Amigo Secreto: 8 produtos 'tech' de até R$ 100 para presentear

Entre os listados está a tomada inteligente da Ekaza, que permite controlar a energia e o funcionamento dos eletrônicos conectados e pode ser encontrada por valores a partir de R$ 58. Já para quem curte jogos, o controle Dual Shock Fighter, da Dazz, é feito para ser utilizado no PC ou no notebook e está à venda por aproximadamente R$ 85. Outras opções de presentes podem ser encontradas na página da Amazon dedicada às festas de fim de ano.

Presentes devem agradar aos amantes de tecnologia com um investimento máximo de R$ 100

1. Tomada Inteligente Ekaza - a partir de R$ 58

A tomada inteligente da Ekaza é uma opção de presente para quem é tech, gosta de inovar na casa conectada e pretende economizar. Com ela, é possível mensurar a quantidade de energia e monitorar em tempo real o consumo dos dispositivos conectados. Outra possibilidade é automatizar os eletrônicos que estiverem ligados a ela, para controlar o horário de funcionamento e até criar rotinas diárias.

O plug smart pode ser gerenciado via app Ekaza ou por controle de voz, já que é compatível com as assistentes Alexa e Google Assistente. Está à venda na Amazon por preços a partir de R$ 58. Na página de vendas, soma nota 4,7 de 5, com elogios para a facilidade de instalação e para a eficiência do produto.

Prós: possibilidade de controlar o consumo dos dispositivos

Contras: disponível apenas na cor branca

A tomada inteligente da Ekaza pode ser controlada via aplicativo, Alexa ou Google Assistente

2. Mouse sem fio Logitech M280 - a partir de R$ 80

O mouse da Logitech deve ser um presente indicado para quem passa horas em frente ao computador trabalhando ou estudando. O item promete melhorar o conforto nas mãos dos destros, pois traz um formato que guia para uma posição naturalmente confortável. O design assimétrico proporciona ergonomia e conta com cobertura toda emborrachada, além de curvas para encaixe na mão.

Entre as especificações, a fabricante indica um cursor que permite um rastreio preciso e uma seleção de textos fácil, graças ao sensor óptico. O funcionamento do modelo sem fio ocorre via receptor USB, com pilhas inclusas na embalagem. Está disponível na Amazon nas cores preto, cinza e vermelho, por valores a partir de R$ 80. O mouse é avaliado por compradores com nota 4,9 de 5, com elogios ao custo-benefício, qualidade de construção e duração da bateria.

Prós: design ergonômico para maior conforto

Contras: não é ambidestro

Logitech M280 promete conforto para usuários destros

O controle Dazz Dual Shock Fighter é o presente indicado para o amigo ou primo gamer. Este modelo é compatível com notebooks e PCs de sistema Windows e traz um design ergonômico para maior conforto durante a jogatina. Conta com dois motores internos para vibração e promete fácil instalação e operação.

São 12 botões sensíveis à pressão, quatro de ação e outros quatro de função. O botão digital conta com oito direções e os dois joysticks são analógicos. A conectividade com a máquina é feita via USB com um cabo de 1,8 metro. O controle tem revestimento emborrachado para maior aderência. O modelo está à venda na Amazon por preços a partir de R$ 85, avaliado com nota 4,6 de 5. Os compradores deixaram muitos elogios ao custo-benefício, qualidade do material e conforto na utilização. No entanto, alguns relatam que o modelo estragou após pouco tempo de uso.

Prós: revestimento emborrachado

Contras: compatível apenas com sistema Windows

Controle azz Dual Shock Fighter para computadores

4. Carregador sem fio Fast Charge i2Go - a partir de R$ 88

O carregador sem fio Fast Charge, da i2GO, utiliza a tecnologia Qi para carregar o celular via indução. Ou seja, basta posicionar o aparelho em cima do carregador e o processo inicia. É compatível com vários smartphones de marcas como Samsung, Iphone, Sony e outras. Também pode ser utilizado para carregar os fones AirPods Pro, AirPods Pro 2, Galaxy Buds+, Galaxy Buds e Pixel Buds (necessário utilizar um carregador de 5V/2A).

O design é discreto, compacto, leve e oferece uma base antiderrapante. Tem um peso médio de 120 g e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 88. No site da Amazon, é avaliado com nota 4,1 de 5, com elogios para o custo-benefício e algumas reclamações em relação ao tempo que leva para carregar o smartphone.

