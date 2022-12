Câmera TP-Link: 5 modelos para deixar sua casa mais segura

A câmera de monitoramento residencial pode aumentar a sensação de segurança e oferecer maior conforto para a família. No Brasil, a TP-Link é uma das fabricantes que oferece amplo portfólio de câmeras de segurança, incluindo modelos que possuem recursos extras de proteção, como um sistema de alarme sonoro e uma função que envia notificações ao usuário caso detecte movimentos suspeitos no ambiente.

Além disso, opções como o modelo TC60 e C200 ainda contam funções de visão noturna e áudio bidirecional, que permitem usá-las como babá eletrônica para verificar o sono de bebês à noite. Os preços dos modelos variam de R$ 215 a R$ 318. Veja a seguir cinco câmeras da TP-Link para comprar em 2022.

TP-Link Tapo: veja cinco modelos de câmeras de segurança da fabricante para comprar em 2022

1. Tapo TC60 - a partir de R$ 215

A Tapo TC60 é uma câmera Wi-Fi sem fios para monitoramento de residências. Ela possui características como gravação em Full HD, visão noturna com alcance de até nove metros e sistema de detecção de movimentos. Além disso, o modelo também conta com um recurso de segurança que pode ser útil para afastar visitas indesejadas, disparando um alarme sonoro e efeitos de luz para assustar e espantar terceiros. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 215.

O modelo possui armazenamento interno via cartão microSD com capacidade de até 128 GB de memória — o que equivale a 384 horas de gravação ou 16 dias ininterruptos de filmagens. No entanto, vale destacar que o cartão não é incluso. Ela também conta com áudio bidirecional, ou seja, é possível utilizar o microfone e o alto-falante do modelo para se comunicar com pessoas presentes no ambiente, permitindo que a câmera também seja usada como babá eletrônica. O dispositivo ainda pode ser controlado por aplicativo e também é capaz de enviar alertas para o celular do usuário quando detecta atividades suspeitas.

Prós: recursos extras de segurança e bom-custo benefício

recursos extras de segurança e bom-custo benefício Contras: cartão de memória não é incluso e sem possibilidade de armazenar dados na nuvem

Tapo TC60 possui alcance de até nove metros em ambientes pouco iluminados

2. Tapo TC70 - a partir de R$ 261

A Tapo TC70 pode fazer gravações com qualidade de vídeo em Full HD, prometendo a reprodução de imagens nítidas e cristalinas. A câmera conta com recursos extras de segurança como visão noturna e alarmes de luz de som, e ainda pode enviar alertas em tempo real para o celular do usuário quando a câmera detectar movimentos. Além disso, o modelo pode ser movimentado em ângulos de 114º na vertical e em 360º na horizontal, permitindo um monitoramento bastante amplo do espaço. O modelo é visto por valores que partem de R$ 261.

A câmera de segurança pode ser controlada de maneira remota por meio de aplicativos, e também é compatível com assistentes de voz como Alexa e Google Assistente. Ela ainda pode gravar as filmagens localmente e suporta cartão MicroSD de até 128 GB, garantindo até 16 dias de gravações. Vale dizer que o modelo também possui um modo privado, que desativa a visualização e a filmagem da câmera.

Prós: o modelo pode girar 360º na horizontal para capturar imagens do ambiente e é compatível com assistentes de voz

o modelo pode girar 360º na horizontal para capturar imagens do ambiente e é compatível com assistentes de voz Contras: assim como o modelo anterior, o modelo não acompanha cartão MicroSD e não permite salvar as imagens na nuvem

Tapo TC70 pode girar até 360º na horizontal para gravar imagens do ambiente

3. Tapo C110 - a partir de R$ 263

A Tapo C110 é uma câmera de segurança Wi-Fi para residências. Ela é capaz de fazer filmagens com qualidade de imagem em HD e ainda conta com recursos extras de segurança, incluindo uma função de visão noturna e um modo de detecção de movimentos. O modelo também possui áudio bidirecional, permitindo a comunicação por meio de seu microfone e altos-falante acoplados. Por conta desse recurso, a câmera também pode servir como babá eletrônica. A câmera é comercializada por cifras que partem de R$ 263.

A principal diferença do modelo em comparação com as opções anteriores é a sua capacidade de armazenamento, já que a C110 pode suportar um cartão de memória com capacidade para gravar até 256 GB de filmagens, o que gera cerca de 512 horas de gravação. A câmera pode ser controlada pelo app do serviço, disponível para Android e iPhone (iOS).

Prós: o modelo suporta cartão microSD de até 256 GB de armazenamento, gerando cerca de 512 horas de filmagens

o modelo suporta cartão microSD de até 256 GB de armazenamento, gerando cerca de 512 horas de filmagens Contras: o cartão de memória não é incluso

Tapo C110 pode servir como babá eletrônica

4. Tapo C100 - a partir de R$ 279

A Tapo TC100 é bastante similar ao modelo TC110. O modelo também possui conexão Wi-Fi, pode reproduzir imagens em Full HD e conta com recursos de segurança que podem ajudar a manter a casa protegida e livre de invasões. A câmera possui um sistema capaz de detectar movimentos que envia notificações para o celular do usuário em tempo real, o que pode ser útil para evitar arrombamentos, por exemplo. O produto é vendido por cerca de R$ 279.

Além disso, o modelo conta com um sistema de alarme que pode espantar visitas indesejadas, além do recurso de visão noturna capaz de fazer filmagens com até nove metros de profundidade. Vale dizer que o modelo também conta com sistema de áudio bidirecional e possui um modo privado que interrompe as filmagens quando o usuário optar por desativar a câmera. Ela suporta cartões de memória de até 128 GB para armazenamento local.

Prós: recursos extras de segurança

recursos extras de segurança Contras: apesar de ser um modelo um pouco mais caro, a TC100 não pode fazer gravações em ângulos de 360 graus

TP-Link Tapo C100 apresenta visão noturna e sensor de movimento e se conecta ao celular

5. Tapo C200 - a partir de R$ 318

A câmera de segurança C200 traz recursos de proteção similares aos de outros modelos, como visão noturna com alcance de até nove metros, sistema de alarme integrado e recursos de detecção de movimento. No entanto, o modelo possui um alcance maior em comparação às opções mais simples da lista, permitindo a captura de imagens de até 360º no ambiente. Portanto, não é necessário instalar mais de uma câmera em um mesmo cômodo, por exemplo, já que o modelo pode ser movimentado para gravar diferentes regiões. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 318 para comprar o produto.

A câmera de segurança possui tamanho focal de 4 mm, com sensor de imagem de 1/2.9’’. Ela também possui áudio bidirecional, conta com LED indicador de funcionamento e pode gravar as filmagens localmente, mas, para isso, o modelo requer um cartão de memória MicroSD de até 128 GB que não vem incluso. Além disso, vale dizer que o dispositivo também é compatível com Alexa e Google Assistente e pode ser controlada à distância por meio de comandos de voz.

Prós: capacidade de filmar em ângulos de até 360º, permitindo que apenas uma câmera seja o suficiente para monitorar o mesmo ambiente

capacidade de filmar em ângulos de até 360º, permitindo que apenas uma câmera seja o suficiente para monitorar o mesmo ambiente Contras: o preço da opção está um pouco acima dos outros modelos da lista, apesar das características serem similares

TP-Link Tapo C200 é compatível com Alexa e Google Assistente e pode ser controlada à distância por meio de comandos de voz

