Ar-condicionado Inverter: 5 modelos para economizar energia

O ar-condicionado Inverter é interessante para garantir a climatização de ambientes e ainda economizar energia no fim do mês. Com funcionamento constante, o motor trabalha sem os famosos picos de energia, que podem gerar gastos excessivos ao final do mês. Empresas como Samsung , Midea e Philco já contam com modelos disponíveis no mercado. A faixa de preço começa em R$ 1.661 e pode ultrapassar os R$ 2.374.

Os refrigeradores de ambiente se diferenciam, sobretudo, por seu modo de funcionamento e pela sua capacidade térmica, que pode variar de acordo com a demanda de cada cômodo. Pensando nas diversas possibilidades, o TechTudo preparou uma lista com cinco opções de ar-condicionado Inverter. Confira a seguir modelos para comprar no Brasil.

O ar-condicionado da Philco é uma das opções mais em conta entre os itens listados. Por isso, pode ser indicado para aqueles que desejam investir menos de R$ 2 mil para refrigerar um cômodo. O contraponto fica por conta da capacidade térmica oferecida por ele, que é de 9 mil BTUs. Na prática, isso deve limitar a escolha do modelo a espaços menores. Ele é vendido por preços a partir de R$ 1.661.

Em termos de estrutura, o item menciona proporções de 20 x 72 x 27 cm e peso por volta de 6,8 kg. A parte externa, por sua vez, mede 56 x 37 x 48 cm. Já no campo dos recursos, o resfriador de ambiente oferece timer para a programação do funcionamento, bem como funções de rápida climatização e modo dormir. O produto só pode ser comandado pelo controle remoto. O modelo opera nos modos refrigerar, desumidificar, ventilar e automático. A ficha técnica também indica que o consumo energético fica em 15,9 kW/h e que a potência estimada é de 1080 W. Avaliado em 4 estrelas de 5 na Americanas, o ar-condicionado agrega avaliações positivas sobre seu custo-benefício.

O ar-condicionado da Britânia pode se destacar entre o público que procura uma opção versátil, uma vez que opera nas funções quente e frio. Além dos recursos variados, o item também conta com valor competitivo. Por outro lado, ele deve contemplar ambientes menores, visto que entrega 9 mil BTUs em sua capacidade de refrigeração. Nas indicações da fabricante, consta que ele é recomendado para ambientes de até 12 m² sem perda de desempenho. O produto é visto por cifras que partem de R$ 1.813.

As proporções são de 27 x 72 x 20 cm na parte interna, enquanto a externa apresenta 55,4 x 37,5 x 43 cm. No campo das funções, o consumidor pode esperar os modos Dormir, Timer, Controle de Ventilação, Turbo e Climatização Rápida. Além dos recursos intuitivos, o ar-condicionado oferece operações que variam entre refrigerar, desumidificar, aquecer e ventilar. Somando ao controle, o produto também pode ser acionado pelo aplicativo da Britânia. Entre os destaques, está o motor Inverter, que proporciona economia de energia, e o uso do gás R410a, que não prejudica o meio ambiente.

A Samsung disponibiliza vários modelos de ar-condicionado no mercado, entre eles, o AR12AVHZDWKNAZ. Com valor intermediário, o item apresenta funções como o Modo Good Sleep e o Fast Cooling. A primeira funcionalidade climatiza o ambiente de modo constante para manter a temperatura ideal durante o sono. Já a segunda, ocupa-se em resfriar o ambiente de forma eficiente, cerca de 43% mais rápido comparado a modelos convencionais. O produto pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 2.150.

As especificações incluem capacidade térmica de 12 mil BTUs e potência energética de 1.085 W. Os gastos devem ser reduzidos por conta da tecnologia Inverter presente no arranjo do motor. Quanto às dimensões, o produto interno agrega cerca de 82 x 29,9 x 21,5 cm, enquanto o externo fica em 72 x 54,8 x 26,5 cm. Vale mencionar que o modelo pode oferecer temperaturas entre 16°C e 30°C e ainda dispõe de um sistema autolimpante para evitar a propagação de bactérias e sujidades que ficam acumuladas com o uso. Consumidores classificam o ar-condicionado em 4,6 estrelas e avaliam positivamente o funcionamento silencioso.

4. Gree Eco Garden - a partir de R$ 2.251

O ar-condicionado Eco Garden é outra opção que pode contemplar consumidores que buscam produtos para espaços intermediários. Com capacidade de 12 mil BTUs, o modelo da Gree dispõe de 84,5 x 28,9 x 20,9 cm em suas medidas, o que sinaliza uma largura ligeiramente maior do que os outros itens listados. Já a unidade condensadora, indica dimensões de 77,6 x 54 x 32 cm. Ele é vendido por cerca de R$ 2.251.

Em termos de recursos, o produto garante sistema turbo e timer. A primeira tecnologia permite uma climatização mais rápida do ambiente, enquanto a segunda possibilita programar o desligamento automático do ar-condicionado. O controle de ruído e a função autolimpante também marcam presença entre as funções do produto. Quanto aos ajustes, eles podem ser feitos pelo controle que acompanha a unidade. Avaliado em 4,5 estrelas, o climatizador conta com classificações positivas acerca de seu funcionamento silencioso.

5. Springer Midea 42AGVCB12M5 - a partir de R$ 2.374

O Springer Midea 42AGVCB12M5 confere mais possibilidades aos usuários por meio da conectividade aplicada ao ar-condicionado. Ideal para adeptos da casa inteligente, o produto permite ajustar horário de funcionamento e demais características por meio do aplicativo que pode ser baixado no celular ou com a ajuda de assistentes virtuais. O produto traz capacidade térmica de 12 mil BTUs e opera nos ciclos quente e frio, o que também pode ser um diferencial positivo na hora da escolha. Ele é econtrado por valores a partir de R$ 2.374.

Em termos de estrutura, o modelo indica proporções de 29,5 x 80,2 x 20 em sua evaporadora e 49,5 x 72 x 27 na condensadora. Além da função que estabiliza o climatizador durante o sono, as especificações também mencionam uma tecnologia autolimpante com filtros que inibem a proliferação de microorganismos. Os consumidores classificam o Springer em 4,7 estrelas, com destaque para o bom funcionamento e elogios à conectividade Wi-Fi.

