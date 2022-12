Monitores gamer proporcionam tecnologia voltada para aprimorar a experiência do usuário durante jogos. Isso porque estes modelos hospedam altas taxas de atualização para melhorar a fluidez da imagem, baixo tempo de resposta e suportes de tela com altura regulável. Empresas como Samsung , AOC , TGT, HQ, LG , e Warrior oferecem modelos por preços a partir de R$ 888 , como é o caso do Samsung T350, que promete design com bordas finas e resolução Full HD.

Já o HQ R3000 apresenta 24 polegadas, um painel de conexão com quatro diferentes entradas, resolução Full HD e design com acabamento em vermelho metálico por valores que partem de R$ 1.099. Outra opção é o Warrior MN101, que traz tempo de resposta de 1 ms e taxa de atualização de 144Hz por cerca de R$ 1.799. Confira a seguir oito monitores para comprar no Brasil.

1 de 9 8 monitores para melhorar a jogatina por a partir de R$ 888 — Foto: Divulgação/Unsplash (Jack B.) 8 monitores para melhorar a jogatina por a partir de R$ 888 — Foto: Divulgação/Unsplash (Jack B.)

1. Samsung T350 – a partir de R$ 888

O Samsung T350 conta com borda finíssima, o que deve ser interessante para usuários que procuram por mais imersão visual em jogos ou mesmo para assistir a filmes e séries. Com 22 polegadas, o display fornece uma taxa de atualização de 75 Hz e dimensões aproximadas de 36 cm de altura por 56 cm de largura. Com uma qualidade Full HD, a interface de conexão oferece entradas HDMI e D-Sub. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 888.

O periférico também é um modelo de entrada com configurações básicas. Por isso, pode ser mais atrativo a usuários com baixa produtividade. O produto deve ser útil para jogos pouco exigentes, pois carrega um tempo de resposta de 5 ms. É possível realizar mudanças nas configurações da imagem, como ajuste de cores e temperatura. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a qualidade de imagem e possibilidades de configuração na imagem do monitor. No entanto, criticam a falta de versatilidade na interface de conexão.

Prós: taxa de atualização razoável

taxa de atualização razoável Contras: interface de conexão pouco versátil

2 de 9 O Samsung T350 possui tecnologias que auxiliam em games — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung T350 possui tecnologias que auxiliam em games — Foto: Divulgação/Samsung

2. AOC Speed – a partir de R$ 998

O AOC Speed apresenta um suporte alto, indicado para usuários com alta estatura. A tela de 24 polegadas equilibra uma resolução Full HD para transmitir imagens com boa fidelidade de cores e tons. O dispositivo traz tempo de resposta de 1 ms e taxa de atualização de 75 Hz. Estas características podem ser interessantes para gamers iniciantes que buscam por um bom investimento, mas pagando pouco. O produto é visto por cerca de R$ 998.

A parte traseira disponibiliza entradas HDMI para conexão com outros dispositivos, além de conexão DP. A tela oferece um recurso inteligente chamado Dial Point: uma mira vermelha posicionada no centro da tela, ideal para jogos de tiro. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a qualidade do monitor para exibir vídeos e imagens.

Prós: tempo de resposta baixo

tempo de resposta baixo Contras: taxa de atualização poderia ser maior

3 de 9 Monitor Speed da AOC combina boa quantidade de recursos e bom tamanho — Foto: Divulgação/AOC Monitor Speed da AOC combina boa quantidade de recursos e bom tamanho — Foto: Divulgação/AOC

3. TGT Altay T2 PRO – a partir de R$ 1.092

O TGT Altay T2 PRO oferece uma tela atrativa de 24,5 polegadas disposta em uma resolução Full HD. O hardware promete um desempenho acima da média com uma taxa de atualização de 165 Hz e um tempo de resposta de 1 ms. Estes valores podem chamar a atenção dos jogadores iniciantes. O monitor conserva dimensões aproximadas de 45 cm de altura por 66 cm de largura. Ele é vendido por cerca de R$ 1.092.

O painel de conexão traz duas portas HDMI e uma USB, úteis para conectar o equipamento a outros aparelhos. Ademais, o dispositivo oferta tecnologias para minimizar os danos à visão, causados pela emissão de luz azul. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que o monitor cumpre com o que promete.

Prós: taxa de atualização acima da média

taxa de atualização acima da média Contras: não há

4 de 9 TGT Altay T2 PRO detêm tecnologias para minimizar os danos à visão causados pela luz azul — Foto: Divulgação/TGT TGT Altay T2 PRO detêm tecnologias para minimizar os danos à visão causados pela luz azul — Foto: Divulgação/TGT

O HQ R3000 apresenta 24 polegadas e disponibiliza ao usuário um design moderno com bordas ultrafinas vermelhas. Ele carrega uma taxa de atualização de 165 Hz e tempo de resposta de 1 ms, características que auxiliam na velocidade de quadros exibidos no display e na mudança de cenas a cada segundo. O modelo apresenta várias possibilidades de conexão com outros dispositivos, como HDMI, USB, P2, e DP. Além disso, acompanha suporte, fonte de alimentação e cabo USB. O produto é visto por valores que partem de R$ 1.099.

O aparelho promete exibir imagens vivas e com verossimilhança de cores. O produto apresenta qualidade Full HD com resolução de imagem de 1920 x 1080 pixels. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento do produto, mas criticam a presença de ghosting na tela, ou seja, rastros escuros que marcam a imagem.

