8 robôs aspiradores top de linha para quem pode investir mais

Os robôs aspiradores são alternativas práticas para otimizar as tarefas do dia a dia. Disponíveis em diversos modelos, valores e marcas, como Samsung , iRobot, Midea e Wap, é possível comprar opções robustas gastando menos de R$ 1.000 . Entre as vantagen, os dispositivos são capazes de retornar para a base de carregamento, podem ser controlados por apps ou comandos de voz e possuem tecnologias para avaliar o melhor modo de limpeza.

Na lista abaixo, oito opções top de linha atingem valores que ultrapassam os R$ 9 mil, mas prometem ajudar muito na limpeza da casa. O Samsung Powerbot-E, por exemplo, pode ser controlado pelo app Smart Things e traz sensores para identificar a melhor rota, considerando desníveis e itens pelo caminho. O preço fica perto dos R$ 2.276. Confira a seguir a seleção completa de produtos.

1 de 9 Aspirador robô auxilia na limpeza dos cômodos — Foto: Reprodução/iRobot Aspirador robô auxilia na limpeza dos cômodos — Foto: Reprodução/iRobot

1. Midea SmartBrush 1200 - a partir de R$ 829

O Midea SmartBrush 1200 é a opção para quem busca por um robô aspirador potente, mas que fique abaixo da casa dos R$ 1 mil. O modelo oferece autonomia de bateria para até 100 minutos, três modos de limpeza (cantos, espiral e aleatório) e reservatório de 800 ml. Ele deve ser capaz de realizar limpezas mais pesadas antes de precisar de uma nova carga, e retorna automaticamente para a base ao término do processo. Além disso, o modelo oferece sensores que redirecionam a rota para desviar de possíveis obstáculos, sendo capaz de superar desníveis de até 20 mm.

Avaliado com média 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 67% de suas avaliações e se destaca pelo poder de sucção e custo-benefício. No entanto, alguns indicam que o ruído de funcionamento pode ser alto. Aos interessados, é possível adquirir o Midea SmartBrush 1200 por valores a partir de R$ 829.

Prós: valor abaixo dos R$ 1 mil

valor abaixo dos R$ 1 mil Contras: só aspira

2 de 9 O Midea SmartBrush 1200 é a opção ideal para quem busca um robô aspirador potente, mas abaixo da casa dos R$ 1.000 — Foto: Reprodução/Amazon O Midea SmartBrush 1200 é a opção ideal para quem busca um robô aspirador potente, mas abaixo da casa dos R$ 1.000 — Foto: Reprodução/Amazon

O WAP Robot WCONNECT é uma opção interessante para quem deseja um robô aspirador compatível com assistentes virtuais por um valor intermediário. O modelo pode ser controlado por comando de voz, através da Alexa ou Google Assistente, via controle remoto, ou ainda pelo aplicativo WAP Connect. Algumas tecnologias prometem tornar o uso mais prático, como sensores anti-queda e anti-colisão, autonomia de até duas horas, limpeza 3 em 1 (varre, aspira e passa pano simultaneamente), e o modo turbo, que aumenta o poder de sucção. Porém, vale destacar que embora possua um compartimento de 150 ml para produtos de limpeza, o reservatório para armazenar a sujeira suporta apenas 450 ml.

Avaliado com uma nota média 4,1 de 5 pelos consumidores da Amazon, os elogios indicam que deve ser uma boa opção para pisos de madeira e para ambientes com muitos pelos. No entanto, alguns compradores acreditam que o percurso da limpeza poderia ser melhor e mencionam que o modelo é muito alto para entrar debaixo de móveis. Aos interessados, é possível adquirir o WAP Robot WCONNECT por valores a partir de R$ 1.609.

