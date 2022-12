8 produtos de casa inteligente para mandar bem no presente no Natal

Produtos para montar uma casa inteligente são ideais para presentar fãs de tecnologia no Natal. Empresas como Positivo , Intelbras , Amazon e LG oferecem itens como lâmpadas, interruptores, geladeiras, fechaduras e caixas de som com funções smart por preços a partir de R$ 45 , como é o caso da Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo, que apresenta 16 milhões de cores e conexão com Alexa e potência de 9 W.

Já a Echo Show 10 é uma caixa de som smart que promete som de qualidade e traz tela de 10,1 polegadas por cerca de R$ 1.804. Outra opção é a geladeira LG Side by Side InstaView, que pode trazer mais modernidade para a cozinha por cerca de R$ 13.998. Mais opções de presentes podem ser encontradas no Guia de Presentes para o Fim de Ano da Amazon. Veja a seguir oito itens de casa inteligente para presentar no Natal 2022.

1 de 9 8 itens de casa inteligente para presentar fãs de tecnologia — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo 8 itens de casa inteligente para presentar fãs de tecnologia — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

1. Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo - a partir de R$ 45

Uma lâmpada inteligente pode ser ideal para quem deseja começar a equipar uma casa conectada gastando pouco. A Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo promete uma vida útil de até 15 mil horas e controle preciso de temperatura e intensidade da luz, além de 16 milhões de cores e controle integrado por comando de voz via Alexa e Google Assistente. Além disso, a potência é de 9 W, ideal para salas e ambientes que pedem mais iluminação, além de ser possível programar timers e controlar o item de maneira remota. Ela é vendida por valores a partir de R$ 45.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações e se destaca pela facilidade de instalação e integração com Alexa, além de contar com brilho intenso.

Prós: opção de valor acessível

poderia ter durabilidade melhor

2 de 9 Lâmpada Positivo dispõe de 9W de potência — Foto: Divulgação/Positivo Lâmpada Positivo dispõe de 9W de potência — Foto: Divulgação/Positivo

2. Controle Universal Infravermelho i2GO Home - a partir de R$ 80

O controle universal infravermelho é mais uma boa opção de valor acessível para iniciar o projeto de casa inteligente. Compatível com Alexa, o produto pode ser interessante para centralizar o comando de eletrodomésticos em um único ponto, transformando os principais controles necessários em simples comandos de voz. O modelo é capaz de controlar 80 mil modelos diferentes de dispositivos com comando infravermelho e pode ser administrado por meio do aplicativo i2GO Home. Ele é visto por cifras que partem de R$ 80.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 69% de suas avaliações e também se destaca pela facilidade de instalação e integração com Alexa. Porém, alguns usuários ressaltam a necessidade de certa paciência para programar e se adaptar a alguns comandos específicos.

Prós: opção de valor acessível

usuários ressaltam a necessidade de certa paciência para programar e se adaptar a alguns comandos específicos

3 de 9 Controle universal da i2Go pode comandar dispositivos via infravermelho — Foto: Divulgação/i2Go Controle universal da i2Go pode comandar dispositivos via infravermelho — Foto: Divulgação/i2Go

3. Tomada Wi-Fi Izy EWS 301 Intelbras - a partir de R$ 111

Uma tomada inteligente pode ser ideal para quem deseja automatizar equipamentos que ficam ligados diretamente nas tomadas. O usuário pode programar uma cafeteira para ligar de amanhã e acordar já com o café pronto, por exemplo. Elas permitem controlar remotamente alguns itens como ventiladores, abajures e televisões. Os modelos também são úteis para monitorar o consumo de energia, além de proporcionar maior segurança e praticidade no dia a dia.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações e se destaca pela facilidade de instalação e durabilidade. Ela é encontrada por cerca de R$ 111.

Prós: automatização de itens mais simples

maior limitação nas possibilidades de uma casa inteligente

4 de 9 Tomada Wi-Fi Izy EWS 301 Intelbras pode ser ideal para monitorar o consumo de energia de eletrodomésticos — Foto: Divulgação/Intelbras Tomada Wi-Fi Izy EWS 301 Intelbras pode ser ideal para monitorar o consumo de energia de eletrodomésticos — Foto: Divulgação/Intelbras

4. Interruptor Inteligente Smarteck - a partir de R$ 253

Interruptores inteligentes são opções interessantes de automatização para quem tem a possibilidade de realizar pequenas instalações elétricas. Disponível em diferentes versões, que variam entre quantidades de botões, dimmer e interruptor para ventilador, os interruptores inteligentes permitem que o usuário integre controle remoto e inteligente às suas luzes e ventiladores, além de auxiliar no monitoramento do consumo de energia e gerar praticidade e economia.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 78% de suas avaliações e se destaca pelo estilo e qualidade do material, além de estar disponível nas cores preto e branco. O produto pode ser adquirido por aproximadamente R$ 253.

