Auxílio Gás: quem tem direito? Como consultar pelo CPF? Tire dúvidas

O Auxílio Gás dos Brasileiros é um programa do Governo Federal que repassa valores para que famílias de baixa renda possam adquirir gás de cozinha. O auxílio foi instituído em dezembro de 2021, mesmo mês em que a primeira parcela foi paga, e oferece uma quantia correspondente a 100% do preço nacional do botijão de 13 kg. O pagamento é feito a cada bimestre, com calendário a partir do último número do NIS de cada usuário ( saiba consultar o seu aqui ). Para receber o valor, é preciso ter conta na Caixa Federal, e a consulta para saber se você foi aceito no programa é pelo app da Caixa Tem e/ou Auxílio Brasil.

Na lista a seguir, veja tudo o que você precisa saber sobre o Auxílio Gás e aprenda a ver se você foi aceito no programa e como fazer o saque do valor.

1 de 2 Auxílio Gás: veja como consultar se você foi aceito no programa pelo CPF — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo Auxílio Gás: veja como consultar se você foi aceito no programa pelo CPF — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

📝 Troquei de celular e não consigo acessar o Caixa Tem: como resolver? Veja no Fórum do TechTudo.

O que é Auxílio Gás? Quem tem direito?

O programa social Auxílio Gás foi criado para contribuir na compra do gás de cozinha das famílias em vulnerabilidade social, e é gerido pelo Ministério da Cidadania do Governo Federal. O benefício, pago pela Caixa Econômica Federal, é destinado às famílias inscritas no CadÚnico e que possuam renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa.

Famílias que recebem outros benefícios do Governo Federal - como o Auxílio Brasil, por exemplo - também podem ser beneficiadas pelo programa. Além disso, quem têm em sua composição familiar uma pessoa que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), inscritas ou não no CadÚnico, também são elegíveis ao programa. Mulheres que sejam vítimas de violência doméstica também podem solicitar o auxílio.

Como fazer cadastro no Auxílio Gás?

Para realizar o cadastro no Auxílio Gás, é necessária a inscrição prévia no CadÚnico. Para isso, é preciso que o responsável familiar se dirija ao Centro de Referência da Assistência Social (Cras) com um comprovante de residência, como a conta de luz ou água, e documentos pessoais dos membros familiares, como, por exemplo, a Carteira de Identidade (RG) e a Certidão de Nascimento.

Depois, é preciso fazer a consulta para entender se você foi selecionado no programa, já que apenas a inscrição no CadÚnico não garante que você receba o Auxílio Gás.

Como consultar se fui selecionado pelo CPF?

Para consultar se o CPF foi selecionado para receber o Auxílio Gás, é preciso baixar o aplicativo do Auxílio Brasil, disponível para dispositivos iPhone (iOS) e Android. É por meio dele que o beneficiário pode verificar todas as informações sobre o programa, incluindo o calendário de recebimento e status da solicitação.

Após fazer o download do aplicativo, basta fazer um cadastro na plataforma, adicionando informações pessoais, como data de nascimento, nome completo e número de CPF e, em seguida, cadastrar uma senha de acesso ao aplicativo. Com o login feito no aplicativo, digite o CPF no campo “consultar”, e a informação da seleção para o benefício estará disponível.

2 de 2 A consulta ao Auxílio Gás pode ser feita a partir dos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem — Foto: Gisele Souza/TechTudo A consulta ao Auxílio Gás pode ser feita a partir dos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem — Foto: Gisele Souza/TechTudo

A outra forma de fazer a consulta pelo CPF é através do Caixa Tem, aplicativo também disponível em dispositivos iOS e Android. No campo “extrato” do app, visível na tela principal, é possível verificar se a solicitação foi aprovada ou não. A consulta da situação do benefício é feita também pelo Atendimento Caixa, bastando telefonar para o número 111.

Qual é o calendário do Auxílio Gás?

A primeira parcela do benefício foi entregue pelo Governo Federal ainda em dezembro de 2021. As demais parcelas seguem o calendário do programa Auxílio Brasil, divulgado pela Caixa Econômica Federal e que pode ser consultado pelo app. Os pagamentos são feitos de acordo com o último número do NIS, com previsão da última parcela do ano de 2022 ser paga em 23 de dezembro.

Veja abaixo a previsão de pagamento para dezembro de 2022, de acordo com o último dígito do número do NIS.

Pagamento do Auxílio Gás 2022 Dígito final do NIS Data de pagamento 1 12/12 2 13/12 3 14/12 4 15/12 5 16/12 6 19/12 7 20/12 8 21/12 9 22/12

Como fazer o saque do pagamento?

O beneficiário do programa pode fazer saques sem cartão em caixas eletrônicos da Caixa Econômica e lotéricas também. O usuário também pode fazer a transferência do valor pago em conta da Caixa para outras contas digitais, utilizando Pix.

Com informações de Caixa

Veja também: Conheça um aplicativo que te ajuda a reciclar lixo