Prós: conectividade com assistentes virtuais

conectividade com assistentes virtuais Contras: reservatório de baixa capacidade

3 de 9 O WAP Robot WCONNECT é uma opção para quem deseja um robô aspirador compatível com assistentes virtuais por um valor intermediário — Foto: Reprodução/Amazon O WAP Robot WCONNECT é uma opção para quem deseja um robô aspirador compatível com assistentes virtuais por um valor intermediário — Foto: Reprodução/Amazon

O robô aspirador Eufy G10 é uma opção para quem busca por um modelo compacto. Com apenas 7,2 cm de altura, o produto deve conseguir entrar nos vãos dos móveis sem dificuldade, promovendo uma limpeza mais efetiva. O modo de navegação dinâmica promete poupar tempo de uso e ser mais assertivo na rota. Entre as especificações, o modelo aspira e passa pano simultaneamente, se conecta com assistentes virtuais, tem autonomia de até 80 minutos e retorna sozinho para a base de carregamento.

Avaliado com 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 73% de suas avaliações e se destaca por contar com uma bateria de longa duração, sendo indicado para limpezas mais pesadas. Porém, compradores indicam que é necessário retirar grandes obstáculos do cômodo (tapetes e poltronas) para evitar que o robô fique preso. É possível adquirir o Eufy G10 por valores a partir de R$ 1.999.

Prós: tamanho compacto e modo de limpeza inteligente

tamanho compacto e modo de limpeza inteligente Contras: deve ser necessário retirar grandes obstáculos do cômodo

4 de 9 O robô aspirador Eufy G10 pode ser uma aquisição para quem busca por um modelo compacto — Foto: Reprodução/Amazon O robô aspirador Eufy G10 pode ser uma aquisição para quem busca por um modelo compacto — Foto: Reprodução/Amazon

O Samsung Powerbot-E VR5000RM traz sensores anti-queda e anti-colisão, mapeamento de desníveis, retorno automático para a base de carregamento e controle através do aplicativo SmartThings. É uma opção para quem busca por um modelo que investe em tecnologia e ainda oferece a função MOP. No entanto, vale ressaltar que o reservatório é relativamente pequeno, com capacidade para apenas 200 ml de dejetos aspirados.

Avaliado com uma nota média de 4,2 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 65% de suas avaliações e se destaca pela facilidade no uso e pela higienização eficiente. No entanto, alguns comentários indicam que o encaixe pode falhar quanto o equipamento volta sozinho para a base, prejudicando o carregamento. O robô aspirador Samsung Powerbot-E VR5000RM é encontrado por valores a partir de R$ 2.276.

Prós: pode ser controlado de forma remota

pode ser controlado de forma remota Contras: reservatório pequeno

5 de 9 O Samsung Powerbot-E VR5000RM é uma boa escolha para quem deseja eliminar as preocupações com o eletrodoméstico — Foto: Reprodução/Amazon O Samsung Powerbot-E VR5000RM é uma boa escolha para quem deseja eliminar as preocupações com o eletrodoméstico — Foto: Reprodução/Amazon

O Liectroux XR500 Laser é o robô aspirador indicado para quem deseja calcular toda a rota de trabalho do produto. O modelo pode ser controlado diretamente pelo aplicativo, que mostra em tempo real o percurso de limpeza e permite que o usuário desenhe o trajeto desejado. As especificações indicam ainda: autonomia de até 130 minutos, tanque de 300 ml para água e produtos de limpeza e retorno automático para a base de carregamento. Porém, alguns usuários afirmam que o robô pode se perder no trajeto até a base, gerando atraso no processo.

Avaliado com 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 71% das avaliações. Os elogios vão principalmente para a eficiência do sistema de mapeamento e para a capacidade de aspiração. Aos interessados, é possível adquirir o Liectroux XR500 Laser por valores a partir de R$ 2.498.

