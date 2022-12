Capa para Xiaomi 12: veja 7 opções a partir de R$ 19

O Xiaomi 12 é um celular poderoso capaz de competir em pé de igualdade com aparelhos premium de marcas como Apple e Samsung . Para que o aparelho tenha uma vida útil longa, é importante o uso de capas protetoras. Nas linhas a seguir, confira capinhas para Xiaomi 12 com preços a partir de R$ 19. Vale a pena relembrar as medidas do aparelho: 152,7 x 69,9 x 8.,16 mm (A x L x P). Veja a seguir uma lista com sete capas para o Xiaomi 12.

Entre as especificações de destaque do modelo estão a câmera potente de 50 megapixels e processador de última geração, o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ele chegou ao Brasil em maio de 2022 pelo valor de R$ 9.499, nas cores azul e preto, mas hoje é vendido na web por a partir de R$ 4.189.

2 de 9 Frente e verso do Xiaomi 12 — Foto: Divulgação/Xiaomi Frente e verso do Xiaomi 12 — Foto: Divulgação/Xiaomi

1. Capinha transparente para Xiaomi 12 (R$ 19)

3 de 9 Capa transparente para Xiaomi 12 — Foto: Reprodução/Amazon Capa transparente para Xiaomi 12 — Foto: Reprodução/Amazon

Um modelo tradicional de capas é a capinha transparente. Ela oferece proteção de forma discreta, além de valorizar o formato e as cores do smartphone. Feita de silicone, essa capa oferece uma proteção extra contra impactos nos cantos do Xiaomi 12 graças a um reforço em sua superfície. Além disso, a capinha oferece proteção para o módulo de câmeras, uma vantagem do acessório. A capa transparente é vendida por R$ 19 na Amazon.

2. Capa de silicone para Xiaomi 12 (R$ 39)

4 de 9 Capa de silicone para Xiaomi 12 — Foto: Reprodução/Amazon Capa de silicone para Xiaomi 12 — Foto: Reprodução/Amazon

Um outro modelo popular de capas para o Xiaomi 12 é o case de silicone. Discreta, esta capa proporciona proteção contra quedas e impactos. Feita de silicone por fora e veludo com microfibra anti-riscos por dentro, ela suporta carregamento sem fio e não atrapalha o encaixe dos plugs. A capa de silicone é encontrada apenas na cor preta. Na Amazon é possível comprá-la pelo valor de R$ 39.

3. Capa carteira para Xiaomi 12 (R$ 82)

5 de 9 Capa carteira para Xiaomi 12 — Foto: Reprodução/Amazon Capa carteira para Xiaomi 12 — Foto: Reprodução/Amazon

Uma capa sofisticada para o Xiaomi 12 é a carteira. Esse modelo é feito em poliuretano e tem textura que lembra couro. A capa possui uma aparência fosca e é vendida em cinco cores: azul, café, marrom, preto e vermelho. Esse case protege o celular e fornece apoio para que o smartphone seja utilizado na horizontal ou na vertical. O fecho é magnético e a capa ainda conta com espaço para cartões de crédito e dinheiro. O modelo de capa é vendido na Amazon por R$ 82.

4. Capa anti-impacto para Xiaomi 12 (R$ 69)

6 de 9 Capa anti-impacto para Xiaomi 12 — Foto: Reprodução/Amazon Capa anti-impacto para Xiaomi 12 — Foto: Reprodução/Amazon

A capa anti-impacto para Xiaomi 12 dá um passo além na proteção do celular, oferecendo robustez e resistência. Trata-se de um case reforçado de poliuretano termoplástico e metal, que devem proteger contra choques e quedas que outras capas não protegem. Esse modelo também conta com um suporte em metal que pode ser utilizado para apoio do celular em superfícies planas ou como um apoio extra para a mão, além de contar com um imã, para suportes compatíveis em veículos. Vendido por R$ 69 na Amazon, essa capa é encontrada nas cores preta, vermelha e azul.

5. Capa carteira de borboletas para Xiaomi 12 (R$ 57)

7 de 9 Capa carteira de borboletas para Xiaomi 12 — Foto: Reprodução/Amazon Capa carteira de borboletas para Xiaomi 12 — Foto: Reprodução/Amazon

Mais uma capa carteira, mas agora com o diferencial de ser texturizada com borboletas. Encontrada nas cores azul, marrom, ouro rosê, roxo, rosa e preto, essa capa conta com uma alça para auxiliar no manuseio. O modelo é feito em material sintético macio que protege o corpo de impactos e a tela contra riscos. A capa também oferece diversos bolsos para abrigar cartões de crédito e dinheiro, em substituição a carteira tradicional. Essa capa está disponível na Amazon por R$ 57.

6. Capa dupla para Xiaomi 12 (R$ 86)

8 de 9 Capa dupla para Xiaomi 12 — Foto: Reprodução/Amazon Capa dupla para Xiaomi 12 — Foto: Reprodução/Amazon

Uma capa para aqueles que querem proteção extra. A capa dupla para Xiaomi 12 é à prova de choques, além de proteger o corpo e a tela do aparelho. O corpo de plástico tem revestimento interno de microfibra enquanto a proteção para tela tem moldura de plástico e frente em polímero transparente, travada por encaixe. Além disso, essa capa possui proteção extra para a câmera, uma vez que o módulo fotográfico do Xiaomi 12 fica exposto no corpo do aparelho. Esse modelo de capa é vendido na Amazon por R$ 86.

7. Capa com textura de couro de crocodilo para Xiaomi 12 (R$ 267)

9 de 9 Capa com textura de couro de crocodilo para Xiaomi 12 — Foto: Reprodução/Amazon Capa com textura de couro de crocodilo para Xiaomi 12 — Foto: Reprodução/Amazon

A opção mais extravagante da lista é a capa com textura de couro de crocodilo. O modelo premium é feito de poliuretano, um material sintético suave ao toque e aderente à mão, para evitar escorregões. Além disso, a capa possui moldura dourada, que reforça a sofisticação. Segundo o fabricante, o material é resistente ao suor e não desbota. Disponível nas cores azul e preto, a capa é vendida na Amazon por R$ 267.