike. O jogo conta a história de um pequeno cordeirinho sacrificado em nome dos deuses que recebe uma segunda chance após encontrar uma entidade chamada "The One Who Waits" (Aquele Que Espera). Em troca, ele precisa recrutar fiéis para um culto de adoração à entidade e se vingar dos falsos profetas que o condenaram à morte.

Desenvolvido pela Massive Monster e distribuído pela Devolver Digital, o jogo foi lançado em agosto de 2022 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam e GOG).

7. Rogue Legacy 2

Assim como no game antecessor, os jogadores de Rogue Legacy 2 controlam uma linhagem de heróis. O objetivo é explorar diferentes cenários do reino, desenhados à mão, para acumular riquezas. Contudo, será necessário derrotar vários monstros e desarmar armadilhas para sobreviver. Caso morra, um de seus descendentes continuará a aventura com habilidades próprias. O título está disponível para Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store).

The Binding of Isaac: Rebirth é o remake de um dos jogos independentes mais populares de sua época. Fugindo de uma mãe extremamente religiosa, o protagonista Isaac precisa se aventurar em seu misterioso e extenso porão até estar pronto para enfrentá-la. O local abriga labirintos desafiadores — divididos em salas habitadas pelas mais estranhas criaturas.

O jogo está disponível para PS Vita, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo 3DS, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, iOS e PC (via Steam, Epic Games Store e GOG).