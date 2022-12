Cartão presente da Shein: saiba tudo sobre o gift card da loja

O cartão de presente da Shein pode ser uma boa opção para presentear amigos que gostam de fazer compras no e-commerce chinês. Chamado de "Shein E-Gift Card", o produto está disponível para compra na versão web da loja e também no aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ), em valores que vão de R$ 300 a R$ 2.000. O destinatário do presente pode usá-lo quando quiser, porque o gift card não expira – exceto no caso de cartões presente grátis oferecidos pela loja. A seguir, o TechTudo reúne tudo o que você precisa saber sobre o cartão presente da Shein.

Quais são os valores do cartão presente da Shein?

A Shein oferece uma variedade de valores de cartões presente para que o usuário possa escolher o que melhor se encaixa em seu orçamento. Os preços são: R$ 300; R$ 500; R$ 1.000; R$ 1.500 e R$ 2000. No momento de produção desta matéria, a Shein estava oferecendo descontos de 5% a 15% na compra dos gift cards. O percentual variava conforme o valor escolhido.

Como comprar o cartão presente da Shein?

É possível efetuar a compra do gift card pela versão web da loja e também pelo aplicativo da Shein, disponível para Android e iPhone (iOS), desde que você tenha uma conta no e-commerce. Para fazer a compra pelo navegador web, acesse a loja oficial (br.shein.com) e clique na opção “E- Cartão de Presente”. Em seguida, selecione o valor desejado, a ilustração do cartão e complete os campos “De” e “Para” com o nome do remetente e o endereço de e-mail do destinatário, respectivamente. É possível inserir uma mensagem de até 250 caracteres para acompanhar o envio. Marque a opção para concordar os termos e condições e prossiga em "Compre Agora".

Feito isso, preencha o formulário com as informações de envio e clique em “Salvar” para seguir para a parte de pagamento. Nesta etapa, escolha o método que pretende utilizar para pagar e siga em “Continuar compra”. Assim que o pagamento for confirmado, a plataforma exibirá as informações do pedido. Vale ressaltar que, apesar de a Shein solicitar as informações de envio, o cartão de presente é entregue via e-mail.

O processo é semelhante pelo aplicativo. A diferença é que, para começar, o comprador deve tocar no ícone do perfil no canto inferior direito da tela e selecionar “Cartão de Presente''.

Como resgatar o cartão presente da Shein?

O resgate do cartão de presente da Shein é bem simples. O processo é o mesmo para a versão web e para o aplicativo, e pode ser feito assim que o cartão for recebido por e-mail. Basta adicionar produtos ao carrinho normalmente e, na tela de pagamento, inserir as informações do cartão no campo “cartão presente”.

Depois de inserir, clique em “Feito”. O valor do cartão será descontado do preço final da compra. Para prosseguir, clique em “Continuar Compra”. Caso o preço do produto exceda o limite do gift card, informe os dados de pagamento para pagar o valor restante e, depois, clique em “Continuar” para concluir o pedido.

O gift card da Shein é reembolsável? Tem data de validade?

De acordo com os termos e condições da Shein, o gift card não é reembolsável. Caso o usuário peça reembolso por um produto comprado com o cartão presente, o valor deste será devolvido ao próprio gift card. Além disso, os cartões não têm validade. A única exceção são os gift cards emitidos gratuitamente pela Shein – neste caso, o prazo costuma variar de um dia a três meses da data de emissão.

Com informações de Shein

