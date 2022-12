Capa para Redmi 10C: confira 6 opções por preços a partir de R$ 18

O Redmi 10C é um celular da categoria básica da Xiaomi que pode ficar mais elegante e protegido com o auxílio de uma capa. Com o acessório cada vez mais necessário para evitar que o aparelho seja danificado, o TechTudo fez uma seleção de capinhas para o telefone da fabricante chinesa com valores que variam entre R$ 18 e R$ 80.

Antes de comprar o produto, é recomendado conferir as medidas do smartphone, que traz na sua ficha técnica as dimensões de ‎169,59 x 76,56 x 8,29 mm (A x L x P). O modelo da linha básica chegou ao mercado brasileiro por R$ 1.799 e já está disponível na loja oficial da Xiaomi com as versões 64 GB e 128 GB nas cores azul, cinza e verde.

2 de 8 Redmi 10C da Xiaomi traz uma câmera principal de 50 megapixels — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi 10C da Xiaomi traz uma câmera principal de 50 megapixels — Foto: Divulgação/Xiaomi

3 de 8 A capinha transparente do Redmi 10C é feita de silicone — Foto: Reprodução/Amazon A capinha transparente do Redmi 10C é feita de silicone — Foto: Reprodução/Amazon

Uma capinha transparente é simples, mas também tem suas qualidades e benefícios. Caso o usuário queira manter o celular com as cores de fábrica do produto, esse modelo de capa é o ideal. Além disso, o acessório oferece proteção extra a traseira e as laterais contra quedas e arranhões do dia a dia.

Além disso, os recortes da capinha se encaixam em todos os botões e funções do telefone. Logo, ele permite acesso a todos os botões e portas do aparelho. O material do produto é feito em silicone e é a opção mais acessível disponível no marketplace da Amazon. O valor do fica em R$ 18.

4 de 8 A proteção abriga também o módulo das câmeras — Foto: Reprodução/Amazon A proteção abriga também o módulo das câmeras — Foto: Reprodução/Amazon

Comparado com a capa transparente, o acessório de silicone revela uma proteção adicional e também protege melhor o arranjo de lentes na parte traseira do telefone. O revestimento do material deixa o item macio e flexível.

O produto está disponível pelo valor de R$ 23 no site da Amazon. Ao todo, o usuário pode escolher entre cinco opções de cores: azul, verde, branco, lilás e preto.

5 de 8 Capinha aveludada para Redmi 10C — Foto: Reprodução/Amazon Capinha aveludada para Redmi 10C — Foto: Reprodução/Amazon

A capinha aveludada é ideal para proteger o smartphone Xiaomi de quedas e choques. O corpo do acessório é revestido em silicone com bordas elevadas e reforçadas para proteção. Já o material interior, por sua vez, conta com a textura aveludada. Segundo o fabricante, o produto oferece proteção contra quedas de até 3 metros.

O consumidor tem a chance de escolher entre sete opções de cores: azul, branco, laranja, preto, roxo, verde escuro e vinho. O modelo para o Redmi 10C está disponível pelo preço de R$ 40.

6 de 8 Capa carteira é feita de material sintético com aspecto de couro — Foto: Reprodução/Amazon Capa carteira é feita de material sintético com aspecto de couro — Foto: Reprodução/Amazon

As capas do tipo carteira são ideais para quem busca proteção 360° para o celular. O produto apresenta fecho magnético e compartimento interno similar a uma carteira, para que o consumidor possa guardar cartões de crédito, débito e dinheiro. O modelo ainda traz um apoio tanto na horizontal como na vertical, para ver vídeos pelo celular.

A capinha é feita de material sintético com aspecto de couro. A promessa é de mais proteção para o Redmi 10C tanto na frente quanto no verso. Ela está disponível nas cores lilás, marrom, preto, rosa, verde e vermelho, e custa R$ 70 na Amazon.

7 de 8 A capinha é super slim fosca que agrega robustez ao produto — Foto: Reprodução/Amazon A capinha é super slim fosca que agrega robustez ao produto — Foto: Reprodução/Amazon

O case antichoque apresenta acabamento estético enxuto e fosco, o que dá ao celular Xiaomi um visual elegante. Ela também proporciona um toque macio e suave. O item ainda conta com alto relevo na parte que abriga o conjunto de câmeras e com reforço extra contra impactos e proteção antichoque.

A capinha é encontrada em seis diferentes tonalidades: preto com azul, preto com cinza, preto com vermelho, preto e rosa e vermelho. No varejo online, o preço é de R$ 75.

8 de 8 A capinha oferece camadas duplas de proteção à prova de choque — Foto: Reprodução/Amazon A capinha oferece camadas duplas de proteção à prova de choque — Foto: Reprodução/Amazon

A case multifuncional é a opção perfeita para quem procura proteção extra. O modelo apresenta dupla proteção e maior resistência ao celular. A camada interna é feita em TPU, que absorve os choques e dá maior resistência aos impactos. Já a parte externa é feita em policarbonato rígido, que protege o celular em caso de quedas e arranhões.