Prós: taxa de atualização razoável

taxa de atualização razoável Contras: suporte não apresenta regulagem de altura

5 de 9 HQ R3000 oferece um chamativo tempo de resposta de 1 ms — Foto: Divulgação/HQ HQ R3000 oferece um chamativo tempo de resposta de 1 ms — Foto: Divulgação/HQ

5. LG Ultrawide 29UM69G – a partir de R$ 1.299

O LG Ultrawide 29UM69G exibe uma tela de 29 polegadas e resolução Full HD. Com dimensões de 70 cm de largura por 41 cm de altura, o dispositivo proporciona uma taxa de atualização de 75 Hz e um tempo de resposta de 1 ms. A largura do monitor proporciona uma visão mais ampla para o usuário, o que deve ser útil para jogos de batalha ou até para rotinas de trabalho que exigem mais de uma janela aberta simultaneamente. Ele é vendido por preços a partir de R$ 1.299.

O AMD FreeSync promete eliminar falhas de funcionamento da imagem, provenientes da diferença entre a taxa de quadro da GPU e da taxa de atualização. Além disso, conta com recursos para diminuir os problemas causados pela emissão de luz azul. O painel de conexão proporciona entradas HDMI e USB. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários denotam a possibilidade de manter várias janelas abertas simultaneamente. Contudo, destacam negativamente a ausência de alguns parafusos para instalar o suporte.

Prós: corretor de problemas na imagem

corretor de problemas na imagem Contras: ausência de parafusos para instalar o suporte

6 de 9 Monitor LG 29UM69G promete uma tecnologia que corrige as disfunções presentes na imagem — Foto: Divulgação/LG Monitor LG 29UM69G promete uma tecnologia que corrige as disfunções presentes na imagem — Foto: Divulgação/LG

O AOC Hero oferece design preto, mas com pequenos acabamentos em um tom metálico de vermelho. As cores podem ser atrativas para quem busca combinar o monitor com a decoração do setup. Além disso, é possível usufruir de uma resolução Full HD em uma tela de 27 polegadas, cujas dimensões hospedam valores de 61 cm de largura por 36 cm de altura. O suporte do periférico garante ajuste de altura, o que pode agradar a maior parte dos públicos. Um diferencial de seu design é a possibilidade de virar a tela da horizontal para a vertical. Ele é visto por valores que partem de R$ 1.439.

O desempenho hospeda um tempo de resposta de 1 ms e uma taxa de atualização de 144 Hz. A fabricante promete tecnologia avançada de hardware para combater possíveis travamentos e ofertar imagens fluidas e nítidas. A ficha técnica fica completa com o "Modo Mira": um recurso que exibe um mira no meio da tela para auxiliar nos jogos de tiro. O gamer pode usufruir de entradas de conexão DP, VGA, e HDMI. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade da tela, a boa experiência durante jogos, e o suporte com altura ajustável. Porém, criticam que a alta taxa de atualização dificulta hábitos de leitura, pois cansa a vista facilmente.

Prós: tecnologia avançada para aprimorar o desempenho durante os jogos

tecnologia avançada para aprimorar o desempenho durante os jogos Contras: ausência de porta USB

7 de 9 O AOC Hero 27G2 é um monitor gamer com tempo de resposta de 1 ms — Foto: Divulgação/AOC O AOC Hero 27G2 é um monitor gamer com tempo de resposta de 1 ms — Foto: Divulgação/AOC

7. Samsung Odyssey G32 – a partir de R$ 1.548

O Samsung Odyssey G32 é outro modelo que permite a mudança na orientação da tela: o item passa da posição horizontal para a vertical. Além disso, traz 24 polegadas muito bem distribuídas em 54 cm de largura por 49 cm de altura. Com resolução de imagem Full HD, o periférico fornece tensão elétrica bivolt, uma taxa de atualização acima da média com 165 Hz, e um tempo de resposta de 1 ms. Ele é vendido por cerca de R$ 1.548.

O painel de conexão disponibiliza entradas HDMI e DP. O monitor também pode ser montado na parede e hospeda diferentes recursos tecnológicos para aumentar a imersão do jogador no game. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design rotacional em 90 graus, a imagem nítida e o menu simplificado, mas criticam que o design do suporte detém pés que ocupam muito espaço na mesa.

Prós: suporte detém altura regulável

suporte detém altura regulável Contras: os pés do suporte ocupam muito espaço

8 de 9 Samsung Odyssey G32 detém uma base rotacional em 90 graus — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Odyssey G32 detém uma base rotacional em 90 graus — Foto: Divulgação/Samsung

O Warrior MN101 é um monitor curvo de 24 polegadas, cuja taxa de atualização alcança 144 Hz. Com uma tela finíssima, o display reproduz imagens em Full HD a um tempo de resposta de 1 ms. Além disso, a fabricante promete melhor contraste nas imagens, maior nitidez para as regiões escuras do jogo, e eficiência para minimizar o vazamento de luz nas laterais. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.799 para comprar o produto.

O monitor disponibiliza dimensões de 64 cm de largura por 43 cm de altura, painel de conexão com entradas HDMI e DP, e tensão elétrica bivolt. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do sistema, mas criticam o valor elevado e a ausência de cabo HDMI.

Prós: design fino

design fino Contras: os pés do suporte ocupam muito espaço

9 de 9 Warrior MN101 oferta uma tela com 24 polegadas — Foto: Divulgação/Warrior Warrior MN101 oferta uma tela com 24 polegadas — Foto: Divulgação/Warrior

