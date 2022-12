Bíblia online: veja 5 sites para ler o livro sagrado

É possível ler a Bíblia de forma gratuita na Internet. O livro sagrado está disponível em diferentes sites, em versões como Nova Versão Internacional (NVI), Almeida Corrigida Fiel (ACF), Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH), entre outras. Além de permitirem o acesso aos livros do Antigo e Novo Testamento, as plataformas ainda contam com recursos extras, como exibição de versículo do dia e a possibilidade de ouvir o conteúdo dos livros em áudio. Na lista abaixo, veja cinco sites para ler a Bíblia online atualizada de forma gratuita. Continue a leitura para saber detalhes sobre a interface das plataformas, bem como seus recursos, diferenciais e quais versões do livro sagrado elas contemplam.

Lista aponta cinco sites para ler a Bíblia gratuitamente na Internet — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo

1. Bíblia Online

No site Bíblia Online (https://www.bibliaonline.com.br/acf), é possível encontrar mais de 150 versões do livro sagrado, como Nova Versão Internacional (NVI), Almeida Corrigida Fiel (ACF), Almeida Revista e Atualizada (ARA) e King James Version. A plataforma possui uma interface agradável e simples para a leitura, com fundo claro e sem excesso de informação. Para ler as passagens, basta fazer uma busca pelo versículo em questão ou usar o menu de barras horizontais para selecionar um livro e um capítulo.

3 de 7 No site Bíblia Online, é possível encontrar diversas versões do livro sagrado — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho No site Bíblia Online, é possível encontrar diversas versões do livro sagrado — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Um diferencial do site é a exibição de versículos diários, que podem ser compartilhados e até mesmo transformados em imagens. As artes são personalizáveis, e o usuário pode mudar fontes, fotos de fundo, filtros e formato da imagem. Outros aspectos interessantes são a pesquisa de versículos por tema e a possibilidade de ouvir o conteúdo da Bíblia em áudio.

2. Bíblia Sagrada Online

O site da Bíblia Sagrada Online (https://www.bibliaon.com/) contempla apenas a Nova Versão Internacional (NVI), ou seja, a versão evangélica do livro sagrado. Na plataforma, é possível navegar pelo Antigo e Novo Testamento, além de por temas tratados nas Escrituras, como amor, amizade, perdão e gratidão. A interface do site é intuitiva, e basta clicar sobre o nome do capítulo para conferir os versículos. Não é possível ouvir o conteúdo.

4 de 7 É possível ler a Bíblia online evangélica no site Bíblia Sagrada Online — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho É possível ler a Bíblia online evangélica no site Bíblia Sagrada Online — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Ao rolar a tela para baixo, os leitores também conseguem encontrar o versículo do dia, bem como outros versículos em destaque. Os usuários podem, ainda, conferir passagens para refletir, como salmos do dia, palavra do dia, estudos bíblicos, provérbios e muito mais. Além disso, o site publica diversos artigos com temas religiosos.

3. Bíblia de Estudo Online

Também é possível ler o livro sagrado em sua versão evangélica no site Bíblia de Estudo Online (https://www.bibliadeestudo.org/), que é focado nos estudos das passagens das Escrituras. A página é muito mais rica em conteúdos do que as opções citadas acima, mas nem por isso deixa de ser simples e intuitiva. Basta navegar pelas abas do menu superior horizontal para encontrar o conteúdo desejado.

5 de 7 Bíblia Online de Estudo é mais uma alternativa para ler o livro sagrado — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Bíblia Online de Estudo é mais uma alternativa para ler o livro sagrado — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Entre os muitos recursos da Bíblia de Estudo Online estão versículos do dia, versículos separados por tema, reflexões bíblicas e histórias da Bíblia. Ao lerem as passagens e artigos bíblicos, os usuários podem aumentar o tamanho da letra, caso queiram, mas não há opção de ouvir o texto. Além da versão web, o site possui aplicativo disponível para Android e iOS.

4. Bíblia Católica Online

Bíblia Católica Online (https://www.bibliacatolica.com.br/) é um site que possui interface simples e direta para a leitura do livro sagrado. É possível escolher uma versão brasileira, Bíblia Ave Maria ou Bíblia Matos Soares, e comparar com outras edições, em idiomas como espanhol, francês e inglês. A interface do site é de fácil utilização, bastando clicar em cima dos capítulos do Antigo Testamento ou Novo Testamento para ler os conteúdos. Não há opção para ouvir os textos.

6 de 7 É possível ler a Bíblia online católica gratuitamente na web — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho É possível ler a Bíblia online católica gratuitamente na web — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Ao contrário dos demais itens desta lista, o site não exibe versículos do dia. Entretanto, conta com uma aba chamada "A Bíblia e a Igreja", em que os usuários podem conferir a história da Igreja, da Bíblia, além de um dicionário bíblico, que explica o significado dos termos. Em "leituras do dia", o usuário é direcionado para outra página, que exibe artigos religiosos.

5. YouVersion

YouVersion (https://www.bible.com/pt) é uma opção bastante completa para quem deseja ler a Bíblia online, reunindo mais de 2.400 versões do livro sagrado em mais de 1.600 idiomas. No site, usuários encontram o livro em edições como Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH), Almeida Revista e Corrigida, Nova Almeida Atualizada e Nova Versão Internacional. Vale ressaltar que apenas algumas edições contam com o recurso de ouvir o texto, sendo possível alterar a velocidade do áudio.

7 de 7 Com o YouVersion, é possível ler a Bíblia gratuitamente no PC ou celular — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Com o YouVersion, é possível ler a Bíblia gratuitamente no PC ou celular — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Os leitores conseguem conferir o conteúdo diretamente na web ou no aplicativo, que funciona nos sistemas Android e iOS. O site exibe o versículo do dia e planos bíblicos, que mostram trechos da Palavra de Deus sobre diferentes temas, como amor, trabalho, perdão e fé. Os usuários que criarem uma conta gratuita na plataforma ainda conseguem fazer marcações e anotações ao longo da leitura do livro sagrado.

