Amigo Secreto: 8 produtos 'tech' de até R$ 50 para presentear

O amigo secreto ou amigo oculto, dinâmica de troca de presentes entre familiares ou amigos, é uma brincadeira muito comum nas festas de final de ano. Nestas ocasiões, os produtos 'tech' devem ser uma boa opção para acertar no presente e entre as ideias estão fones de ouvido, mouses, teclados e até mesmo acessórios para montar uma casa inteligente.

A lista abaixo reúne oito produtos tecnológicos com preços de até R$ 50. A opção mais barata é um pendrive da Multilaser com 32 GB de memória, útil para guardar fotos, músicas, trabalhos e outros arquivos por cerca de R$ 26. Já o controle universal inteligente da RSmart possui conexão Wi-Fi e permite comandar outros dispositivos via comando de voz por valores a partir de R$ 39.

1 de 9 Uma lâmpada inteligente é uma boa opção de presente tech com valor acessível — Foto: Divulgação/Elgin Uma lâmpada inteligente é uma boa opção de presente tech com valor acessível — Foto: Divulgação/Elgin

1. Pen drive Multilaser PD589 32 GB - a partir de R$ 26

Diante de tantas opções de armazenamento online, ter uma mídia física ainda ajuda em momentos inesperados. Por isso, um pen drive com bom armazenamento deve ser uma escolha de presente interessante. O modelo da Multilaser tem taxa de gravação de 3MB/s e de leitura de 10MB/s, é fácil de guardar na bolsa ou na mochila, conta com 32 GB de armazenamento e traz capa protetora para evitar desgastes do conector.

Avaliado com média de 4,6 das 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 79% de suas avaliações. Ele se destaca pelo custo-benefício e pela durabilidade. No entanto, alguns compradores indicam ter recebido o produto com defeito. Aos interessados, é possível adquirir o pen drive por valores a partir de R$ 26.

2 de 9 Com taxa de gravação de 3MB/s e de leitura de 10MB/s, o pen drive da Multilaser é um produto interessante para se ter na bolsa ou mochila — Foto: Reprodução/Amazon Com taxa de gravação de 3MB/s e de leitura de 10MB/s, o pen drive da Multilaser é um produto interessante para se ter na bolsa ou mochila — Foto: Reprodução/Amazon

Outro produto interessante de ter sempre ao alcance é um mouse sem fio. O Multilaser MO251 promete ser prático, leve e compacto, além de trazer design ergonômico, sensor óptico, sensibilidade de 1.200 DPI e conectividade sem fio com alcance de até 10 metros. É importante destacar que a alimentação é realizada através do uso de duas pilhas AAA. O funcionamento é feito pelo sistema "plug and play", basta conectar o receptor USB e começar a usar.

Avaliado com uma média 4,6 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 79% de suas avaliações. Os comentários positivos vão para o custo-benefício e a durabilidade, enquanto os negativos indicam a ausência de um botão para desligar o acessório e o barulho alto do clique. Aos interessados, é possível adquirir o mouse Multilaser MO251 por valores a partir de R$ 26.

3 de 9 Prático, leve e compacto, o Multilaser MO251 é um modelo com design ergonômico — Foto: Reprodução/Amazon Prático, leve e compacto, o Multilaser MO251 é um modelo com design ergonômico — Foto: Reprodução/Amazon

3. Teclado Multilaser TC213 - a partir de R$ 27

Um teclado faz muita diferença no setup, pois oferece praticidade e pode aumentar a produtividade em determinados usos. O Multilaser TC213 promete ser uma opção para quem busca por custo-benefício. Com conexão USB, design slim e teclas macias e silenciosas, basta conectar o cabo USB à máquina para utilizá-lo.

Avaliado com nota média 4,4 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo teve nota máxima em 69% de suas avaliações e se destaca pelo conforto e ergonomia oferecidos. No entanto, alguns indicam que o modelo pode escorregar na mesa, pois não oferece superfície emborrachada. Aos interessados, é possível adquirir o teclado Multilaser TC213 por valores a partir de R$ 27.

4 de 9 Um bom teclado faz grande diferença no setup, e o Multilaser TC213 conta com excelente custo-benefício — Foto: Reprodução/Amazon Um bom teclado faz grande diferença no setup, e o Multilaser TC213 conta com excelente custo-benefício — Foto: Reprodução/Amazon

O fone de ouvido Philips TAUE101BK/00 é o modelo indicado para quem busca uma opção simples e prática, mas completa. Com conexão P2, microfone embutido, cabo com 1,2 metros e design intra-auricular, o modelo promete conforto e qualidade ao usuário. O fio traz um botão para controle de volume e de chamadas.

