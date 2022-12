Capa para Moto E22: confira 6 opções para celular Motorola

As capinhas para Moto E22 ajudam a proteger o celular e aumentar a sua durabilidade, inclusive diante de possíveis danos resultantes de quedas e impactos. O smartphone desembarcou no Brasil em setembro deste ano e conta com capinhas para todos os bolsos, gostos e necessidades. Vale lembrar que antes de comprar uma capinha é importante se atentar às dimensões do aparelho. No caso do E22, as medidas do dispositivo são as seguintes: 163,5 x 74,6 x 7,99 mm.