Prós: app para controlar a rota de limpeza em tempo real

app para controlar a rota de limpeza em tempo real Contras: o robô pode se perder no retorno à base

6 de 9 O Liectroux XR500 Laser é o robô aspirador para quem deseja calcular toda a rota de trabalho do produto — Foto: Reprodução/Amazon O Liectroux XR500 Laser é o robô aspirador para quem deseja calcular toda a rota de trabalho do produto — Foto: Reprodução/Amazon

O iRobot Roomba i3 deve se destacar pela praticidade. O modelo traz mapeamento inteligente da casa, tecnologia de detecção de sujeira, aprendizado dos hábitos de limpeza e compatibilidade com Google Assistente e Alexa. Assim, ele consegue sugerir o melhor padrão de limpeza e pode ser programado para limpar apenas cômodos específicos.

Avaliado com 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 67% de suas avaliações. Os elogios relatam que o modelo limpa tapetes e carpetes, não precisa de intervenção do usuário e funciona bem com assistentes virtuais. Porém, alguns relatam que o produto não permite programar o tempo de limpeza desejado, e o robô finaliza a tarefa quando entende que concluiu. Aos interessados, é possível adquirir o iRobot Roomba i3 por valores a partir de R$ 3.176.

Prós: detecta padrões de limpeza e consegue sugerir a programação ideal

detecta padrões de limpeza e consegue sugerir a programação ideal Contras: não permite que o usuário programe o tempo de limpeza desejado

7 de 9 O iRobot Roomba i3 é o modelo ideal para quem busca praticidade — Foto: Reprodução/Amazon O iRobot Roomba i3 é o modelo ideal para quem busca praticidade — Foto: Reprodução/Amazon

O Roborock S7 deve ser uma boa escolha em locais com tapetes e diferentes tipos de piso. Os sensores de superfície reconhecem o momento em que devem ou não utilizar o esfregão, agilizando o processo de limpeza. O produto entrega ainda o acompanhamento de rota em tempo real pelo app nativo e permite ajustes do poder de sucção, do fluxo de água, além de outras configurações de limpeza.

Avaliado com uma nota média 4,5 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 77% de suas avaliações, com muitos elogios para o mapeamento automático. Porém, alguns usuários afirmam que o reservatório de sujeira tem um design pouco inteligente, que dificulta o processo de limpeza do mesmo. Aos interessados, é possível adquirir o robô aspirador Roborock S7 por valores a partir de R$ 4.999.

Prós: sensor de superfície otimiza o processo de limpeza

sensor de superfície otimiza o processo de limpeza Contras: limpeza do reservatório de sujeira pode ser complicada

8 de 9 O Roborock S7 deve ser uma boa escolha em locais com tapetes e diferentes tipos de piso — Foto: Reprodução/Amazon O Roborock S7 deve ser uma boa escolha em locais com tapetes e diferentes tipos de piso — Foto: Reprodução/Amazon

O iRobot Roomba s9+ é o modelo para quem deseja uma casa limpa sem ter que pensar em nenhuma parte do processo, mesmo que para isso precise gastar mais. Assim como outras opções listadas, traz mapeamento inteligente, recarga automática, aplicativo de monitoramento em tempo real e agendamento da limpeza. No entanto, o grande diferencial está na coleta automática do compartimento de sujeira. Para isso, o robô entra em contato com a Clean Base, que comporta dejetos de até 30 ciclos.

Avaliado com 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 74% das avaliações, mas não possui comentários até a data de publicação desta matéria. Interessados podem adquirir o robô aspirador iRobot Roomba s9+ por valores a partir de R$ 9.100.

Prós: reservatório de sujeira esvazia automaticamente

reservatório de sujeira esvazia automaticamente Contras: valor bastante elevado

9 de 9 O iRobot Roomba s9 é o modelo ideal para quem quer ter uma casa limpa sem ter que pensar no processo, mesmo que para isso precise gastar um pouco mais — Foto: Reprodução/Amazon O iRobot Roomba s9 é o modelo ideal para quem quer ter uma casa limpa sem ter que pensar no processo, mesmo que para isso precise gastar um pouco mais — Foto: Reprodução/Amazon

