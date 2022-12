Amigo Secreto: 7 produtos 'tech' de até R$ 200 para presentear

A webcam Logitech C270 possui clipe universal para encaixar nos monitores, resolução HD e tecnologia plug and play por valores a partir de R$ 143. O fone de ouvido Philips TAT1235BK/97 detém design intra-auricular, autonomia de bateria de 18 horas e drivers de 6 mm por cerca de R$ 154. Já o Roku Express é capaz de transformar uma TV comum em smart pelo investimento aproximado de R$ 179.

1. Webcam Logitech C270 – a partir de R$ 143

A webcam C270, da Logitech, apresenta uma base flexível que promete encaixar em qualquer monitor. O periférico oferece um microfone interno unidirecional com alcance de até três metros e redução de ruídos, além de uma câmera com qualidade de 720p, para fotos e videochamadas. O produto promete uso simplificado com a tecnologia plug-and-play é vendido por cifras a partir de R$ 143.

Entre as especificações, estão também o fio de conexão USB 2.0 com 1,5 metro, a lente com foco fixo e correção automática de iluminação. O item deve ser um presente interessante para quem trabalha de home office, por exemplo. Avaliado com nota 4,7 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores elogiam o design compacto e adaptável para várias telas. Contudo, relatam que a qualidade de imagem não é muito boa para leituras de rosto.

Prós: cabo USB longo

Contras: não tem rosqueamento para tripé

Logitech C270 apresenta conectividade USB 2.0 de 1,5 metros

2. Caixa de som Bluetooth i2GO Essential Sound Go – a partir de R$ 149

A caixa de som Essential Sound Go, da i2GO, apresenta como principal característica a resistência à água, que pode ser útil para levá-la para praia ou piscina. Com design cilíndrico, o dispositivo oferece uma alça para facilitar o transporte e apresenta uma entrada para cartão de memória microSD. Além disso, permite a transmissão de arquivos via USB (que também serve para carregá-la) e traz uma porta P2 para conectar fones de ouvido. A caixinha também oferece botões power e de controle do volume. O modelo pode ser conectado via Bluetooth com outros dispositivos móveis e até mesmo com outras caixas Essential Sound Go, aumentando a potência de reprodução.

O produto dispõe de autonomia de bateria para oito horas e potência de 10 Watts por preços a partir de R$ 149. Os drivers de 45 mm prometem graves poderosos, enquanto a resposta de frequência varia entre 20 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com nota 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a habilidade dos alto-falantes em reproduzir graves limpos. Porém, criticam a autonomia de bateria.

Prós: resistência à água e conexão sem fio

Contras: autonomia da bateria poderia ser maior

i2GO Essential Sound Go possui 10 Watts de potência RMS

3. Fone de ouvido sem fio Philips TAT1235BK/97 – a partir de R$ 154

O fone de ouvido TAT1235BK/97, da Philips, funciona via Bluetooth 5.1 e promete autonomia de bateria para até 18 horas com uso do estojo. O modelo tem formato intra-auricular, microfone embutido e controle touch no próprio fone. O acessório ainda pode ser conectado com assistentes virtuais, para uso de comandos de voz, e oferece resistência à água. Esta opção é vendida por valores a partir de R$ 154 e deve ser uma escolha de presente fácil de agradar.

O sistema interno oferece drivers de 6 mm com frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz. A fabricante promete que o dispositivo detecta rapidamente os aparelhos para realizar a conectividade. Avaliado com nota 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a durabilidade da bateria, mas indicam falhas da conexão do Bluetooth.

Prós: custo benefício

Contras: relatos do Bluetooth apresentar falhas

Philips TAT1235BK/97 garante controle touch para facilitar a rotina do usuário

4. Câmera Inteligente Wi-Fi i2GO – a partir de R$ 143

A câmera inteligente Wi-Fi da i2GO hospeda design slim e uma resolução Full HD, de 1920 x 1080 pixels. O design oferece construção em plástico ABS nas cores preto, branco e com detalhes em cinza claro. O funcionamento é feito por conexão sem fio via Wi-Fi, compatível apenas com a rede de 2,4 GHz. A câmera é vista por cifras a partir de R$ 143. Indicada para ambientes internos, o aparelho permite acessar a imagem e o som em tempo real por meio do aplicativo para celular. Além disso, o item carrega microfones embutidos para captar e reproduzir áudios. A visão de monitoramento alcança um ângulo máximo de 180 graus, e o modelo ainda é equipado com sensor de detecção de movimentos, que envia notificações para o smartphone conectado.

