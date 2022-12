8 produtos 'tech' para presentear no Natal por até R$ 331

1 de 9 8 eletrônicos para presentear fãs de tecnologia no Natal — Foto: Lucas Santos/TechTudo 8 eletrônicos para presentear fãs de tecnologia no Natal — Foto: Lucas Santos/TechTudo

1. Positivo Smart Lâmpada – a partir de R$ 45

A Smart Lâmpada da Positivo é uma lâmpada inteligente voltada para quem quer presentar sem gastar muito. O modelo é compatível com o Alexa e Google Assistente, o que permite gerenciá-la via comandos de voz. Além disso, o equipamento possui 9 W de potência e pode ser encaixado em qualquer bocal padrão. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 45.

Também é possível controlar a lâmpada por meio do aplicativo de celular, que se conecta aos aparelhos via Wi-Fi. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas, e os compradores afirmam que o item é funcional e elogiam as cores que ele oferece. Porém, alguns relatam dificuldades em integrar o acessório com a Alexa.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: compradores reclamam que alguns comandos com a Alexa deixam a desejar

O TAH1205BK/00, da Philips, pode ser outra opção para os que querem acertar no presente. O headphone possui formato dobrável, em volta das orelhas, conta com botões que permitem gerenciar músicas e ligações, além de também prometer uma bateria com duração de até 15 horas. Ele é vendido por preços a partir de R$ 105.

O modelo dispõe de um microfone embutido e pode ser conectado via Bluetooth ou cabo USB. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam que o fone é confortável, possui boa autonomia de bateria e o preço pedido está dentro do esperado. No entanto, alguns reclamam que a estrutura em plástico pode tornar o equipamento frágil.

Prós: bateria que promete durabilidade de até 15 horas

bateria que promete durabilidade de até 15 horas Contras: possui estrutura feita de plástico

3. Logitech G203 Lightsync RGB – a partir de R$ 159

O Logitech G203 Lightsync RGB é um mouse que pode ser uma escolha para presentear os donos de PCs gamer. De acordo com a fabricante, ele vem com seis botões, que permitem gerenciar diversos recursos na jogatina. Além disso, conta com um sensor de 8.000 DPI, que promete maior precisão nos comandos e um design em RGB com 16,8 milhões de variações de cores. Ele é vendido por valores que partem de R$ 159.

O modelo está disponível nas cores preto, branco, azul e lilás e é compatível com sistemas Windows 7 (ou superior), Mac e Chrome OS. Na Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,9 de 5 estrelas, e os consumidores apontam que o mouse é confortável, oferece precisão nos jogos e também pode atender as necessidades mais comuns do dia a dia. Porém, alguns afirmam que o cabo é frágil.

Prós: modelo acompanha seis botões e possui 8.000 DPI

modelo acompanha seis botões e possui 8.000 DPI Contras: compradores reclamam da fragilidade do fio

4. Lenovo 300 – a partir de R$ 175

A webcam Lenovo 300 é outra escolha para presentear no Natal. A câmera pode reproduzir imagens em qualidade Full HD e também vem integrada com microfones duplos estéreo, que podem garantir uma experiência satisfatória em videochamadas. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 175.

A empresa também destaca que o equipamento conta com uma porta de privacidade, que permite ocultar a câmera quando ela não estiver em uso. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e os compradores ressaltam que a câmera possui uma angulação satisfatória, é de fácil utilização e dispõe de boa qualidade de áudio. No entanto, alguns reclamam da iluminação e do preço cobrado.

Prós: câmera possui qualidade Full HD e vem com uma porta de privacidade

câmera possui qualidade Full HD e vem com uma porta de privacidade Contras: alguns consumidores destacam que a iluminação deixa a desejar

5. Fire TV Stick Lite – a partir de R$ 217

Outra característica do Fire TV Stick Lite é que ele pode ser gerenciado via comando de voz, já que o controle remoto é compatível com a Alexa. O item é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores elogiam a praticidade na hora da instalação e as funcionalidades oferecidas pelo dispositivo. Contudo, alguns apontam negativamente a ausência do aplicativo do HBO Max. O TechTudo testou o produto em janeiro de 2021 e constatou que ele é uma opção acessível para quem deseja um dongle diferenciado.

Prós: possibilita transformar TVs antigas em smart

possibilita transformar TVs antigas em smart Contras: não vem com o aplicativo do HBO Max

6. JBL Go 3 – a partir de R$ 240

Outra opção de presente é a caixinha de som Go 3, da JBL. O modelo possui frequência dinâmica que varia entre 110 Hz e 20 kHz, conta com um formato portátil e é resistente à água. A marca ressalta que o aparelho pode reproduzir até cinco horas de música e a bateria pode ser recarregada em aproximadamente três horas. O produto pode ser adquirido por preços que partem de R$ 240.

O dispositivo conta com tecnologia de conexão via Bluetooth e possui dimensões de 8,6 cm x 6,9 cm x 4,0 cm. A caixinha de som é avaliada com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam a qualidade do som, o tamanho compacto que facilita o manuseio. Porém,, alguns relatam que ela descarrega em menos de duas horas.

Prós: formato compacto

formato compacto Contras: pode ser conectada apenas via Bluetooth

7. TP-Link Tapo C200 – a partir de R$ 318

A Tapo C200, da TP-Link, é uma alternativa de presente que pode oferecer mais segurança ao lar. O modelo é capaz de reproduzir imagens em Full HD, é programada para notificar o usuário sempre que detectar algum movimento, possui visão noturna com alcance aproximado de nove metros e é compatível com os sistemas Alexa e Google Assistente. Ela é vendido por cifras a partir de R$ 318.

A fabricante aponta que o modelo possui entrada para cartão microSD de até 128 GB, que permite armazenar até 384 horas de filmagens. Na Amazon, o acessório é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores afirmam que ela atende às expectativas e o classificam como bom custo-benefício. Porém, alguns relatam que o aplicativo da câmera não funciona em segundo plano.

Prós: consegue filmar em qualidade Full HD

consegue filmar em qualidade Full HD Contras: não permite armazenar gravações na nuvem

8. Echo Dot (3ª Geração) – a partir de R$ 331

A Echo Dot (3ª geração) é uma caixinha de som smart que traz a Alexa, assistente virtual da Amazon. O modelo vem equipado com quatro microfones de longo alcance e pode ser conectado via cabo ou Bluetooth. A Echo Dot (3ª geração) permite gerenciar músicas, ligações, mensagens e notícias via Alexa. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 331 para adquirir o produto.

O dispositivo está avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores relatam positivamente a qualidade do som oferecida pelo aparelho e o design da caixinha. O TechTudo testou a caixinha em julho de 2020 e apontou que o acessório é voltado para os que querem deixar a casa conectada.

Prós: praticidade para gerenciar músicas, ligações, mensagens e notícias pela Alexa

praticidade para gerenciar músicas, ligações, mensagens e notícias pela Alexa Contras: só funciona na tomada