Avaliado com nota média 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 67% de suas avaliações e se destaca pelo conforto, qualidade de som e custo-benefício. No entanto, alguns compradores indicam que o modelo apresentou defeitos com pouco tempo de uso. Aos interessados, é possível adquirir o Philips TAUE101BK/00 por valores a partir de R$ 34.

5 de 9 O fone de ouvido Philips TAUE101BK/00 é o modelo perfeito para quem busca uma opção simples e prática, mas completa — Foto: Reprodução/Amazon O fone de ouvido Philips TAUE101BK/00 é o modelo perfeito para quem busca uma opção simples e prática, mas completa — Foto: Reprodução/Amazon

O mouse pad Havit HV-MP830 é um upgrade para o setup. São 90 cm de extensão, malha fina, base antiderrapante e revestimento à prova d’água. O item aumenta a base de contato para os periféricos, a fim de deixar a superfície mais organizada e melhor aproveitada. É possível colocar o teclado e o mouse em cima do acessório, que traz design em preto com costuras e logomarca em vermelho.

Avaliado com média 4,9 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo teve nota máxima em 90% das avaliações. Os comentários positivos vão para o tamanho e a qualidade de construção, mas há relatos de problemas na entrega. Aos interessados, é possível adquirir o mouse pad Havit HV-MP830 por valores a partir de R$ 37.

6 de 9 O mouse pad Havit HV-MP830 é um upgrade para qualquer setup — Foto: Reprodução/Amazon O mouse pad Havit HV-MP830 é um upgrade para qualquer setup — Foto: Reprodução/Amazon

Um smart controle é uma opção econômica para projetos de casa inteligente, e o modelo universal RSmart Wi-Fi entrega bom custo-benefício. Compatível com Alexa e Google Assistente, o produto permite que o usuário controle diferentes aparelhos através de comandos de voz ou pelo aplicativo no celular. Além disso, o modelo emite sinal 360º com alcance de até oito metros e pode programar comandos automáticos.

Avaliado com 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 72% de suas avaliações. O controle se destaca pela qualidade do material e pela fácil integração com assistentes virtuais. Todavia, alguns compradores indicam problemas para se conectar com outros dispositivos. É possível adquirir o Smart Controle Universal Inteligente RSmart Wi-Fi por valores a partir de R$ 39.

7 de 9 Um smart controle é uma excelente aquisição para projetos de casa inteligente, e o modelo universal RSmart Wi-Fi entrega excelente custo-benefício — Foto: Reprodução/Amazon Um smart controle é uma excelente aquisição para projetos de casa inteligente, e o modelo universal RSmart Wi-Fi entrega excelente custo-benefício — Foto: Reprodução/Amazon

O suporte para Notebook OCTOO é um produto versátil, para se ter no escritório, em casa ou até mesmo na bolsa, para ocasiões inesperadas. O modelo deve ser leve e compacto, além de ter estrutura dobrável e com tamanho universal. O acessório visa proporcionar conforto e ergonomia ao utilizar laptops, além de evitar o superaquecimento da máquina.

Avaliado com nota média 4,4 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 67% de suas avaliações. Ele se destaca pela facilidade de dobrar e pela durabilidade, mas alguns compradores mencionam dificuldade em alinhar a posição do notebook. O suporte OCTOO é visto por valores a partir de R$ 45.

8 de 9 O suporte para Notebook OCTOO é um produto versátil, feito para o dia a dia — Foto: Reprodução/Amazon O suporte para Notebook OCTOO é um produto versátil, feito para o dia a dia — Foto: Reprodução/Amazon

8. Lâmpada Inteligente Smart Lamp I2GO - a partir de R$ 49

Ideal para quem deseja começar um projeto de casa inteligente, uma lâmpada smart é um item prático e de uso descomplicado. Compatível com assistentes de voz Alexa e Google Home, o modelo oferece potência de 10W, conexão Wi-Fi e vida útil próxima das 25 mil horas. Além disso, é possível ajustar a intensidade, o tom e a temperatura das cores oferecidas, tudo com controle através do aplicativo i2GO Home.

Avaliado com 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 80% de suas avaliações. Os elogios vão para a facilidade de instalação e de uso, mas alguns comentam que a conexão pode ser instável. Aos interessados, é possível adquirir a lâmpada por valores a partir de R$ 49.

9 de 9 Ideal para quem deseja começar um projeto de casa inteligente, uma lâmpada smart é um item prático e de uso descomplicado — Foto: Reprodução/Amazon Ideal para quem deseja começar um projeto de casa inteligente, uma lâmpada smart é um item prático e de uso descomplicado — Foto: Reprodução/Amazon

