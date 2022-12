Android: relembre 5 funções que foram lançadas em 2022 e marcaram o ano

A chegada do Android 13 , atualização mais recente do sistema operacional do Google , marcou 2022 com ferramentas que proporcionam mais segurança e praticidade aos usuários. Apesar da nova versão ainda estar sendo liberada para dispositivos de alguns fabricantes, ela deve chegar a todos os aparelhos compatíveis antes do fim do ano. Entre as funções lançadas no Android 13, está a possibilidade de selecionar as fotos específicas que serão compartilhadas com apps, além da revisão das permissões concedidas às plataformas e outros recursos de privacidade e customização.

Outras novidades ainda podem melhorar o desempenho do telefone, como a visualização de aplicativos que continuam funcionando em segundo plano. Na lista a seguir, saiba mais sobre essas e outras funções que marcaram o ano com o lançamento do Android 13.

Ano de 2022 foi marcado por mudanças significativas no sistema operacional do Google; novidades incluem recursos de segurança

1. Novo seletor de fotos em apps

Em 2022, o Google trouxe para o Android um seletor de mídias mais seguro, permitindo que o usuário escolha fotos ou vídeos específicos para compartilhar com os aplicativos. O recurso reforça a privacidade e, com ele, não é necessário conceder acesso à toda a biblioteca de mídia quando um app solicitar a permissão – o seletor fará o trabalho de entregar à plataforma somente os conteúdos previamente autorizados por você.

O uso da ferramenta é intuitivo: quando um app necessitar de acesso às fotos da biblioteca, o dispositivo avisará o usuário de que ele pode escolher arquivos específicos a serem autorizados - é preciso tocar no botão "Álbuns", para permitir álbuns inteiros, ou "Fotos", para que sejam escolhidas somente imagens individuais. Depois de fazer a seleção, basta tocar em "Adicionar", na parte inferior da tela.

Funcionalidade do Android 13 permite que usuários selecionem as fotos específicas que poderão ser acessadas pelos aplicativos

2. Ver quais apps estão funcionando em segundo plano

Uma das novidades do Android em 2022 é a possibilidade de visualizar quais apps continuam funcionando em segundo plano no dispositivo mesmo depois de “fechados”. Esse é o caso, por exemplo, de aplicativos como o Google Maps, que continuam usando a localização GPS do celular mesmo estando fora de uso.

Com a atualização, um indicador passou a ser mostrado no painel de “Configurações rápidas” para que os usuários chequem os apps que seguem em atividade. A novidade é muito útil pois esse “monitoramento” pode ajudar a economizar a bateria e o processamento do aparelho. Desse modo, quando um aviso surgir nas notificações do dispositivo, basta tocar no botão "Parar" para interromper a atividade que esteja acontecendo em segundo plano.

Novo recurso mostra notificações dos apps que continuam funcionando em segundo plano

3. Rever permissões dos apps na última semana

Outra atualização que marcou o ano permite que os verifiquem as permissões usadas por aplicativos em um período de até sete dias. É importante frisar que o recurso já existia na versão anterior do sistema operacional, mas somente no prazo das últimas 24 horas. Com a novidade, os usuários ganharam uma janela maior de tempo para identificar quais apps acessaram dados como a localização, câmera e microfone. O recurso é útil porque pode ajudar a monitorar a confiabilidade dos apps, apresentando uma linha do tempo que identifica aqueles que “abusam” dos dados do celular.

A função pode ser acessada em Configurações > Privacidade > Painel de Privacidade. Na página, serão mostradas diferentes permissões, como "Agenda", "Localização" e "Arquivos e Mídia", além da quantidade de apps que estão acessando cada uma delas. Toque na opção desejada para visualizar uma linha do tempo de quando cada aplicativo fez o uso nos últimos sete dias.

O ano também foi marcado pela possibilidade de acompanhar as informações acessadas pelas plataformas durante o período de sete dias

4. Ajustar textos antes de copiá-los

A possibilidade de modificar os textos copiados já na área de transferência também chegou ao Android recentemente, dispensando a necessidade de ajustá-los no aplicativo de destino. Dessa maneira, um pequeno pop-up surge na tela sempre que um texto for copiado. Tocar sobre ela abre uma página de “edição rápida” própria da ferramenta, em que é possível fazer os devidos ajustes no conteúdo antes de colá-lo em outro lugar.

Para usar a novidade, basta selecionar o texto desejado, tocar em "Copiar" e, em seguida, abrir o pequeno pop-up que aparecerá na parte inferior esquerda da página. A ação abrirá automaticamente o aplicativo de anotações para que o texto seja editado. Por fim, toque em "Concluído", e o conteúdo já estará pronto para ser colado no app de destino.

Ferramenta do Android permite a revisão de textos copiados na área de transferência, antes de passá-los para o app de destino

5. Mudar idioma dos apps

A possibilidade de selecionar uma língua específica para cada aplicativo do celular também é recente e pode ajudar os usuários empenhados em aprender um novo idioma. Com a ferramenta, não é mais necessário alterar a linguagem de todo o sistema operacional - no lugar disso, basta escolher determinados apps e fazer a alteração individualmente. Vale lembrar, entretanto, que os desenvolvedores dos apps devem autorizar a troca e, por isso, nem todos contarão com a função.

Para mudar idiomas de aplicativos específicos, acesse as "Configurações" do dispositivo e selecione "Sistema". Em seguida, toque e "Idiomas e entrada" e em "Idiomas do app". Na lista exibida, toque sobre a plataforma desejada e escolha uma nova linguagem - todos os apps estarão configurados inicialmente com a língua "Padrão do sistema".

Alterar idiomas de aplicativos específicos foi mais uma novidade implementada no sistema operacional do Google em 2022