Prós: custo-benefício

Contras: relatos de demora para carregar o celular

Ccarregador sem fio Fast Charge 12Go

O fone de ouvido Endurance Run, da JBL, é de mecanismo flexível bidirecional, que permite usar os fones diretamente dentro do ouvido ou passando atrás da orelha. Ele conta com as tecnologias TwistLock e FlexSoft, para garantir firmeza e estabilidade mesmo durante exercícios mais bruscos, sem machucar a orelha. Os drivers são de 8.2 mm e a resposta de frequência dinâmica é de 20Hz até 20kHz.

O item é à prova de suor e permite o atendimento de chamadas através do botão de controle no cabo. O fone ainda é magnético e promete não embolar os fios quando não está em uso. O modelo está à venda na Amazon por preços a partir de R$ 89. Clientes da varejista avaliam o Endurance Run com nota 4,7 de 5, com elogios para a qualidade do som e para o conforto. No entanto, alguns indicam que o modelo parou de funcionar após pouco tempo de uso.

Prós: permite uso dentro do ouvido ou atrás da orelha

Contras: não conta com cancelamento de ruídos

O fone esportivo Endurance Run da JBL é à prova de suor.

6. Carregador portátil i2Go Plus - a partir de R$ 89

O carregador portátil é o presente indicado para quem não pode ficar sem o smartphone no meio de um dia corrido. O modelo da i2Go promete quatro recargas completas em dispositivos que tenham até 1.800 mAh, já que o power bank oferece 10.000 mAh. Traz a tecnologia Smart Charge, que permite distribuir a carga necessária para que os dispositivos carregarem na velocidade máxima.

O carregador oferece duas saídas USB para a recarga simultânea de aparelhos. Tem ainda a função Multi Protect System contra sobrecorrente, sobretensão e sobreaquecimento. A compatibilidade abrange smartphones, games, smartwatch, caixas de som, fones Bluetooth e outros aparelhos. Certificado pela ANATEL, pode ser adquirido por valores a partir de R$ 89. No site da Amazon é avaliado com nota 4,6 de 5, com elogios para a qualidade do produto, mas algumas reclamações sobre o tempo de recarga.

Prós: quatro recargas completas

Contras: o tempo de recarga pode ser longo

Carregador Portátil (Power Bank) i2Go Plus tem design em preto

O Headphone Philips TAH1205 tem conectividade Bluetooth e dispensa o uso de fios. Na parte técnica, oferece drivers de 32 mm, uma resposta de frequência entre 20 e 20.000 Hz, além de impedância de 32 ohms. O fabricante promete som nítido e claro e um bom isolamento acústico. Ele conta ainda com microfone, e botões na concha que facilitam o controle e permitem atender e gerenciar chamadas.

A recarga completa de duas horas deve oferecer uma reprodução de 15 horas, mas o usuário pode realizar uma carga rápida de 15 minutos para o uso por mais de três horas. O design de plano dobrável facilita o transporte, enquanto as almofadas auriculares acolchoadas devem trazer mais conforto. O item está à venda na Amazon por preços a partir de R$ 97. Compradores avaliam a peça com nota 4,7 de 5, com muitos elogios à qualidade.

Prós: gerenciamento de chamadas na própria concha

Contras: muitas horas de uso podem tornar o fone desconfortável

Headphone Philips Wireless BT TAH1205BK/00

8. Headphone Havit HV-H2232D - a partir de R$ 100

O headphone Havit HV-H2232D é uma boa opção de presente para os amantes de tecnologia que gostam de games. Ele conta com drivers de 50 mm, acompanha um microfone ajustável, tem conectividade via porta de áudio Jack de 3,5 mm e oferece um peso médio de 200g.

No design, traz iluminação RGB (que funciona por um cabo USB), além de ser robusto e ergonômico. O fabricante promete conforto mesmo com muitas horas de uso. Está à venda na Amazon por preços a partir de R$ 100. Por lá, é avaliado com 4,5 de 5 estrelas, com muitos elogios ao custo-benefício, mas algumas queixas com relação ao volume do microfone.

Prós: iluminação RGB

Contras: relatos de que o microfone tem som baixo

Headphone HV-H2232D iluminação RGB