Prós: permite automatizar o controle de luzes e ventiladores comuns

necessidade de instalação elétrica

5 de 9 O interruptor inteligente da Smarteck possui botões iluminados com LED — Foto: Divulgação/Smarteck O interruptor inteligente da Smarteck possui botões iluminados com LED — Foto: Divulgação/Smarteck

5. Kit Alarmes Nova Digital - a partir de R$ 279

O kit de alarmes da Nova Digital é uma opção interessante para quem deseja otimizar a segurança da casa de maneira inteligente e interativa. Contando com um sensor de portas e janelas, um sensor de presença, uma campainha e controles remotos, o conjunto pode ser configurado utilizando um aplicativo nativo e uma rede de internet, além de ser compatível com Alexa e Google Assistente. O combo é comercializado por valores a partir de R$ 279.

Avaliado com uma nota média de 3,9 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 61% de suas avaliações. Porém, alguns consumidores alegam que a configuração pode ser bastante complicada, além de ser compatível apenas com redes 2,4 GHz.

Prós: segurança integrada com o sistema de casa inteligente

instalação complicada e incompatível com 5 GHz

6 de 9 O kit de alarmes da Nova Digital é uma opção interessante para quem deseja otimizar a segurança da casa de maneira inteligente e interativa — Foto: Divulgação/Nova Digital O kit de alarmes da Nova Digital é uma opção interessante para quem deseja otimizar a segurança da casa de maneira inteligente e interativa — Foto: Divulgação/Nova Digital

6. Fechadura Elsys ESF-DE4000B - a partir de R$ 999

A fechadura inteligente da Elsys é mais uma opção para otimizar e integrar a segurança ao seu projeto de smart home. Com a possibilidade de acesso por meio de biometria, aplicativo ou senha, o modelo pode ainda ser integrado a outros itens da linha Casa Inteligente da Elsys. Porém, o modelo não se comunica com Google Assistente e Alexa, além de ser alimentado por pilhas.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações e se destaca pela segurança e custo-benefício. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 999.

Prós: maior segurança e praticidade para a sua casa

não se comunica com Google Assistente e Alexa

7 de 9 Elsys ESF-DE4000B permite o cadastro de até 110 biometrias e 300 senhas numéricas — Foto: Divulgação/Elsys Elsys ESF-DE4000B permite o cadastro de até 110 biometrias e 300 senhas numéricas — Foto: Divulgação/Elsys

7. Echo Show 10 - a partir de R$ 1.804

A Echo Show 10 é uma caixa de som smart da Amazon que traz uma tela de 10,1 polegadas e promessa de som de qualidade. Ela pode ser controlada por meio da Alexa e câmera de 13 MP que segue usuário em videochamadas, entregando maior interatividade e ainda a possibilidade monitoramento remoto da casa. Além disso, apresenta a possibilidade de utilizar plataformas de streaming mesmo longe das TVs e computadores. Ela é vendido por cerca de R$ 1.804.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações e se destaca pela qualidade de som e imagem.

Prós: integração com Alexa que pode ser utilizada em diversos ambientes

valor elevado em comparação aos outros itens listados

8 de 9 Echo Show 10 apresenta uma tela de 10,1 polegadas — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Echo Show 10 apresenta uma tela de 10,1 polegadas — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

8. Geladeira LG Side by Side InstaView - a partir de R$ 13.998

A geladeira Side by Side InstaView da LG pode ser um presente interessante para quem deseja uma geladeira smart, mesmo que isso comprometa uma parcela maior do orçamento. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 13.998 para comprar o produto.

Ela apresenta sistema Door-In-Door, que mostra o que há dentro da geladeira com dois toques na tela e função Craft Ice, que produz gelo em esferas. O modelo pode ser um bom upgrade para quem deseja trazer mais modernidade para a cozinha.

Prós: sistema Door-In-Door e função Craft Ice

valor extremamente elevado

9 de 9 A geladeira Side by Side InstaView da LG apresenta função Door-In-Doo — Foto: Divulgação/LG A geladeira Side by Side InstaView da LG apresenta função Door-In-Doo — Foto: Divulgação/LG