A lente oferece uma visão noturna por meio de luz infravermelha, e a estrutura disponibiliza um slot para cartão MicroSD de até 128 GB. Assim, os arquivos podem ser gravados fisicamente ou armazenados na nuvem. A ficha técnica fica completa com a compatibilidade com Alexa, Google Nest Hub e Google Chromecast. Avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon, os usuários elogiam a imagem com alta resolução. No entanto, destacam negativamente o áudio, que poderia ser melhor.

Prós: bom custo benefício

Contras: o áudio poderia ser melhor

Câmera inteligente oferece uma visão noturna com luz infravermelha

O Roku Express é um equipamento que transforma a televisão convencional em smart. Por meio da conectividade HDMI, este modelo é capaz de exibir imagens em definição Full HD. O controle remoto oferece botões para configuração multimídia, além de atalhos para serviços como Netflix, Globoplay, HBO Max e DirecTV Go. O produto pode ser encontrado a partir de R$ 179.

Além do acesso aos streamings mais populares do mercado, o usuário ainda pode usufruir de três diferentes assistentes virtuais: Siri, Alexa e Google Assistente. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a alta definição de imagem e a facilidade de configuração. No entanto, criticam a ausência de compatibilidade com a banda larga de 5 GHz.

Prós: instalação descomplicada

Contras: incompatível com a banda de 5 GHz

Roku Express oferece atalhos para diferentes serviços de streaming

6. Headset Gamer HyperX Cloud Stinger Core – a partir de R$ 180

O headset gamer Cloud Stinger Core, da HyperX, apresenta design supra-auricular e design interno com acolchoamento nas conchas e no arco da cabeça, que é ajustável. Acompanha um microfone flexível e móvel, útil para a comunicação durante as videochamadas e reuniões, ou para falar com parceiros de time durante os jogos. O modelo oferece um cabo de conexão com plug P2 de 3,5 mm, compatível com dispositivos móveis, PCs e consoles como PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox One. Os interessados poderão adquirir o produto por valores a partir de R$ 180.

O fio de conexão oferece um controle para mutar o microfone, além de uma tecla rolante que configura o volume. O hardware traz drivers de 40 mm para a reprodução eficiente de sons, enquanto as conchas isolam dos ruídos externos, para aumentar a imersão nos games. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade sonora e o poder de imersão, mas alguns criticam que o modelo fica desconfortável após longas horas de uso.

Prós: microfone flexível e ajustável

Contras: não tem surround 7.1

HyperX Cloud Stinger Cor oferece drivers de 40 mm e um conector de 3,5 mm

7. Caixa de som Bluetooth JBL Go Essential – a partir de R$ 176

A caixinha Go Essential, da JBL, apresenta um design compacto com dimensões de 8 x 7 cm. Ela conta com botões power e para o controle multimídia. Além disso, traz conexão Bluetooth para parear com dispositivos móveis e contém uma porta USB para alimentação e conectividade com outros equipamentos. A fabricante promete ainda uma autonomia de bateria de até cinco horas. O dispositivo tem resistência à água, recurso interno para cancelamento de ruídos e é vendido por valores a partir de R$ 176.

A caixinha está disponível nas cores preta, vermelha, verde e azul-marinho. O aparelho possui um único alto-falante e frequência entre 180 Hz e 20 mil Hz. A potência de 3 Watts pode deixar a desejar, pois o número encontra-se abaixo da média para caixas de som portáteis. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam a rápida conexão sem fio via Bluetooth. No entanto, relatam que a reprodução de som é baixa.

Prós: design compacto

Contras: baixa potência e autonomia de bateria

JBL Go Essential é opção compacta e de entrada da JBL

