9 jogos de 2022 que não prometeram nada, mas entregaram tudo

Confira, a seguir, a lista do TechTudo com jogos de 2022 que ninguém nada, mas entregaram tudo e mais um pouco. A seleção leva em consideração a avaliação da crítica especializada e do público, sem recortes espeíficos de plataformas. Confira:

2 de 11 Pentiment é um jogo ambientado na Idade Média que alia o mistério a uma identidade visual marcante — Foto: Divulgação/Obdisian Entertainment Pentiment é um jogo ambientado na Idade Média que alia o mistério a uma identidade visual marcante — Foto: Divulgação/Obdisian Entertainment

1. Stray

3 de 11 Stray é uma carta de amor aos fãs de gatos, além de uma aventura fofa em um mundo cyberpunk — Foto: Divulgação/Annapurna Stray é uma carta de amor aos fãs de gatos, além de uma aventura fofa em um mundo cyberpunk — Foto: Divulgação/Annapurna

O chamado "jogo do gato", que roubou a cena durante o ano, é o título de estreia do francês BlueTwelve Studio e coloca o usuário para comandar um felino em um cenário cyberpunk. Atividades como derrubar objetos, arranhar tapetes, saltar em espaços apertados e até mesmo miar se transformam em recursos importantes nessa inusitada aventura de Stray.

A jornada de ficção científica se passa em um mundo pós-apocalíptico onde robôs ocuparam o lugar dos humanos e estão presos em uma cidade subterrânea. Você descobre mais sobre esse mundo enquanto controla o simpático gatinho laranja na missão de retornar à superfície e reencontrar sua família. O visual cyberpunk de Stray encanta e as cenas contam a história de forma silenciosa. O jogo está disponível para PC, PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4).

4 de 11 Fobia - St Dinfna Hotel é o representante brasileiro da lista, ambientado em um hotel em Santa Catarina — Foto: Reprodução/Steam Fobia - St Dinfna Hotel é o representante brasileiro da lista, ambientado em um hotel em Santa Catarina — Foto: Reprodução/Steam

Inspirado em games como Resident Evil 7: Biohazard e Outlast, Fobia - St. Dinfna Hotel foi desenvolvido pelo estúdio brasileiro Pulsatrix. O game se passa em Treze Trilhas, um vilarejo de Santa Catarina que abriga um hotel rodeado de mistérios assustadores, como desaparecimentos, aparições estranhas e cultos. O jogador assume o controle de Roberto Lopes, um jornalista convidado a visitar o hotel e que acaba mergulhando nessa trama de terror em primeira pessoa.

Com jogabilidade intuitiva, o título foca em resoluções de quebra-cabeças e cada etapa é essencial na investigação e na luta contra os monstros que vagam pelos corredores do hotel. O enredo provocante e essa mistura de elementos o colocaram na lista de surpresas do ano. Fobia - St. Dinfna Hotel está disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.

5 de 11 Tunic é amplamente inspirado na série The Legend of Zelda, e oferece uma boa oportunidade para quem gosta desse tipo de aventura — Foto: Divulgação/Nintendo Tunic é amplamente inspirado na série The Legend of Zelda, e oferece uma boa oportunidade para quem gosta desse tipo de aventura — Foto: Divulgação/Nintendo

Mais uma grata surpresa de 2022, Tunic é um jogo de visão isométrica inspirado por clássicos como a franquia The Legend of Zelda. No game, o jogador vai guiar a raposa Foks por uma ilha misteriosa repleta de monstros e aventuras em um tributo nostálgico aos clássicos da franquia da Nintendo. Tunic é intuitivo sem perder a complexidade e exige atenção constante do jogador, já que tudo é escrito em linguagem codificada. O jogo está disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

4. Cult of The Lamb

O DNA de Animal Crossing com um toque diabólico resume Cult of The Lamb. O enredo do game começa quando um inocente cordeirinho é capturado por uma seita para ser sacrificado em nome de uma divindade. Contudo, ele é ressuscitado por uma entidade chamada Aquele Que Espera, que o oferece a oportunidade de ter vingança em troca de um favo: erguer um culto venerando o seu nome. A partir desse ponto, a missão do cordeiro se torna gerenciar o culto para ficar mais forte, se vingar e libertar Aquele Que Espera.

6 de 11 Em Cult of The Lamb, jogadores lideram um culto de adoradores e se fortalecem com a crença deles — Foto: Reprodução/PlayStation Store Em Cult of The Lamb, jogadores lideram um culto de adoradores e se fortalecem com a crença deles — Foto: Reprodução/PlayStation Store

O jogo mistura gerenciamento com mecânicas roguelike, tendo as duas fases bem definidas. A rotina do cordeiro é sair em cruzadas em busca de materiais para fortalecer o culto, o que acontece em runs geradas de forma procedural. Já a interação com os seguidores em rituais e o crescimento do culto acontece em um modelo de jogo de gerenciamento.

