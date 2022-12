Capa para Redmi 10A: confira sete opções a partir de R$ 19

O Redmi 10A pode ser um aparelho grande para as mãos. Suas dimensões são as seguintes: 164,9 x 77,1 x 9 mm (A x L x P). Portanto, vale a pena investir em uma capa de proteção, a fim de evitar que o aparelho seja danificado.

A capa que mais valoriza o formato e as cores do Redmi 10A é o modelo transparente. Este é um modelo simples e eficaz, feito de silicone, que garante proteção contra riscos a todo o corpo do celular e tem reforço nos cantos para proteção extra no caso de quedas. A versão com case e película de vidro custa R$ 29.