Se o grupo estiver bem, o cordeiro se torna mais forte fisicamente. Mas, se a fé deles diminuir, surge o risco de doenças, brigas e fome. Isso tudo em uma estética que mistura o fofo e o sombrio, o que fez com que o game da Devolver Digital se destacasse. Cult of The Lamb está disponível para PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

7 de 11 Multiversus permite que os jogadores lutem com diversos personagens da Warner Bros — Foto: Divulgação/Warner Play Multiversus permite que os jogadores lutem com diversos personagens da Warner Bros — Foto: Divulgação/Warner Play

Multiversus é um jogo gratuito de luta em plataforma que reúne personagens de diferentes universos da Warner Bros, como Mulher Maravilha, Pernalonga e Steven Universo. Cada lutador tem oito movimentos, além das variações aéreas. Como os clássicos do gênero, o jogo usa medidores de porcentagens para exibir o dano do jogador.

As partidas podem ser jogadas 1v1, 2v2 ou cada um por si em duelos de quatro pessoas. O destaque do Multiversus vai para a jogabilidade em equipe, onde os personagens possuem poderes que podem combinar com os dos companheiros. O título ganhou notoriedade pelo carisma nas situações inusitadas, além de ter uma gameplay divertida. O jogo está disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

6. Pentiment

8 de 11 Em Pentiment, será necessário usar todos os recursos investigativos para descobrir quem é o assassino — Foto: Divulgação/Xbox Em Pentiment, será necessário usar todos os recursos investigativos para descobrir quem é o assassino — Foto: Divulgação/Xbox

Ambientado na Alemanha do século XVI, Pentiment é um mistério que mergulha na história da religião, na arte medieval e se sustenta em diálogos. O game, produzido pela Obsidian Entertainment, começa com um assassinato e o jogador deve comandar o ilustrador Andreas Maler na busca pela verdade. O visual único e a as intrigas narrativas colocam o título entre as maiores surpresas do ano, mesmo apenas um mês após seu lançamento.

Os jogadores vão estar no centro da investigação, tomando as decisões que guiam as investigações de Maler. Mas vale ressaltar que a promessa do jogo é que você talvez nunca saiba quem é o assassino, mesmo que logo descubra quem vai ser punido pelos crimes. Pentiment está disponível para PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

7. Sifu

9 de 11 Sifu faz o jogador correr contra o relógio em uma caçada por uma vingança — Foto: Reprodução/PlayStation Sifu faz o jogador correr contra o relógio em uma caçada por uma vingança — Foto: Reprodução/PlayStation

Outro game de destaque de 2022 é o jogo de luta Sifu. Na história, a morte do pai desperta o desejo de vingança em um estudante de kung fu. Com esse enredo, já fica claro que o jogo promete muitos combates, mas ele brilha mesmo com a uma jogabilidade precisa e de alta dificuldade.

Além disso, a cada morte, o lutador retorna mais velho, o que aumenta sua força, mas diminui sua capacidade de receber dano. Por isso, quanto mais o jogador morre, mais difícil fica concretizar a jornada de vingança. Sifu está disponível para PC, PS4 ,PS5 e Nintendo Switch. Futuramente, o jogo também vai ganhar versões para o Xbox One e Xbox Series X/S.

8. Neon White

10 de 11 Neon White é um FPS frenético onde os jogadores devem caçar demônios — Foto: Divulgação/Annapurna Neon White é um FPS frenético onde os jogadores devem caçar demônios — Foto: Divulgação/Annapurna

Neon White mistura FPS, jogo de corrida e visual novel. O game coloca o jogador na pele de White, um pecador, na bolha do purgatório em busca do acesso ao céu. O ambiente é cercado de demônios, mas o personagem principal é duro nos confrontos. O verdadeiro vilão do jogo é o tempo, uma vez que, para progredir na trama, é preciso finalizar cada fase no menor tempo possível.

A proposta praticamente transforma o jogador em um speedrunner, além de ser bem dinâmica com o acesso a novos caminhos e, também, às cartas - que servem como armas nesse game. A fórmula parece batida, mas a jogabilidade simplista e inovadora fazem do título uma das surpresas do ano. Neon White está disponível para PC, Nintendo Switch, PS5 e PS4.

9. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

11 de 11 Shredder’s Revenge desperta a nostalgia nos fãs das Tartarugas Ninjas — Foto: Divulgação/Nintendo Shredder’s Revenge desperta a nostalgia nos fãs das Tartarugas Ninjas — Foto: Divulgação/Nintendo

Revisitar clássicos nem sempre é uma receita para o sucesso, mas Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge consegue ser um tributo à era de ouro dos fliperamas e ao nostálgico universo das Tartarugas Ninjas nos esgotos e ruas de York. Além do quarteto Donatello, Leonardo, Michelangelo e Rafael, é possível jogar com April O’Neill, Casey Jones e Splinter. Cada personagem tem um estilo único de jogo.